FPÖ bei Nationalratswahl auf Platz eins

Wien - Die FPÖ ist am Sonntag erstmals als stimmenstärkste Partei aus einer Nationalratswahl hervorgegangen. Laut dem vorläufigen Endergebnis inklusive Wahlkarten-Prognose kamen die Freiheitlichen auf 28,8 Prozent und hielten damit die ÖVP auf Abstand, die 26,3 Prozent erzielte. Die SPÖ stagnierte bei 21,1 Prozent, während die NEOS mit 9,2 Prozent die Grünen überholten, die auf 8,3 Prozent kamen. Die Wahlbeteiligung legte auf 78 Prozent zu.

Nach der Nationalratswahl tagen die roten Gremien

Wien - Die Aufarbeitung des Ergebnisses der Nationalratswahl startet am Montag mit der SPÖ. Die Sozialdemokraten sind die einzige der im Parlament vertretenen Parteien, die schon für den Tag nach dem Urnengang ihre Gremien einberufen haben. Trotz des ernüchternden Abschneidens denkt Parteichef Andreas Babler nicht an einen Rückzug. Er sieht sich erst "am Beginn einer Reise".

Biden warnt vor regionalem Krieg im Nahen Osten

Tel Aviv/Beirut - US-Präsident Joe Biden hat vor einer weiteren Eskalation in Nahen Osten gewarnt. Eine Ausweitung des Konflikts zu einem Krieg in der Region müsse "wirklich vermieden werden", sagte Biden am Sonntag. Israels Militär hat nach eigenen Angaben erneut Stellungen der Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen. Dabei starben laut Zählungen des libanesischen Gesundheitsministeriums 105 Personen. Die israelische Luftwaffe griff indes mit Dutzenden Kampfflugzeugen auch Ziele im Jemen an.

Le Pen vor Gericht - Verdacht auf Veruntreuung von EU-Geld

Paris - In der Affäre um mögliche Scheinbeschäftigung von Mitarbeitern im EU-Parlament müssen sich Marine Le Pen und weitere französische Rechtsnationale von heute an vor einem Pariser Strafgericht verantworten. Den insgesamt 28 Angeklagten wird Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen. Neben der langjährigen Parteivorsitzenden Marine Le Pen gehört auch ihr Vater und Parteigründer Jean-Marie Le Pen zu den Beschuldigten. Marine Le Pen hat die Anschuldigungen stets zurückgewiesen.

US-Musiker Kristofferson mit 88 Jahren gestorben

Los Angeles - Der US-Country-Sänger und Songwriter Kris Kristofferson ist tot. Er sei am Samstag im Alter von 88 Jahren friedlich zu Hause auf Maui (Hawaii) gestorben, teilte die Familie am Sonntag (Ortszeit) mit. Kristofferson galt als einer der bedeutendsten Songwriter aller Zeiten. Seine Songs wurden von Musik-Legenden wie Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Joan Baez, Willie Nelson, Janis Joplin und Ray Charles gesungen. Erfolgreich war er auch in Film und Fernsehen.

Hurrikan "Helene" hinterlässt in den USA Spur der Verwüstung

Tallahassee (Florida)/Atlanta (Georgia)/Nantahala (North Carolina) - Im Südosten der USA beginnen nach dem verheerenden Hurrikan Helene die Aufräumarbeiten. Millionen von Menschen sind ohne Strom, Straßen und Brücken wurden zerstört und von Florida bis Virginia erstrecken sich schwere Überschwemmungen. Nach vorläufigen Angaben hat der Sturm in den US-Staaten South Carolina, Florida, Georgia, North Carolina und Virginia bisher mindestens 89 Menschenleben gefordert. Die meisten Todesopfer wurden mit 25 aus South Carolina gemeldet.

