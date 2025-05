USA-Rating abgestuft: ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich

Der heimische gibt am Montag nach. Der deutsche Leitindex zeigt sich wenig bewegt. Die wichtigsten asiatischen Indizes starteten uneinheitlich in die neue Woche.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt halten sich die Anleger am Montag zurück.

Der ATX zeigte sich anfänglich mit Verlusten und bleibt auch anschließend in rotem Terrain.

Ein ähnlich verhaltenes Bild gab das europäische Umfeld ab. Sowohl in Wien als auch an vielen europäischen Handelsplätzen konsolidieren die Aktienbarometer dabei nahe ihrer jeweiligen mehrjährigen oder absoluten Höchststände.

Für leichte Verunsicherung dürfte nun sorgen, dass auch Moody's als die letzte der großen Ratingagenturen den USA die Spitzennote für die Bonität entzog. Mit dem Schritt könnte es für die Vereinigten Staaten teurer werden, sich Geld auf dem Kapitalmarkt über Staatsanleihen zu besorgen.

Im Ukraine-Krieg will inzwischen US-Präsident Donald Trump am Montagnachmittag (MESZ) erneut mit Kremlchef Wladimir Putin telefonieren. Im Vorfeld haben Deutschland, die USA und weitere Verbündete der Ukraine den Druck auf Russland erhöht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigte sich am Montag stabil.

So startete der DAX 0,26 Prozent tiefer bei 23.705,93 Punkten und schließt mittlerweile an die Nulllinie auf.

Nach einer Gewinnsträhne von fünf Wochen in Folge ist der deutsche Aktienmarkt verhalten in die neue Börsenwoche gestartet. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex mit seinem Rekordhoch bei 23.911 Punkten den Jahresgewinn auf rund 20 Prozent erhöht.

Für die US-Börsen zeichnet sich derzeit ein schwacher Start ab. Denn die USA haben mit Moody's auch bei der letzten der drei großen Rating-Agentur die Spitzennote für die Bonität verloren. Die Agentur stufte ihre Bewertung um einen Schritt von "Aaa" auf "Aa1" ab. Auslöser ist die hohe Staatsverschuldung. Mit dem Schritt könnte es für die Vereinigten Staaten teurer werden, sich Geld auf dem Kapitalmarkt über Staatsanleihen zu besorgen.

Marktexperte Andreas Lipkow sprach in diesem Zusammenhang von einem Paukenschlag und glaubt, dass dies für die Renditeentwicklung der USA und den US-Dollar mittelfristig nicht wirkungslos bleibt. Ein schwacher Dollar könne aktuell aber der US-Exporttätigkeit helfen und damit die Zollthematik im Außenverhältnis etwas abschwächen, so Lipkow.

Uneinheitliche Nachrichten kamen aus China. Einerseits steigerte die dortige Wirtschaft im April inmitten des Zollchaos die Industrieproduktion mit 6,1 Prozent klarer als gedacht. Andererseits wuchs der Einzelhandel im April mit 5,1 Prozent etwas langsamer als erwartet.

Im Ukraine-Krieg will US-Präsident Donald Trump am Montagnachmittag (MESZ) erneut mit Kremlchef Wladimir Putin telefonieren. Im Vorfeld haben Deutschland, die USA und weitere Verbündete der Ukraine den Druck auf Russland erhöht.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Freitag mit Gewinnen.

Der Dow Jones legte im Freitagshandel 0,78 Prozent zu und schloss bei 42.654,74 Indexpunkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite going daneben mit einem Plus von 0,52 Prozent bei 19.211,10 Zählern in den Feierabend.

"Der Hauptantrieb der globalen Märkte in dieser Woche waren die sich verbessernden Handelsbeziehungen der USA, insbesondere mit China", sagt Kathleen Brooks vom Online-Broker XTB. "Allerdings lässt dies zum Ende der Woche nach... Die heutige Entwicklung könnte uns zeigen, ob ein Appetit auf eine Rückkehr zu den Rekordhochs vom Februar besteht", ergänzt die Teilnehmerin.

Die Zoll-Konflikte der USA waren unverändert ein dominantes Thema am Markt. Die US-Regierung will Kreisen zufolge mit der Europäischen Union die Agrarzölle und weitere Handelshemmnisse der EU in den Handelsgesprächen erörtern. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen weiter sagten, wollen die USA auch die Themen Wirtschaftssicherheit und Digitalisierung ansprechen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost wiesen am Montag gemischte Vorzeichen aus.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 mit einem Verlust von 0,68 Prozent bei 37.498,63 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verharrte der Shanghai Composite schlussendlich quasi unverändert bei 3.367,58 Zähler.

In Hongkong gab der Hang Seng um minimale 0,05 Prozent auf 23.332,72 Stellen ab.

Schwache Vorgaben kamen von der Wall Street, denn die USA haben ihre letzte Spitzenbonitätsnote, das Triple-A-Rating, verloren. Mit dem Hinweis auf hohe Haushaltsdefizite und steigende Zinskosten senkte die Ratingagentur Moody's ihre Bonitätnote für den Schuldner USA um eine Stufe auf Aa1.

Dazu gesellten sich durchwachsene Konjunkturdaten aus China. Denn die von den USA angekündigten Importzölle haben die chinesische Wirtschaft im April gebremst. Das Wachstum der Industrieproduktion verlangsamte sich im April, wenngleich auch nicht ganz so deutlich wie befürchtet. Auch der Zuwachs der Einzelhandelsumsätze wurde gebremst - stärker als erwartet. Zudem stiegen die Anlageinvestitionen in den Städten nicht mehr ganz so deutlich wie zuletzt. Auch hier hatten Ökonomen auf mehr gehofft.

Die Abstufung der US-Kreditwürdigkeit könnte letztlich zu einem Kapitalabzug aus den USA führen, von dem auch asiatische Vermögenswerte profitieren könnten. Laut OCBC-Analyst Vasu Menon könnten Anlagen außerhalb der USA für globale Investoren attraktiver werden.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX