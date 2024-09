Israel: Hisbollah-Chef Nasrallah bei Angriff getötet

Tel Aviv/Beirut - Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah ist laut israelischen Angaben bei einem Angriff am Freitag in einem Vorort von Beirut getötet worden. "Hassan Nasrallah wird nicht länger in der Lage sein, die Welt zu terrorisieren", teilte das israelische Militär mit. Auch der wichtige Hisbollah-Kommandant für den Süden des Landes, Ali Karaki, sei ums Leben gekommen. Die israelische Luftwaffe führte in der Früh weitere Angriffe auf Ziele im Libanon aus.

Babler wirbt noch einmal stimmkräftig um Zuneigung

Wien - SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Babler hat die Österreicher am Samstag eindringlich aufgefordert, seiner Partei bei der morgigen Nationalratswahl die Stimme zu geben: "Stärkt euch selber", rief er mehreren Hundert Interessierten zu, die sich am Viktor-Adler-Markt in Wien-Favoriten zum Abschlussevent der Kampagne versammelt hatten. Babler befand, dass man aus eigenen Interessen niemals etwas anderes wählen sollte als die Sozialdemokratie.

Tote durch russischen Angriff auf ukrainisches Spital

Kiew (Kyjiw) - Durch einen russischen Luftangriff auf ein Krankenhaus in der ukrainischen Stadt Sumy sind Samstagfrüh nach offiziellen Angaben mindestens sechs Menschen gestorben. Demnach wurde die Stadt im Nordosten der Ukraine nachts von russischen Kampfdrohnen angegriffen. Innenminister Ihor Klymenko sprach auf Telegram von einem doppelten Schlag: Nach dem ersten Treffer habe es einen zweiten Angriff auf Rettungskräfte gegeben, die Patienten in Sicherheit bringen wollten.

Neuer Post-Chef Walter Oblin: "Transformation geht weiter"

Wien - Am 1. Oktober übernimmt der bisherige Finanzvorstand Walter Oblin den Chefsessel bei der teilstaatlichen Österreichischen Post AG. Seine drei Schwerpunkte sieht er bei Wachstum, Innovation und Digitalisierung sowie Nachhaltigkeit. "Ich bin überzeugt, dass in unserer Branche Technologieführerschaft entscheidend ist. Die Transformation geht weiter", so Oblin.

Ein Toter und vier Verletzte bei Unfall in Oberösterreich

Uttendorf - Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen ist in der Nacht auf Samstag in Helpfau-Uttendorf (Bezirk Braunau) ein 40-Jähriger ums Leben gekommen. Vier Insassen wurden - teils schwer - verletzt. Ein 37-Jähriger war zuvor mit seinem Pkw auf der Mauerkirchener Straße (B142) auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen 22.50 Uhr frontal mit dem Pkw eines 27-Jährigen zusammengestoßen. Ein 30-jähriger Lenker konnte mit seinem Wagen nicht mehr anhalten und fuhr auf den Pkw des 27-Jährigen auf.

Wiener Polizei fahndet nach Bankomatsprengern

Wien - Nach der Sprengung von mehreren Bankomaten in Wien-Favoriten am Samstag in der Früh fahndet die Polizei nach mehreren Männern. Die Einsatzkräfte trafen nur zwei Minuten nach dem Alarm um 3.40 Uhr in der Bankfiliale in der Favoritenstraße ein. Die beschädigten Geldautomaten rauchten zu diesem Zeitpunkt noch, von den Tätern fehlte jedoch jegliche Spur, berichtete die Landespolizeidirektion.

Frau nach Zusammenprall mit Alkolenker in Wien verletzt

Wien - Ein 40-jähriger Alkolenker ist in der Nacht zum Samstag auf der Wientalstraße in Wien-Penzing mit seinem Pkw gegen das Heck eines Pkw einer 52-jährigen Frau geprallt. Der Wagen der Frau geriet dadurch ins Schleudern, kollidierte gegen 22.00 Uhr mit einem Verkehrszeichen und schließlich mit einer Betonleitwand. Die 52-Jährige wurde von der Berufsrettung verletzt in ein Spital gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, berichtete die Landespolizeidirektion.

Fressnapf-Gründer Toeller klagt Benko-Privatstiftung

Wien - Der Fressnapf-Gründer und Signa-Investor Torsten Toeller versucht, zumindest einen Teil des Geldes zurückzubekommen, das er in die mittlerweile insolvente Signa Gruppe von Ren� Benko investiert hat. Toeller hat eine Klage gegen die Laura Privatstiftung eingebracht, die Benko mit seiner Mutter Ingeborg gegründet hat, berichtet das deutsche Nachrichtenmagazin "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe.

