Van der Bellen betraut Regierung mit Fortführung

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch wie üblich nach Nationalratswahlen die türkis-grüne Bundesregierung auf deren Wunsch des Amtes enthoben. Gleichzeitig betraute er die Regierung mit der Fortführung der Verwaltung, bis eine neue gefunden ist. Ab Donnerstag wird der Bundespräsident dazu Gespräche mit den Vorsitzenden der fünf Parlamentsparteien führen. "Ich werde das mit der nötigen Ruhe und in der nötigen Tiefe tun", betonte er bei der Zeremonie.

EU-Kommission will Entwaldungsverordnung verschieben

Brüssel/Wien - Die EU-Kommission will die umstrittene Entwaldungsverordnung verschieben: Sie schlug am Mittwoch in Brüssel eine zusätzliche Übergangsfrist von zwölf Monaten vor, "um eine ordnungsgemäße und wirksame Umsetzung zu gewährleisten", so die Kommission in einer Mitteilung. Auch Agrarminister Norbert Totschnig (ÖVP) hatte immer wieder darauf bestanden, dass die Umsetzung verschoben wird. Sie sollte mit 1. Jänner 2025 gelten. Umweltschützer treten für die Verordnung ein.

Hisbollah: Erste Kämpfe mit Israels Bodentruppen im Libanon

Beirut/Tel Aviv - Erstmals seit dem angekündigten Beginn der israelischen Bodenoffensive im Libanon hat die Schiitenmiliz Hisbollah dort direkte Kämpfe mit israelischen Bodentruppen gemeldet. Diese hätten versucht, in den libanesischen Ort Odaisseh direkt an der Grenze zu Israel einzudringen, erklärte die Hisbollah. Deren Mitglieder hätten im Morgengrauen mit den Kräften der israelischen Infanterie "gekämpft" und sie zum Rückzug gezwungen. Auf israelischer Seite habe es Opfer gegeben.

UNO-Generalsekretär Guterres in Israel unerwünschte Person

Tel Aviv/Beirut - Israel hat UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres zur "unerwünschten Person" erklärt. "Jeder, der den Iran für seinen heimtückischen Angriff auf Israel nicht eindeutig zu verurteilen imstande ist, (...) verdient es nicht, seinen Fuß auf israelischen Boden zu setzen", schrieb der israelische Außenminister Israel Katz auf der Plattform X.

18-Jähriger nach Stromschlag in Tulln in Lebensgefahr

Tulln/Wien - Ein 18-Jähriger ist am Mittwoch gegen 1.00 Uhr am Bahnhof Tulln auf einen abgestellten Waggon geklettert und in den Stromkreis der Oberleitung geraten. Der junge Mann blieb mit schweren Verletzungen am Boden liegen, teilte die Polizei mit. Der 18-Jährige aus dem Bezirk Tulln wurde zunächst ins Universitätsklinikum der Bezirksstadt gebracht und dann ins Wiener AKH geflogen. Er schwebt in Lebensgefahr, wie die APA aus gesicherter Quelle erfuhr. Die Umstände sind ungeklärt.

Neues "AT-Alert" für Notfallwarnung im Katastrophenfall

Wien - Am Samstag geht nach einer mehrwöchigen Testphase das Warnsystem "AT-Alert", das via Handys und Smartphones die Bevölkerung vor Katastrophenereignissen warnt, in Betrieb. Neben dem jährlichen Sirenentest wird auch erstmals ein Probealarm über das Mobiltelefon ausgesendet. Der Alarm erfolgt automatisch, man muss sich nirgends anmelden, erklärte das Forum Mobilkommunikation (FMK) am Mittwoch. Warnungen werden von allen nicht sehr alten Handys empfangen, es ist keine App nötig.

Wirtschaftswachstum 2025 wohl schwächer als gedacht

Wien - Im international schwachen Umfeld kommt auch die heimische Konjunktur 2025 noch nicht so stark in Schwung wie zuletzt gedacht. Die Ökonomen der UniCredit Bank Austria rechnen mit einem Wirtschaftswachstum von nur noch 1 Prozent, wie aus einer aktuellen Konjunkturanalyse von heute, Mittwoch, hervorgeht. Mitte August hatten sie noch 1,5 Prozent erwartet. Heuer soll das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,5 Prozent erneut schrumpfen, nach einem Rückgang von 1 Prozent 2023.

120 Opfer wollen Rapper Sean Combs klagen

Houston (Texas) - 120 mutmaßliche Opfer wollen gegen Rapper Sean "Diddy" Combs wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexueller Ausbeutung Klage einreichen. Darunter seien 25 Minderjährige, die zivilrechtlich gegen ihn vorgehen wollten, sagte Anwalt Tony Buzbee am Dienstag (Ortszeit) in Houston. "Das größte Geheimnis der Unterhaltungsindustrie, das eigentlich kein Geheimnis war, wurde endlich offengelegt", so Buzbee. "Die Mauer des Schweigens ist gebrochen, und die Opfer treten hervor."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red