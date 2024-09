Israel führte "umfangreiche Angriffe" im Libanon durch

Beirut/Jerusalem - Das israelische Militär ist in der Nacht auf Montag erneut gegen Stellungen der Hisbollah-Miliz im Libanon vorgegangen. Die Luftwaffe führe derzeit "umfangreiche Angriffe" durch, teilte die israelische Armee Montagfrüh auf Telegram mit. Die proiranische Schiiten-Miliz hatte zuvor nach eigenen Angaben ihrerseits den Norden Israels angegriffen. Auch irakische Schiiten-Milizen attackierten nach eigenen Angaben eine israelische Militärbasis mit Drohnen.

NR-Wahl: Nicht alle Parteien für sofortige Gaza-Waffenruhe

Wien - Nicht alle bei der Nationalratswahl antretenden Parteien befürworten eine Waffenruhe im Gaza-Krieg. ÖVP-Spitzenkandidat Karl Nehammer etwa sieht die Freilassung der Geiseln als "oberste Priorität", ergab ein APA-Fragebogen zu außenpolitischen Themen. FPÖ-Chef Herbert Kickl sagt: "Solange die Terroristen der Hamas israelische Geiseln gefangen halten, ist ein Waffenstillstand unwahrscheinlich." Alle anderen Parteien beantworten die Frage nach einer sofortigen Waffenruhe mit Ja.

SPD will in Brandenburg zügig sondieren

Potsdam - Auf dem Weg zur Bildung einer neuen Regierung in Brandenburg will die SPD möglichst noch in dieser Woche Sondierungsgespräche aufnehmen. Die Sozialdemokraten seien für Gespräche mit CDU und BSW offen, sagte SPD-Landtagsfraktionschef Daniel Keller am Montag im RBB-Inforadio. Bei der Landtagswahl in dem deutschen Bundesland Brandenburg hatte sich die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke knapp gegen die AfD durchgesetzt und ist erneut stärkste Kraft geworden.

10.000 Jahre alte DNA-Spuren in Südafrika gefunden

Johannesburg - Forscher haben aus in einer südafrikanischen Höhle entdeckten Knochenresten das Erbgut zweier Menschen entschlüsselt, die vor rund 10.000 Jahren lebten. Die DNA gebe Aufschluss über die Geschichte der Menschheit im südlichen Afrika, hieß es in einer am Sonntag veröffentlichten Studie der Universität Kapstadt und des Max-Planck-Instituts Leipzig. Die bis dahin ältesten in der Region gefundenen DNA-Spuren waren nur etwa 2.000 Jahre alt.

Mindestens sechs Tote nach Überschwemmungen in Japan

Tokio - Die Zahl der Todesopfer bei den Überschwemmungen und Erdrutschen in Japan ist auf mindestens sechs gestiegen. Die Rundfunkanstalt NHK und weitere japanische Medien meldeten am Montag unter Berufung auf Behörden die deutlich gestiegene Opferzahl, zuvor war ein Todesopfer gemeldet worden. Die Naturkatastrophe traf die Halbinsel Noto in der Region Ishikawa, in der zu Jahresanfang mehr als 300 Menschen bei einem schweren Erdbeben ums Leben gekommen waren.

31-Jähriger mit 3,5 Promille in Oberösterreich gestoppt

Wels - Ein 31-Jähriger ist Sonntagabend mit 3,5 Promille Alkohol am Steuer auf der Innkreis-Autobahn (A 8) in Wels angehalten worden. Der Oberösterreicher stand um 18.45 Uhr mit seinem Pkw auf dem Pannenstreifen, als die Polizei ihn bemerkte und hinfuhr. Die Beamten stellten auch mehrere beschädigte Verkehrsleitplanken fest. Indes setzte der 31-Jährige sich wieder in Bewegung und fuhr langsam durch den Tunnel Noitzmühle, berichtete die Exekutive.

Papst hat leichte Grippe - Termine abgesagt

Vatikanstadt - Wegen einer leichten Grippe sind die für heute, Montag, geplanten Audienzen des Papstes abgesagt worden. Dies teilte das Presseamt des Vatikans mit. Die Absage der Termine sei eine "Vorsichtsmaßnahme" im Hinblick auf die Reise des Papstes nach Luxemburg und Belgien von Donnerstag bis Sonntag (26. bis 29. September).

