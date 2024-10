Nächtliche Angriffe Israels im Libanon

Beirut - Israels Luftwaffe hat in der Nacht laut örtlichen Sicherheitsquellen Ziele weit im Landesinneren des Libanons angegriffen. Bei einer Attacke auf ein palästinensisches Flüchtlingslager in der nordlibanesischen Stadt Tripoli wurde ein Anführer der Al-Kassam-Brigade, des militärischen Teils der Hamas, getötet. Saeed Atallah sei zusammen mit drei Familienmitgliedern ums Leben gekommen, berichten der Hamas nahestehende Medien. Von Israel gab es dazu keine Stellungnahme.

Bundesweite Sirenenprobe und Test für "AT-Alert" am Samstag

Wien - Mit der jährlichen Sirenenprobe wird erstmals am Samstag österreichweit auch das neue Katastrophen-Warnsystem "AT-Alert" probeweise ausgelöst. Die Testauslösungen werden von den Bundesländern und dem Innenministerium durchgeführt und erfolgen wie die Sirenenprobe ungefähr von 12.00 bis 13.00 Uhr via Mobiltelefon. Keinesfalls sollen sie als tatsächliche Katastrophenmeldungen missverstanden werden.

Israel sollte laut Trump Atomanlagen des Iran angreifen

Washington - Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat sich für einen israelischen Angriff auf iranische Atomanlagen ausgesprochen. Als US-Präsident Joe Biden diesbezüglich gefragt worden sei, "hätte die Antwort lauten müssen: Zuerst das Nukleare treffen, und sich später um den Rest kümmern", sagte Trump bei einer Wahlkampfkundgebung in North Carolina. Er bezog sich damit auf eine Antwort Bidens zur Möglichkeit einer Israel-Attacke auf Nukleareinrichtungen im Iran.

Trump tritt am Ort des Attentats vom 13. Juli auf

Washington - US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hält am Samstag eine Wahlkampfkundgebung in der Kleinstadt Butler in Pennsylvania ab, wo am 13. Juli ein Attentat auf ihn verübt worden war. Bei seinem Auftritt (17.00 Uhr Ortszeit, 23.00 Uhr MESZ) wird auch der High-Tech-Milliardär Elon Musk zugegen sein. Musk hatte sich unmittelbar nach dem Attentat als Unterstützer Trumps zu erkennen gegeben. Seitdem hilft er dem Republikaner mit Geld und Botschaften in seinem Onlinedienst X.

Nach "Helene" stellt Trump "beste Behandlung" in Aussicht

Washington - Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat einen Besuch im vom Sturm "Helene" betroffenen Katastrophengebiet erneut für Wahlkampfzwecke genutzt. "Wir haben eine große Wahl vor uns. Und wenn ich beteiligt bin - habe ich dem Gouverneur gesagt - werden sie die beste Behandlung bekommen", sagte Trump in Evans im US-Staat Georgia, an der Seite von Gouverneur Brian Kemp.

Suche nach vermisstem Bergsteiger in Tirol: Leiche entdeckt

Telfs - Im Zuge der Suchaktion nach einem seit Donnerstag vermissten 21-jährigen Bergsteiger im Bereich der Hohen Munde bei Telfs in Tirol (Innsbruck-Land) ist am späten Freitagnachmittag eine leblose Person gefunden worden. Eine Bergung durch den Polizeihubschrauber war wegen Schnee, Nebel und Wind vorerst nicht möglich und soll am Samstag erfolgen. Eine endgültige und offizielle Bestätigung, ob es sich um den gesuchten 21-jährigen Deutschen handelte, gab es somit vorerst nicht.

Drei Morde binnen drei Tagen: Frau in Kanada festgenommen

Ottawa - Nach drei Morden an drei verschiedenen kanadischen Orten binnen drei Tagen ist eine Frau wegen der Gewalttaten festgenommen worden. "Sie ist eine Serienmörderin", sagte der Polizeichef von Niagara Falls, Bill Fordy, am Freitag (Ortszeit) vor Journalisten. Die Frau soll demnach von Dienstag bis Donnerstag im Osten des Landes jeweils einen Menschen in der Metropole Toronto, in Niagara Falls sowie in einer weiteren Stadt in der Provinz Ontario getötet haben.

Nach "Krathon" steigt Zahl der Toten in Taiwan auf vier

Taipeh - Nach dem Taifun "Krathon" in Taiwan ist die Anzahl der Todesopfer auf vier gestiegen. Zwei Vermisste seien am Samstag in der nordtaiwanischen Stadt Neu-Taipeh tot aufgefunden worden, erklärte die nationale Feuerbehörde, ohne weitere Angaben zu machen. Am Samstag waren weiterhin rund 20.000 Haushalte ohne Strom, die meisten davon in der südlichen Hafenstadt Kaohsiung, wo "Krathon" auf Land getroffen war.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red