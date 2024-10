Iran warnt USA nach Angriffen auf Israel vor "Eingreifen"

Tel Aviv/Beirut - Nach den iranischen Raketenangriffen auf Israel hat der Iran laut Außenminister Abbas Araqchi die USA vor einem Eingreifen in den Konflikt gewarnt. "Wir haben (...) die US-Streitkräfte gewarnt, sich aus dieser Angelegenheit herauszuhalten und nicht einzugreifen", sagte Araqchi dem iranischen Staatsfernsehen. Andernfalls werde die US-Armee mit einer "harten Antwort durch uns rechnen müssen".

Iranischer Außenminister sprach mit europäischen Kollegen

Teheran/Beirut - Der iranische Außenminister Abbas Araqchi hat unmittelbar nach dem Raketenangriff seines Landes auf Israel mit europäischen Amtskollegen telefoniert. Gespräche führte er unter anderem mit den Außenministern Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens sowie weiterer Länder, wie die iranische Nachrichtenagentur IRNA berichtete.

Kind in Wien von Pkw erfasst und schwer verletzt

Wien - Bei einem Verkehrsunfall ist Mittwoch früh in Wien-Favoriten ein zwölfjähriges Kind schwer verletzt worden. Der Bub war bei der U1-Station Alaudagasse über die Straße gerannt, um einen Bus zu erwischen, so die Polizei auf APA-Anfrage. Dabei wurde er von dem Pkw einer Frau erfasst und zu Boden geschleudert. Das Kind erlitt laut Wiener Berufsrettung Kopfverletzungen sowie Verletzungen an Schulter und Becken. Der Bub wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht.

Je höher das Sprachniveau, desto mehr Weiterbildung

Wien - Je höher das Sprachniveau in Deutsch, desto häufiger nehmen Personen im Haupterwerbsalter (25-64 Jahre) an Bildungsaktivitäten teil. Zu diesem Ergebnis kommt die Erwachsenenbildungserhebung 2022/23 der Statistik Austria. Das gilt sowohl für den formalen Bildungsbereich (Schule und Hochschule) als auch - und noch viel stärker - bei der beruflichen oder privaten Weiterbildung.

Flughafenlandebahn in Japan nach Explosion gesperrt

Tokio - Eine Flughafenlandebahn in der japanischen Küstenstadt Miyazaki ist nach einer Explosion gesperrt worden. Wie die Nachrichtenagentur Kyodo News berichtet, soll bei der Detonation auf einer Rollbahn des Flughafens am Morgen (Ortszeit) niemand verletzt worden sein. Die Behörden hätten nach einem lauten Knall ein Loch mit einem Durchmesser von sieben Metern im Asphalt entdeckt. Die Sperrung der Landebahn soll noch bis zum Abend andauern.

142.000 Bezieher von Mindestsicherung in Wien

Wien - In Wien haben im Vorjahr exakt 142.001 Menschen Mindestsicherung bezogen. Das sind 7.698 mehr als 2022. Die Quote, also der Anteil der Betroffenen an der Gesamtbevölkerung, liegt jedoch unverändert bei rund 7 Prozent, wie das Büro von Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA mitteilte. Denn auch die Bevölkerung Wiens sei gewachsen, wurde betont. Der Anteil der Minderjährigen erhöhte sich nach Jahren der Stagnation jedoch. Verantwortlich dafür ist der Familiennachzug.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red