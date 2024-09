ÖVP und KPÖ bei Wahlkampfabschlüssen zuversichtlich

Wien - Ihre Wahlkampfabschlüsse haben ÖVP und KPÖ genutzt, um vor der Nationalratswahl ein letztes Mal zu mobilisieren. Gleichzeitig zeigten sich beide Parteien bei anhaltendem Regen zuversichtlich - die ÖVP, dass sie die FPÖ auf Platz zwei verweisen wird und die KPÖ, dass sie den Sprung in den Nationalrat schaffen wird. Am Nachmittag folgen weitere Abschlüsse - alle bundesweit kandidierenden Listen bis auf SPÖ und "Keine von denen" halten ihre Schlusskundgebungen ab.

Teile der Westbahn wohl bis nach Weihnachten gesperrt

Wien - Nach der Hochwasserkatastrophe in Niederösterreich wird die "neue" Westbahnstrecke von Wien-Meidling über das Tullnerfeld wohl bis nach Weihnachten nicht befahrbar sein. Wie ÖBB-Chef Andreas Matthä der "Kronen Zeitung" (Freitagsausgabe) sagte, bereiten vor allem die Sicherheitseinrichtungen im Atzenbrugger Tunnel Probleme. Eine Wiederinbetriebnahme vor dem Jahreswechsel wäre "ein Wunder", wurde er auch im Kurier (Freitagsausgabe) zitiert.

Kämpfe im Libanon gehen weiter, Drängen auf Waffenpause

New York/Beirut - Die Erfolgsaussichten der von den USA und anderen Ländern geforderten Waffenpause im Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz bleiben ungewiss. Die gegenseitigen Angriffe gehen ungemindert weiter. Im Libanon wurden innerhalb eines Tages nach Behördenangaben fast 100 Menschen getötet, auch im Gazastreifen kommen weiter Menschen ums Leben. Mit Spannung erwartet wird eine Rede des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu vor der UNO-Vollversammlung.

Drei Tote durch Wirbelsturm "Helene" in den USA

Tallahassee (Florida)/Havanna - "Helene" ist an der Westküste des US-Bundesstaates Florida als Hurrikan der zweithöchsten Kategorie auf Land getroffen und hat sich dann abgeschwächt. Der Wirbelsturm bleibe aber gefährlich, warnte das nationale Hurrikanzentrum. Ersten Berichten zufolge starben mindestens drei Menschen infolge des Sturms. Im Laufe der Nacht zog "Helene" den Angaben zufolge weiter in den benachbarten Bundesstaat Georgia und wurde zum Tropensturm herabgestuft.

Über 100 Feuerwehrleute bei Großbrand in Kärnten im Einsatz

Wolfsberg - Mehr als 100 Feuerwehrleute sind in der Nacht auf Freitag beim Großbrand einer Halle in Wolfsberg im Einsatz gestanden. "Die Lebek-Halle steht in Vollbrand und ist völlig zerstört", teilte Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ) mit. Laut Medienberichten mussten mehrere Häuser in der Umgebung der Halle evakuiert werden. Die Flammen waren kilometerweit zu sehen. Die Brandursache war vorerst noch unklar.

"Fridays for Future" lässt Klimastreik Aktionstag folgen

Wien/Österreich-weit/Bregenz - Nach dem Klimastreik in der vergangenen Woche lassen "Fridays for Future" (FFF) diesen Freitag einen Klimaaktionstag mit diversen Veranstaltungen in ganz Österreich folgen. Unter anderem in Wien, Graz, Linz und Bregenz wurde zu einem Event namens "Teachers for Future" aufgerufen. An der Aktion haben laut FFF österreichweit über 5.000 Schülerinnen und Schüler sowie an die 70 Schulen teilgenommen, wie in einer Aussendung berichtet wurde.

Berichte: Chinesisches Atom-U-Boot gesunken

Wuhan/New York - Chinas neuestes atomgetriebenes U-Boot ist nach Recherchen von US-Medien während der Bauphase in einem Hafen nahe der Stadt Wuhan gesunken. Ereignet habe sich der Vorfall bereits im Frühling, wie Berichte jetzt erst nahelegen. Das Kriegsschiff sei im Mai oder Juni an einem Pier in einem Hafen untergegangen, sagte ein hochrangiger Vertreter des US-Verteidigungsministeriums am Freitag.

Rechtsanwälte wollen bessere Gesetze

Wien - Die Rechtsanwälte fordern von der Politik bessere Gesetze sowie eine Deregulierung. Die Qualität der Gesetzgebung sei seit Jahren "verbesserungswürdig", so der Präsident des Österreichischen Rechtsanwaltskammertags (ÖRAK), Armenak Utudjian, bei der Eröffnung des Anwaltstags am Freitag. Er schlägt die Einführung verbindlicher Mindeststandards wie etwa ausreichende Begutachtungsfristen vor. Außerdem sollten Gesetze einige Jahre nach Einführung regelmäßig evaluiert werden.

