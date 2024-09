Nach Tötung von Hisbollah-Chef: Israel warnt den Iran

Tel Aviv/Beirut - Die Situation im Nahen Osten ist nach der Tötung von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah durch Israels Armee hochexplosiv. Der Iran forderte den UN-Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung auf. Wann es zu so einem Treffen kommen könnte, ist ungewiss. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu warnte den Iran vor einem Angriff auf sein Land. "Und an das Regime der Ayatollahs sage ich: Wer uns angreift, den greifen wir an", sagte Netanyahu in Tel Aviv.

Österreich wählt am Sonntag Nationalrat neu

Wien - Österreich wählt am Sonntag den Nationalrat neu. Rund 6,3 Millionen Österreicherinnen und Österreicher sind aufgerufen, die 183 Abgeordneten zu küren - und damit die Weichen für die nächste Regierung stellen. Zur Wahl stehen österreichweit neun Parteien, in einzelnen Bundesländern noch mehr. Das vorläufige Ergebnis wird am späten Sonntagabend bzw. in der Nacht erwartet, laut Wahlbehörden voraussichtlich nicht vor 23 Uhr.

Empörung über FPÖ-Politiker bei Beisetzung mit SS-Lied

Wien - Für Empörung hat ein vom "Standard" online veröffentlichtes Video gesorgt, in dem prominente Mitglieder der FPÖ an einem Begräbnis teilnehmen, bei dem das Lied "Wenn alle untreu werden" gesungen wurde - und zwar laut Bericht in jener Version, die als "Treuelied" von der Schutzstaffel SS verwendet wurde. ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS übten Kritik an der FPÖ, jüdische Studierende haben Anzeige erstattet. Die FPÖ fand es pietätlos, dass ein Begräbnis politisch missbraucht werde.

Britische Konservative treffen sich zu Parteitag

Birmingham - Die britischen Konservativen kommen ab Sonntag zum Tory-Parteitag zusammen. Das mehrtägige Treffen in Birmingham steht ganz im Zeichen der Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für den scheidenden Parteichef und Ex-Premierminister Rishi Sunak.

Papst Franziskus beendet Belgien-Reise mit großer Messe

Brüssel - Zum Abschluss seiner mehrtägigen Belgien-Reise lädt Papst Franziskus an diesem Sonntag zur Heiligen Messe ins Brüsseler König-Baudouin-Stadion (10.00 Uhr). Erwartet werden fast 40.000 Gläubige aus Belgien - und aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Gegen Mittag will der Pontifex das Land nach einer kurzen Abschiedszeremonie am Flughafen wieder in Richtung Vatikan verlassen.

Mindestens 66 Tote nach Überschwemmungen in Nepal

Kathmandu - In Nepal sind durch Überschwemmungen und Erdrutsche mindestens 66 Menschen gestorben. Landesweit gelten mindestens 69 Personen als vermisst, 60 Menschen wurden nach Angaben des Innenministeriums verletzt. Man habe im Tal von Kathmandu 1.053 Menschen retten können, sagte ein Polizeisprecher. Der heftige Monsun-Regen beschädigte die Infrastruktur, Straßen sowie Brücken und legte den heimischen Flugverkehr lahm.

