Wien startet mit Hochwasser-Hilfe für Betroffene

Wien - Zwar habe Wien das Hochwasser gut überstanden, aber es hat trotzdem Schäden gegeben - um den Betroffenen zu helfen, werden Haushalte, Personen und Unternehmen mit bis zu 50 Prozent des Schadens und einer Maximalsumme von 100.000 Euro unterstützt, sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag. Dafür wurden eine mobile Hochwasserkommission zur Bearbeitung von Schadensmeldungen und ein mobiles Büro zur Unterstützung Betroffener in Wien-Penzing eingerichtet.

Weiter intensive Aufräumarbeiten in Niederösterreich

St. Pölten/Wien - In Niederösterreich sind die intensiven Aufräumarbeiten in vielen Regionen auch am elften Tag der Unwetterkatastrophe laut Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) weitergegangen. Hunderte freiwillige Helfer waren nach wie vor im Einsatz. Die Nachricht von der monatelangen Sperre der "neuen" Westbahnstrecke bezeichnete Mikl-Leitner am Dienstag als schweren Schlag für viele Pendlerinnen und Pendler.

Ungarn baut neues Flüchtlingslager an Österreichs Grenze

Budapest - Die rechtskonservative ungarische Regierung baut Medienberichten zufolge ein Aufnahmelager für illegale Migranten in Nähe der österreichischen Grenze. Der Bau soll außerhalb des Ortes Vitny�d errichtet werden, ganze 15 Kilometer von der Grenze entfernt. Unter der Lokalbevölkerung regt sich Widerstand. Am Sonntag fand ein Protestmarsch in dem 1.500-Einwohner-Ort statt. Premier Viktor Orb�n hatte jüngst bekräftigt, keine Flüchtlinge aufnehmen zu wollen.

Pipilotti Rist gestaltete "Eisernen Vorhang" der Staatsoper

Wien - Alpenglühen und Computertomographie, Wasserkraft und mächtiges Mauerwerk - die Assoziationen zur 27. Verhängung des Eisernen Vorhangs der Wiener Staatsoper, die am Dienstag Publikum und Presse präsentiert wurde, sind mannigfaltig. "Bauchhöhle überfliegt Staumauer" heißt das 176 Quadratmeter große, auf drei zusammengeschweißte PVC-Bahnen übertragene Bild der Schweizer Medienkünstlerin Pipilotti Rist, mit dem in der Saison 2024/25 der originale Eiserne Vorhang überdeckt wird.

In drei Monaten kommt Einwegpfandsystem in Österreich

Wien - Ab 2025 gilt in Österreich das neue Einwegpfand auf Alu-Dosen und Plastikflaschen. Zuständig für die Umsetzung der entsprechenden Bundesverordnung ist die "EWP Recycling Pfand Österreich", laut der die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren laufen. Inzwischen sei "fast das gesamte Handelsnetz Österreichs" mit Pfandautomaten ausgerüstet, kündigte Geschäftsführer Simon Parth bei einer Pressekonferenz am Dienstag an.

Grüne sehen Frauenrechte unter rechter Regierung in Gefahr

Wien - Die Grünen haben bei der Präsentation ihres Frauenprogramms für die Nationalratswahl ausgiebig vor einer Beschneidung von Frauenrechten unter einer rechten Regierung gewarnt. FPÖ-Chef Herbert Kickl würde Frauen zu "Engelmacherinnen" - jenen, die illegal Abtreibungen durchführen - zurückkatapultieren, sagte etwa die grüne Frauensprecherin Meri Disoski. Die Ideen im Wahlprogramm umfassen u.a. einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung und ein neues Pensionsmodell.

Freispruch für Hotelier nach tödlichem Balkonsturz in Linz

Linz - Nachdem im Juli 2023 zwei Gäste eines Linzer Hotels durch ein Geländer vom Balkon in den Tod gestürzt sind, ist der Betreiber am Dienstag im Landesgericht Linz freigesprochen worden. Ihm konnte nicht nachgewiesen werden, dass er den Mangel am Geländer hätte erkennen müssen. Der Freispruch ist nicht rechtskräftig, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab, der Privatbeteiligtenvertreter meldete Berufung an.

Eingetrübte Verbraucherstimmung belastet heimischen Handel

Wien - Die andauernde Wirtschaftsrezession und die schlechte Verbraucherstimmung belasten weiterhin die heimischen Handelsbetriebe. "Der Handel lebt besonders von der Stimmung", sagte Handelsobmann Rainer Trefelik beim WKÖ-"Handelstag" am Dienstag in Wien. Von der kommenden Regierung erwarten sich Trefelik und Wirtschaftskammer-Österreich-Chef Harald Mahrer "positive Veränderungen", damit es zu einem Stimmungsumschwung bei Konsumenten und Unternehmen kommt.

