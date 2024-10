Mindestens 100 Tote durch Wirbelsturm "Helene" in den USA

Washington - Durch den Sturm "Helene" im Südosten der USA sind nach Angaben der US-Behörden inzwischen mindestens hundert Menschen ums Leben gekommen. Allein im besonders stark betroffenen Bundesstaat North Carolina wurden 39 Todesopfer registriert, wie die örtlichen Behörden Montagfrüh mitteilten. Weitere 25 Todesopfer gab es in South Carolina, 17 in Georgia, 14 in Florida, vier in Tennessee und ein Todesopfer in Virginia.

Hisbollah-Vize: Werden Kampf gegen Israel fortsetzen

Beirut/Tel Aviv - Nach der Tötung ihres Anführers Hassan Nasrallah will die vom Iran unterstützte, libanesische Hisbollah-Miliz den Kampf gegen Israel unbeirrt fortsetzen. "Wir wissen, dass der Kampf lang dauern könnte, und wir sind auf alle Möglichkeiten vorbereitet", sagte der stellvertretende Hisbollah-Chef Naim Qassem am Montag in einer im Fernsehen übertragenen Rede. "Wenn Israel sich dafür entscheidet, eine Bodenoffensive zu starten, wir sind bereit."

Bereits mehr als 200 Tote bei Überschwemmungen in Nepal

Kathmandu - Nach schweren Überschwemmungen in Nepal mit mindestens 200 Todesopfern suchen Rettungsteams weiter nach Vermissten. Wichtigstes Ziel sei es, Überlebende zu retten und Leichen zu bergen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Montag. Auf den durch Bergrutsche und angeschwemmten Schutt blockierten Straßen des Landes saßen noch immer Menschen fest.

Zwei Verdächtige nach Banküberfall in Linz festgenommen

Linz - Zwei Stunden nachdem zwei maskierte und bewaffnete Männer Montagvormittag eine Bank in Linz-Urfahr überfallen hatten, sind die mutmaßlichen Täter um 12.15 Uhr geschnappt worden. Die Verdächtigen, 18 und 19 Jahre alt, wurden in der Nähe des Geldinstituts in einem Waldstück festgenommen, bestätigte die Polizei einen Bericht auf "krone.at". Ob die Beute und die Waffen sichergestellt wurden, war vorerst noch nicht bekannt.

Tempo der Meereserwärmung seit 2005 nahezu verdoppelt

Brest - Das Tempo der Meereserwärmung hat sich nach Angaben des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus seit dem Jahr 2005 nahezu verdoppelt. In den vergangenen zwei Jahrzehnten stieg die Erwärmung der Meeresoberfläche von einer langfristigen Rate von 0,58 Watt pro Quadratmeter auf 1,05 Watt pro Quadratmeter an, wie aus dem am Montag veröffentlichten Copernicus-Bericht zum Zustand der Meere hervorgeht.

Venezuelas Oppositionsführerin erhält Vaclav-Havel-Preis

Straßburg/Caracas - Der Vaclav-Havel-Preis des Europarats geht in diesem Jahr an die venezolanische Oppositionsführerin Mar�a Corina Machado. Dies gab der Europarat am Montag in Straßburg bekannt. "Ich möchte diese Anerkennung den Millionen von Venezolanerinnen und Venezolanern widmen, die täglich die Werte von V�clav Havel verkörpern", sagte Machado über den Menschenrechtspreis in einer Ansprache per Videoschaltung.

