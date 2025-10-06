ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich, Rekord in Japan

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich in der neuen Handelswoche abwärts. Die Börsen in Fernost schlagen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt gibt am Montag nach.

So eröffnete der ATX mit einem geringfügigen Abschlag und tendiert auch anschließend leichter.

Nach der starken Vorwoche agierten die Anleger zunächst zurückhaltend. Zuletzt war der Leitindex nämlich aus der seit Wochen laufenden Seitwärtsbewegung nach oben ausgebrochen, er steht nun wieder knapp 100 Punkte unter seinem Jahreshoch von Mitte August. Weltweit gab die Aussicht auf weitere Zinssenkungen in den USA den Börsen Antrieb. Der andauernde "Shutdown" der Regierung in den USA bleibt an den Aktienmärkten eher noch ein Nebengeräusch, eine gewisse gestiegene Unsicherheit zeigt sich aber unter anderem durch die Rekordrally beim Goldpreis.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Montag zurück.

So startete der DAX 0,09 Prozent leichter bei 24.357,59 Zählern und zeigt auch im weiteren Verlauf kaum Ausschläge.

In den Oktober war der deutsche Leitindex nach dem lethargischen September mustergültig gestartet. Nicht wenige hoffen, dass er damit vielleicht die Basis für eine Jahresendrally legt. Die Ampel im DAX bleibe auf Grün, an den Weltbörsen sei die Stimmung bestens, konstatierte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets.

Positive Handelsvorgaben aus Japan seien an deutschen Standardtiteln zum Wochenstart allerdings abgeprallt, kommentierte der Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Der vorläufige Wegfall der offiziellen US-Konjunkturdaten durch den Shutdown in den USA sorge für etwas Unruhe. "Die Investoren fahren derzeit auf Sicht und agieren dadurch wesentlich risikoaverser."

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich im Handel am Freitag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Dow Jones startete leicht im Plus und verblieb im Verlauf auf grünem Terrain. Er übersprang dabei erstmals in seiner Geschichte die runde Marke von 47.000 Punkten. Er ging letztlich 0,51 Prozent höher bei 46.758,28 Zählern aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite begann die Sitzung ebenso etwas stärker und legte auch im Anschluss zu. Dabei konnte er sogar erneut ein Rekordhoch verbuchen. Im weitere Handel fiel er jedoch ins Minus und schloss dann 0,28 Prozent tiefer bei 22.780,51 Punkten.

Die US-Börsen haben am Freitag ihren Rekordlauf fortgesetzt. Diesmal war auch der Dow Jones Industrial mit dabei und sprang erstmals über 47.000 Punkte. Der Regierungsstillstand fand weiterhin kaum Beachtung, auch wenn deshalb der Arbeitsmarktbericht für September ausfiel. Längst schon wird allgemein erwartet, dass die US-Notenbank Fed im Oktober die Leitzinsen erneut senken wird. Für weiterhin gute Laune sorgte daher einmal mehr das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI), nachdem zwei bedeutende internationale Partnerschaften bekanntgegeben wurden.

Optimismus verbreitete sich insbesondere angesichts von Neuigkeiten zu Hitachi und OpenAI sowie zu Fujitsu und NVIDIA. So wollen der japanische Elektronikkonzern Hitachi und der ChatGPT-Anbieter OpenAI beim Aufbau einer KI-Infrastruktur und dem weltweiten Ausbau von Rechenzentren zusammenarbeiten. Sie unterzeichneten eine Absichtserklärung mit dem Ziel, die Entwicklung generativer KI zu beschleunigen und gleichzeitig die Energiekosten zu senken. Dafür wird Hitachi Stromübertragungs- und -verteilungsgeräte für KI-Rechenzentren liefern.

ASIEN

In Fernost finden die Börsen am Montag keine gemeinsame Richtung.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 setzte seine positive Entwicklung fort und schloss mit einem Gewinn von 4,75 Prozent bei 47.944,76 Punkten.

Der Nikkei 225 erlebte damit zum Wochenstart einen der kräftigsten Kurssprünge der vergangenen Jahre und konnte dabei erstmals die Marke von 47'000 Punkten überwinden. Auslöser dieser Bewegung war die Wahl von Sanae Takaichi zur neuen Vorsitzenden der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP). Diese Entscheidung ebnet ihr zugleich den Weg zur künftigen Premierministerin Japans - und wird von den Finanzmärkten als klares Signal für eine expansive Wirtschaftspolitik gewertet.

Auf dem chinesischen Festland findet am Montag feiertagsbedingt weiterhin kein Handel statt. Zuletzt hatte der Shanghai Composite am Dienstag ein Plus von 0,52 Prozent auf 3.882,78 Punkte verzeichnet.

In Hongkong gibt der Hang Seng am heutigen Montag aktuell (08:55 Uhr) 0,58 Prozent auf 26.983,52 Punkte ab.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX