ÖVP und KPÖ bei Wahlkampfabschlüssen zuversichtlich

Wien - Ihre Wahlkampfabschlüsse haben ÖVP und KPÖ genutzt, um vor der Nationalratswahl ein letztes Mal zu mobilisieren. Gleichzeitig zeigten sich beide Parteien bei anhaltendem Regen zuversichtlich - die ÖVP, dass sie die FPÖ auf Platz zwei verweisen wird und die KPÖ, dass sie den Sprung in den Nationalrat schaffen wird. Am Nachmittag folgen weitere Abschlüsse - alle bundesweit kandidierenden Listen bis auf SPÖ und "Keine von denen" halten ihre Schlusskundgebungen ab.

Teile der Westbahn wohl bis nach Weihnachten gesperrt

Wien - Nach der Hochwasserkatastrophe in Niederösterreich wird die "neue" Westbahnstrecke von Wien-Meidling über das Tullnerfeld wohl bis nach Weihnachten nicht befahrbar sein. Wie ÖBB-Chef Andreas Matthä der "Kronen Zeitung" (Freitagsausgabe) sagte, bereiten vor allem die Sicherheitseinrichtungen im Atzenbrugger Tunnel Probleme. Eine Wiederinbetriebnahme vor dem Jahreswechsel wäre "ein Wunder", wurde er auch im Kurier (Freitagsausgabe) zitiert.

Lebenslang wegen Tötungsdelikts für Kinder in England

Nottingham - Weil sie einen Mann mit einer Machete getötet haben, sind zwei Kinder in Großbritannien zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die beiden Buben waren zum Tatzeitpunkt erst zwölf Jahre alt. Sie müssen nun mindestens achteinhalb Jahre in Gewahrsam, wie die britische Nachrichtenagentur PA aus dem Gericht in der Stadt Nottingham meldete.

Ex-Fußballprofi unter Betrugsverdacht in Wien in U-Haft

Wien - Ein heimischer Ex-Fußballprofi, der für mehrere Vereine der höchsten Spielklasse tätig war, zwei Mal österreichischer Meister und zu seiner Glanzzeit auch ins Nationalteam einberufen wurde, sitzt seit 18. September in Wien in U-Haft. Die Sprecherin des Wiener Landesgerichts, Christina Salzborn, bestätigte Freitagmittag entsprechende Informationen der APA. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen den Ex-Kicker wegen Verdachts auf gewerbsmäßigen schweren Betrug.

Über 100 Feuerwehrleute bei Großbrand in Kärnten im Einsatz

Wolfsberg - Mehr als 100 Feuerwehrleute sind in der Nacht auf Freitag beim Großbrand einer Halle in Wolfsberg im Einsatz gestanden. "Die Lebek-Halle steht in Vollbrand und ist völlig zerstört", teilte Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ) mit. Laut Medienberichten mussten mehrere Häuser in der Umgebung der Halle evakuiert werden. Die Flammen waren kilometerweit zu sehen. Die Brandursache war vorerst noch unklar.

"Fridays for Future" lässt Klimastreik Aktionstag folgen

Wien/Österreich-weit/Bregenz - Nach dem Klimastreik in der vergangenen Woche lassen "Fridays for Future" (FFF) diesen Freitag einen Klimaaktionstag mit diversen Veranstaltungen in ganz Österreich folgen. Unter anderem in Wien, Graz, Linz und Bregenz wurde zu einem Event namens "Teachers for Future" aufgerufen. An der Aktion haben laut FFF österreichweit über 5.000 Schülerinnen und Schüler sowie an die 70 Schulen teilgenommen, wie in einer Aussendung berichtet wurde.

Post in ausgewählten Wiener Bezirken mit Sonntagszustellung

Wien - Die Österreichische Post schaut nun auch am Sonntag vorbei - allerdings nur testweise in einigen Bezirken in Wien. Ab Sonntag, den 6. Oktober, gibt es für "Premium"-Versandkundinnen und Versandkunden im 1., 2., 3. und 4. Wiener Gemeindebezirk das Packerl auch am siebenten Tag der Woche. "Verläuft der Test positiv, sollen im ersten Halbjahr 2025 ganz Wien sowie in Folge das Umland und weitere Landeshauptstädte folgen", so die Post am Freitag in einer Aussendung.

Schadenersatzhilfe nach Hochwasser in NÖ läuft

St. Pölten/Wien - Die Schadenersatzhilfe für Hochwasseropfer durch das Land Niederösterreich ist laut Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf voll angelaufen. Innerhalb weniger Tage seien bereits 15 Millionen Euro an betroffene Landsleute und Firmen überwiesen worden, teilten die ÖVP-Politiker am Freitag mit. Anträge, die beim Amt der NÖ Landesregierung einlangten, würden oft noch am selben Tag fertig bearbeitet und zur Auszahlung gebracht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red