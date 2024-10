Wifo/IHS senken Konjunkturprognose für 2024/25 deutlich

Wien - Die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS haben ihre Konjunkturprognose gegenüber der Juni-Schätzung stark nach unten korrigiert und rechnen nun mit dem zweiten Rezessionsjahr in Folge. Beide Institute erwarten heuer einen Rückgang der realen Wirtschaftsleistung von 0,6 Prozent, bei der Sommerprognose war noch mit 0,0 bzw. +0,3 Prozent gerechnet worden. Außerdem wurde die Prognose für das öffentliche Budgetdefizit 2024 auf 3,7 bzw. 3,5 Prozent des BIP deutlich angehoben.

Van der Bellen lädt Kickl zum Gespräch

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen lädt die Vorsitzenden der fünf Parlamentsparteien ab Freitag zum Gespräch in die Hofburg. Die Stimmenstärke bei der Nationalratswahl bestimmt dabei die Reihenfolge: Den Anfang macht FPÖ-Chef Herbert Kickl um 13 Uhr. Erst am Montag folgen Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer sowie SPÖ-Chef Andreas Babler. Am Dienstag sind dann NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und Grünen-Chef Werner Kogler an der Reihe.

Grüne hoffen noch auf Verbleib in Regierung

Wien - Die Grünen haben die Hoffnung auf einen Verbleib in der Regierung noch nicht aufgegeben. Bei einem Erweiterten Bundesvorstand wird heute ein Sondierungsteam für die anstehenden Gespräche nominiert. Vom Wahlergebnis zeigte man sich vor der Sitzung enttäuscht. Man werde aus diesem aber lernen, versicherte Bundessprecher Werner Kogler.

EU-Staaten machen Weg für Zölle auf E-Autos aus China frei

Brüssel - Die Europäische Union kann Zusatzzölle auf Elektroautos aus China erheben. Es hat sich heute, Freitag, keine ausreichende Mehrheit der EU-Staaten gegen das Vorhaben ausgesprochen, wie mehrere EU-Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bestätigten. Damit kann die EU-Kommission entscheiden, die Abgaben in Höhe von bis zu 35,3 Prozent einzuführen. Die Zollaufschläge sollen spätestens Anfang November greifen.

Erneut schwere israelische Angriffe auf Beirut

Beirut - Die libanesische Hauptstadt Beirut ist in der Nacht auf Freitag erneut Ziel massiver Bombardierungen des israelischen Militärs geworden. Unbestätigten Berichten zufolge galt der Luftangriff Hashim Safi al-Din, Chef des Exekutivrats der Hisbollah-Miliz. Unterdessen wurde der bei einem israelischen Luftangriff vor einer Woche getötete Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah an einem geheimen Ort "vorläufig" beigesetzt. Irans Außenminister Abbas Araghchi kam am Freitag nach Beirut.

Brände in zwei russischen Tanklagern

Kiew (Kyjiw) - In zwei russischen Tanklagern sind in der Nacht auf Freitag Brände ausgebrochen. Bei dem Feuer im Gebiet Woronesch nannte Gouverneur Alexander Gussew einen ukrainischen Drohnenangriff als Ursache. Teile einer abgefangenen Kampfdrohne seien in das Lager gefallen und hätten eine leere Zisterne in Brand gesetzt, schrieb er auf Telegram. In sozialen Netzwerken wurden Videos des mutmaßlichen Drohneneinschlags verbreitet. Das Ausmaß des Brandes ließ sich daraus nicht abschätzen.

"Alte" Bahn-Weststrecke ab 10. Oktober wieder zweigleisig

Wien - Die "alte" Bahn-Weststrecke durch den Wienerwald wird ab Donnerstag kommender Woche wieder zweigleisig zur Verfügung stehen. Vermurungen sind geräumt und Gleisschäden repariert. ÖBB und Westbahn präsentierten am Freitag in Wien die neuen Fahrpläne. Auf der Verbindung Wien - Salzburg wird es demnach ab 10. Oktober vier Kurse stündlich der beiden Unternehmen geben.

Toter bei Brand von Almhütte im Salzburger Pongau

Goldegg - Beim Brand einer Almhütte in Goldegg im Salzburger Pongau ist am Donnerstagnachmittag eine Person ums Leben gekommen. Die Leiche wurde nach dem Feuerwehreinsatz im völlig ausgebrannten Gebäude entdeckt. Zur Klärung der Identität und Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Salzburg eine Obduktion an, teilte die Landespolizeidirektion am Freitag mit.

