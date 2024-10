Van der Bellen empfängt nach Nationalratswahl Regierung

Wien - Nach der geschlagenen Nationalratswahl am Sonntag wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Mittwoch die türkis-grüne Bundesregierung empfangen und ihren Rücktritt annehmen. Gleichzeitig wird das Staatsoberhaupt die Regierung mit der Fortführung der Verwaltung betrauen, bis eine neue gefunden ist. Van der Bellen wird im Rahmen dessen auch eine Rede halten. Am Donnerstag starten außerdem die Einzelgespräche der Parteichefs beim Bundespräsidenten.

FPÖ stellt bei Vorstand nach Wahl Weichen

Wien - Die FPÖ stellt nach ihrem Erfolg bei der Nationalratswahl die Weichen in Richtung Parteiengespräche. Der Bundesparteivorstand will am Mittwoch das Team für kommende Sondierungsverhandlungen festlegen. Aber auch weitere Personalia, wie etwa die Nominierung für das Amt des Nationalratspräsidenten dürften diskutiert werden. Die Freiheitlichen sind am Sonntag erstmals als stärkste Partei aus einer Nationalratswahl hervorgegangen und wollen die künftige Regierung anführen.

Israel setzt eigene Angriffe im Nahen Osten fort

Tel Aviv/Beirut - Nach den Raketenangriffen des Iran auf Israel hat die israelische Armee angekündigt, in den kommenden Stunden weiterhin "kraftvoll" im Nahen Osten angreifen zu wollen. "Die Luftwaffe arbeitet weiterhin mit voller Kapazität und heute Nacht werden wir im Nahen Osten weiterhin kraftvoll zuschlagen, wie das seit einem Jahr der Fall ist", erklärte Militärsprecher Daniel Hagari am Mittwoch. Er warf dem Iran vor, den Nahen Osten Richtung "Eskalation" zu treiben.

Mehrere Tote bei Anschlag im Süden Tel Avivs

Beirut/Tel Aviv - Kurz vor dem iranischen Raketenangriff auf Israel sind im Süden der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv bei einem Schuss- und Messerangriff laut Polizei mindestens sechs Menschen getötet worden. Bei den Todesopfern handelt es sich demnach um Zivilisten. Israels Polizei sprach von einem Terrorangriff in Jaffa, einem arabisch geprägten Viertel von Tel Aviv. Die zwei mutmaßlichen Täter seien "neutralisiert" worden. Israelischen Medien zufolge sollen sie tot sein.

Walz und Vance mit sachlich-scharfem Schlagabtausch

Washington - Die beiden US-Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz und J.D. Vance sind Dienstagabend in New York in einem TV-Duell aufeinandergetroffen und haben sich einen sachlich geführten, aber hitzigen Schlagabtausch geliefert. Die Kandidaten stritten über die Krise in Nahost, Immigration, Steuern, Klimawandel und Energie. Die voraussichtlich einzige Debatte im Vorfeld der Wahl am 5. November war geprägt von politischen Meinungsverschiedenheiten, aber wenig persönlichen Angriffen.

Britischer Premier Starmer bei EU-Kommissionspräsidentin

London/Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen empfängt am Mittwoch den britischen Premierminister Keir Starmer in Brüssel (14.00 Uhr). Bei dem Treffen geht es um die Beziehungen der Europäischen Union zu Großbritannien gut viereinhalb Jahre nach dem Brexit. Beide Seiten wollen eine Wiederannäherung. Deutschland und Frankreich werben zudem für ein EU-Migrationsabkommen mit London, um die Zahl der irregulären Einwanderer zu senken.

Sheinbaum legte Amtseid als Mexikos erste Präsidentin ab

Mexiko-Stadt - Die Linkspolitikerin Claudia Sheinbaum ist am Dienstag als erste Präsidentin Mexikos vereidigt worden. In ihrer Antrittsrede beschwor sie eine Zeitenwende in dem lateinamerikanischen Land. "Es ist Zeit für den Wandel und es ist Zeit für die Frauen", sagte die neue Staatschefin. In einer feierlichen Zeremonie im Kongress legte Sheinbaum unter Rufen "Presidenta, Presidenta" ihren Amtseid ab. Vor ihr hatten in den vergangenen 200 Jahren mehr als 60 Männer Mexiko regiert.

