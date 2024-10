Letzte "Elefantenrunde" zeigt Unterschiede zwischen Parteien

Wien - Die Unterschiede in ihren Positionen haben die Spitzenkandidaten der Parlamentsparteien bei der letzten "Elefantenrunde" vor der Nationalratswahl am Donnerstagabend im ORF hervorgestrichen. Größtenteils sachlich wurden die Themen Wirtschaft, Integration und Klima abgearbeitet - mit zunehmender Zeit wurde die Diskussion dann hitziger. Am emotionalsten wurde es bei der Neutralität, wo man einander teils "Heuchelei" vorwarf. Auch in Sachen Koalition wurde man deutlich.

Schallenberg warnt in UNO-Rede vor "Weltuntergangspropheten"

New York - Außenminister Alexander Schallenberg warnt nicht zuletzt angesichts der Nationalratswahl vor "Weltuntergangspropheten". Von diesen gebe es ganze Legionen rund um den Globus. "Ihr Ziel ist es, Zwietracht zu säen". Österreich sei da keine Ausnahme, sagte der ÖVP-Minister am Donnerstagabend (Ortszeit) in New York vor der UN-Vollversammlung mit explizitem Verweis auf den Urnengang am Sonntag. "Auch in meinem Land bieten politische Kräfte verlockende, aber falsche Lösungen an."

Kämpfe im Libanon gehen weiter, Drängen auf Waffenstillstand

New York/Beirut - Die Erfolgsaussichten der von den USA, Deutschland und anderen Ländern geforderten Waffenpause im Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz bleiben ungewiss. Zahlreiche Regierungsvertreter warnen eindringlich vor einer weiteren Eskalation in Nahost, doch die gegenseitigen Angriffe dort gehen ungemindert weiter. Im Libanon wurden innerhalb eines Tages nach Behördenangaben fast 100 Menschen getötet, auch im Gazastreifen kommen weiter Menschen ums Leben.

Neues Wissenschaftsvermittlungscenter in Wien statt Helnwein

Wien - Ab 2025 übernehmen die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), die Universität Wien und die Technische Universität (TU) Wien die "Aula der Wissenschaften" in der Wiener Innenstadt vom Wissenschaftsministerium. Bis 2027 soll dort auf 4.500 Quadratmetern "Österreichs größtes Science Communication Center" entstehen, teilte die ÖAW in einer Aussendung mit. Nicht zu materialisieren scheinen sich damit kolportierte Pläne für ein Gottfried-Helnwein-Museum an dem Standort.

Ungarn: Lager nahe Grenze für Feriencamps gedacht

Budapest/Wien - Die ungarische Regierung hat dementiert, dass nahe Österreichs Grenze ein Flüchtlingslager gebaut wird. Vielmehr dürfte die derzeit offenbar in Umbau befindliche Anlage beim Dorf Vitny�d künftig als Feriencamp für Jugendliche genutzt werden, sagte der ungarische Kanzleiminister Gergely Guly�s laut der amtlichen Nachrichtenagentur MTI am Donnerstagabend. Das mutmaßliche Flüchtlingslager hatte zu Unruhe und Protesten auch in der österreichischen Politik geführt.

Blaulichtfahrt in Österreich - Ministerin zurückgetreten

Ljubljana/Wien - Die slowenische Ministerin für digitale Transformation, Emilija Stojmenova Duh, ist nach einer offenbar unerlaubten Blaulichtfahrt auf der Südautobahn (A2) in der Steiermark zurückgetreten. Regierungschef Robert Golob habe den Rücktritt der Ministerin angenommen, hieß es auf dem X-Profil der slowenischen Regierung am Donnerstagabend.

Anklage gegen New Yorks Bürgermeister Eric Adams erhoben

New York - Gegen New Yorks Bürgermeister Eric Adams ist Anklage erhoben worden: Dem 64 Jahre alten Demokraten wird unter anderem Bestechlichkeit, Betrug und die illegale Anwerbung und Annahme ausländischer Wahlkampfspenden vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft in der US-Millionenmetropole erklärte, die Vorwürfe reichten mindestens bis in das Jahr 2014 zurück, als Adams noch Stadtteilpräsident von Brooklyn war.

