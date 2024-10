Nehammer für Sondierungsauftrag an FPÖ

Wien - Der Bundesparteivorstand der ÖVP hat zwei Tage nach der Wahl das Ergebnis aufgearbeitet. Die Funktionäre sprachen Parteichef Karl Nehammer dabei einstimmig das Vertrauen aus. Nach der Sitzung teilte Nehammer mit, dass er dafür sei, dass die FPÖ als Wahlgewinner mit der Führung von Sondierungsgesprächen beauftragt werde. Auch für das Amt des Nationalratspräsidenten sollten die Blauen jemanden vorschlagen. Darüber hinaus einigte man sich auf ein Team für Sondierungsgespräche.

Israelische Armee begann Bodenoffensive im Libanon

Beirut/Tel Aviv - Erstmals seit fast zwei Jahrzehnten hat Israel wieder eine Bodenoffensive im nördlichen Nachbarland Libanon begonnen. Nach einer entsprechenden Mitteilung in der Nacht meldete die Armee heftige Kämpfe mit der Hisbollah-Miliz. Diese bestritt, dass die israelische Armee auf libanesisches Staatsgebiet vorgerückt sei. Die Offensive wurde international verurteilt und von der UNO-Mission UNIFIL als Verletzung einer Sicherheitsresolution gebrandmarkt.

Iran bereitet laut den USA Raketenangriff gegen Israel vor

Washington/Beirut - Der Iran bereitet nach Angaben der US-Regierung einen unmittelbar bevorstehenden Raketenangriff auf Israel vor. Es gebe "Hinweise darauf, dass sich der Iran darauf vorbereitet, in Kürze einen ballistischen Raketenangriff gegen Israel zu starten", sagte ein US-Regierungsvertreter am Dienstag in Washington. Ein solcher direkter Angriff auf Israel werde "schwerwiegende Folgen für den Iran haben", warnte er. Aus Israel hieß es, das Land sei auf eine derartige Attacke vorbereitet.

September 2024 war niederschlagreichster der Messgeschichte

Wien - Der September 2024 geht als der niederschlagreichste in die österreichische Messgeschichte ein. Laut Geosphere Austria fiel mehr als doppelt so viel Niederschlag (plus 118 Prozent) wie in einem durchschnittlichen Monat zu dieser Jahreszeit. Das sei "der höchste Wert in der seit 1858 bestehenden Niederschlagsreihe", gefolgt vom September 1899 mit plus 111 Prozent über dem Schnitt. Überschwemmungen und Muren waren die Folge.

Mordermittlungen rund um Missbrauchsprozess in Avignon

Avignon - Ein wegen des Missbrauchs seiner von ihm betäubten Ehefrau durch Dutzende Männer angeklagter Franzose ist nun auch wegen weiterer Vergewaltigungsfälle und zwei Morden ins Visier der Justiz geraten. Bei den Opfern der teils Jahrzehnte zurückliegenden Fälle handelt es sich um Frauen, die für Immobilienagenturen arbeiteten, berichteten die Zeitungen "Le Parisien" und "Midi Libre". Bei Wohnungsbesichtigungen oder in den Agenturen griff der Täter seine Opfer an.

Mann verletzt in Zürcher Kindertagesstätte drei Kinder

Zürich - Ein 23-Jähriger hat am Dienstag in Zürich drei Kinder in der Nähe eines Horts verletzt, einen Fünfjährigen davon schwer. Der Verdächtige wurde wenig später verhaftet. Laut Polizei hatte sich die Tat ereignet, als eine Mitarbeiterin mit mehreren Kindern von einem Kindergarten zu dem Hort unterwegs war. Die Hortmitarbeiterin habe - mit der Hilfe eines Passanten - den Angreifer überwältigt. Die beiden hielten ihn bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest.

EU verschenkt 36.000 Zugtickets an 18-Jährige

Brüssel/EU-weit - 36.000 Europäerinnen und Europäer unter 18 können wieder mit kostenlosen Zugtickets quer durch Europa reisen. Die Europäische Kommission wird am Mittwoch in Brüssel den Startschuss für die Herbst-Runde ihres DiscoverEU-Programms geben. Bis 16. Oktober kann man sich wieder um einen Travel-Pass und eine DiscoverEU-Jugendkarte bewerben. Auch junge Österreicherinnen und Österreicher können damit bis zu 30 Tage lang die Kulturen aller Länder Europas erkunden.

Kein Zugverkehr auf Linzer Bahnhof wegen Bombendrohung

Linz - Wegen einer Bombendrohung ist der Linzer Hauptbahnhof Dienstagnachmittag von der Polizei geräumt und großräumig abgesperrt worden. Bei der Landespolizeidirektion Oberösterreich war gegen 15.30 Uhr eine Mail mit der Drohung eingegangen, teilte diese mit. Der Zugverkehr wurde bis auf weiteres eingestellt, hieß es weiter. Näheres war vorerst nicht bekannt.

