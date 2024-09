Letzte "Elefantenrunde" zeigt Unterschiede zwischen Parteien

Wien - Die Unterschiede in ihren Positionen haben die Spitzenkandidaten der Parlamentsparteien bei der letzten "Elefantenrunde" vor der Nationalratswahl am Donnerstagabend im ORF hervorgestrichen. Größtenteils sachlich wurden die Themen Wirtschaft, Integration und Klima abgearbeitet - mit zunehmender Zeit wurde die Diskussion dann hitziger. Am emotionalsten wurde es bei der Neutralität, wo man einander teils "Heuchelei" vorwarf. Auch in Sachen Koalition wurde man deutlich.

Trump trifft ukrainischen Präsidenten Selenskyj in New York

Washington - Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump will sich heute mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in New York treffen. Selenskyj hatte bereits vor ein paar Tagen ein solches Gespräch mit dem früheren US-Präsidenten in Aussicht gestellt. Trump ließ sich jedoch länger bitten. Trump steht weiteren US-Hilfen für die Ukraine kritisch gegenüber und hatte Selenskyj zuletzt öffentlich dafür kritisiert, dass er keinen Deal mit Russland eingehen wolle.

Kämpfe im Libanon gehen weiter, Drängen auf Waffenstillstand

New York/Beirut - Die Erfolgsaussichten der von den USA, Deutschland und anderen Ländern geforderten Waffenpause im Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz bleiben ungewiss. Zahlreiche Regierungsvertreter warnen eindringlich vor einer weiteren Eskalation in Nahost, doch die gegenseitigen Angriffe dort gehen ungemindert weiter. Im Libanon wurden innerhalb eines Tages nach Behördenangaben fast 100 Menschen getötet, auch im Gazastreifen kommen weiter Menschen ums Leben.

Neues Wissenschaftsvermittlungscenter in Wien statt Helnwein

Wien - Ab 2025 übernehmen die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), die Universität Wien und die Technische Universität (TU) Wien die "Aula der Wissenschaften" in der Wiener Innenstadt vom Wissenschaftsministerium. Bis 2027 soll dort auf 4.500 Quadratmetern "Österreichs größtes Science Communication Center" entstehen, teilte die ÖAW in einer Aussendung mit. Nicht zu materialisieren scheinen sich damit kolportierte Pläne für ein Gottfried-Helnwein-Museum an dem Standort.

Hurrikan "Helene" trifft in Florida auf Land

Tallahassee (Florida)/Havanna - Hurrikan "Helene" ist an der Westküste des US-Bundesstaates Florida auf Land getroffen. Das teilte das nationale Hurrikanzentrum der USA am Abend (Ortszeit) mit. Bereits kurz zuvor hatte es den Wirbelsturm als "extrem gefährlichen Hurrikan" der zweithöchsten Kategorie 4 eingestuft. Mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 225 Kilometern pro Stunde befand sich das Zentrum des Sturms demnach in der Region Big Bend im Norden Floridas.

Ein Stern für Batman - erster Superheld auf "Walk of Fame"

Hollywood - Comic-Figuren wie Micky Maus, Donald Duck, Bugs Bunny oder Snoopy wurden schon mit einem Stern auf Hollywoods "Walk of Fame" verewigt. Nun hat mit Batman der erste Superheld einen Ehrenplatz auf dem berühmten Gehsteig erhalten. Vor jubelnden Fans, Ehrengästen und Fotografen wurde die Plakette enthüllt. Mit schwarzem Cape, Maske und dem ikonischen Fledermaus-Symbol auf der Brust posierte ein Mann auf dem Stern - es ist der 2.790. auf der Touristenmeile im Herzen Hollywoods.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red