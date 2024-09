Netanyahu will Hisbollah weiter angreifen

New York/Beirut - Die israelische Armee wird ihre Aktionen gegen die libanesische Hisbollah-Miliz nach den Worten des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu ungeachtet der von einer Staatengruppe geforderten Waffenruhe fortsetzen. "Wir werden die Hisbollah weiter unter Druck setzen, bis alle unsere Ziele erreicht sind", sagte Netanyahu vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York. Dem Iran drohte er bei einem Angriff mit einem harten Gegenschlag.

ÖVP und KPÖ bei Wahlkampfabschlüssen zuversichtlich

Wien - Ihre Wahlkampfabschlüsse haben ÖVP und KPÖ genutzt, um vor der Nationalratswahl ein letztes Mal zu mobilisieren. Gleichzeitig zeigten sich beide Parteien bei anhaltendem Regen zuversichtlich - die ÖVP, dass sie die FPÖ auf Platz zwei verweisen wird und die KPÖ, dass sie den Sprung in den Nationalrat schaffen wird. Am Nachmittag folgen weitere Abschlüsse - alle bundesweit kandidierenden Listen bis auf SPÖ und "Keine von denen" halten ihre Schlusskundgebungen ab.

Teile der Westbahn wohl bis nach Weihnachten gesperrt

Wien - Nach der Hochwasserkatastrophe in Niederösterreich wird die "neue" Westbahnstrecke von Wien-Meidling über das Tullnerfeld wohl bis nach Weihnachten nicht befahrbar sein. Wie ÖBB-Chef Andreas Matthä der "Kronen Zeitung" (Freitagsausgabe) sagte, bereiten vor allem die Sicherheitseinrichtungen im Atzenbrugger Tunnel Probleme. Eine Wiederinbetriebnahme vor dem Jahreswechsel wäre "ein Wunder", wurde er auch im Kurier (Freitagsausgabe) zitiert.

Schweizerin Furrer nach Sturz bei Straßenrad-WM verstorben

Zürich - Die Schweizer Nachwuchsfahrerin Muriel Furrer ist nach ihrem schweren Unfall bei der Rad-WM in Zürich verstorben. Das bestätigten die Organisatoren am Freitagnachmittag. Die 18-Jährige stürzte am Donnerstag im Straßenrennen der Juniorinnen in einem Waldstück auf der Nordseite des Zürichsees. Sie wurde mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen, wo die Ärzte ein schweres Schädel-Hirn-Trauma feststellten. Nun ist Furrer den Verletzungen erlegen.

Fünf Tote durch Wirbelsturm "Helene" in den USA

Tallahassee (Florida)/Havanna - "Helene" ist an der Westküste des US-Bundesstaates Florida als Hurrikan der zweithöchsten Kategorie auf Land getroffen und hat sich dann abgeschwächt. Der Wirbelsturm bleibe aber gefährlich, warnte das nationale Hurrikanzentrum. Berichten zufolge starben mindestens fünf Menschen infolge des Sturms. Im Laufe der Nacht zog "Helene" den Angaben zufolge weiter in den benachbarten Bundesstaat Georgia und wurde zum Tropensturm herabgestuft.

Trump empfing Selenskyj in New York

Washington - Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat sich bei seiner USA-Reise mit dem früheren US-Präsidenten und republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump getroffen. Beide kamen in Trumps Hochhaus Trump Tower in New York zusammen, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. "Es ist eine Ehre, den Präsidenten bei uns zu haben", sagte Trump demnach. "Wir haben die gemeinsame Ansicht, dass der Krieg in der Ukraine gestoppt werden muss", sagte Selenskyj.

Keine Doppelmord-Anklage zu Tötungsdelikten in Wiener Hotel

Wien - Jener Bauarbeiter, der im vergangenen Juli in einem Hotel in Wien-Alsergrund zwei Arbeitskollegen getötet haben soll, war zu den Tatzeitpunkten nicht zurechnungsfähig. Zu diesem Ergebnis kommt ein von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebenes psychiatrisches Gutachten, teilte Behördensprecherin Nina Bussek am Freitagnachmittag auf APA-Anfrage mit. Der 34-jährige, aus Tschechien stammende Mann sei nicht schuldfähig. Er entgeht damit einer Anklage wegen Doppelmordes.

Die scharfzüngige Leinwandheldin: Maggie Smith gestorben

London - Sie war eine Dame of the British Empire, über Jahrzehnte eine fixe Leinwandgröße und eine der Theaterdoyennes der Insel: Maggie Smith. Nun ist die große Schauspielerin, die mit den Agatha-Christie-Verfilmungen "Tod auf dem Nil" und "Das Böse unter der Sonne" über "Harry Potter" bis hin zu "Downton Abbey" berühmt wurde, im Alter von 89 Jahren gestorben. Damit ist eine schlagfertige Stimme des Weltkinos für immer verstummt.

