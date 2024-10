Israel bombardiert Teile Beiruts weiter

Tel Aviv/Beirut - Israel hat seine Bombardierungen im Raum der libanesischen Hauptstadt Beirut in der Nacht auf Samstag fortgesetzt. Ob bei dem massiven Luftangriff vom Freitag, der nach Angaben der israelischen Armee dem unter Wohngebäuden versteckten Hauptquartier der Schiiten-Miliz Hisbollah galt, deren Anführer Hassan Nasrallah getötet wurde, war in den frühen Morgenstunden weiter ungewiss. Im Nachbarland Syrien feierten Menschen im letzten großen Rebellengebiet Idlib bereits seinen Tod.

Schallenberg: Sicherheitsratsreform für UN überlebenswichtig

New York/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg schätzt eine Reform des Sicherheitsrats für die Vereinten Nationen als überlebenswichtig ein. Österreich habe gemeinsam mit Kuwait federführend Grundparameter ausgearbeitet, für die es eine Einigung geben könne, freute sich der ÖVP-Minister zum Abschluss seines Kurzbesuchs bei der UNO-Generaldebatte in New York im APA-Interview. Gelinge dies nicht, laufe die UNO Gefahr, "irrelevant" zu werden.

Neuer Post-Chef Walter Oblin: "Transformation geht weiter"

Wien - Am 1. Oktober übernimmt der bisherige Finanzvorstand Walter Oblin den Chefsessel bei der teilstaatlichen Österreichischen Post AG. Seine drei Schwerpunkte sieht er bei Wachstum, Innovation und Digitalisierung sowie Nachhaltigkeit. "Ich bin überzeugt, dass in unserer Branche Technologieführerschaft entscheidend ist. Die Transformation geht weiter", so Oblin.

Selenskyj zeigt sich zufrieden mit USA-Besuch

Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich zum Abschluss seines Besuchs in den USA zufrieden über seine Gespräche geäußert. "Jede Diskussion ist so gelaufen wie nötig", sagte er in seiner abendlichen Videoansprache, die auf der Plattform X veröffentlicht wurde. Der ukrainische Friedensplan sei in Amerika vorgestellt worden. "Jetzt müssen unsere Teams an der Umsetzung eines jeden Schrittes und jeder Entscheidung arbeiten."

Ukraine: Verschleppte Kinder und Jugendliche kehren heim

Kiew (Kyjiw) - Mehrere im Krieg von Russland verschleppte Kinder und Jugendliche sind nach ukrainischen Angaben in ihre Heimat zurückgekehrt. Man habe erreicht, dass neun Kinder und Jugendliche von 13 bis 17 Jahren heimkommen konnten, teilte der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez auf Telegram und X mit. Die Rückführung sei im Rahmen eines Aktionsplans und unter Vermittlung des Golfstaats Katar zustande gekommen.

Tropensturm "Helene" zieht über US-Südosten - 40 Tote

Atlanta/Tallahassee (Florida)/Havanna - Der verheerende Sturm "Helene" hat im Südosten der USA zahlreiche Menschenleben gefordert und eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. US-Medien zufolge starben infolge des Unwetters in mehreren Bundesstaaten insgesamt mindestens 40 Menschen. Die durch den Sturm verursachten Zerstörungen erstreckten sich von Florida im Süden hunderte Kilometer ins Landesinnere. In Tennessee gelang es Rettungskräften, Dutzende Menschen vom Dach eines Krankenhauses in Sicherheit zu bringen.

