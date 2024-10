Hamas-Militärführer im Libanon getötet

Beirut - Israels Luftwaffe hat in der Nacht laut örtlichen Sicherheitsquellen Ziele weit im Landesinneren des Libanons angegriffen. Bei einer Attacke auf ein palästinensisches Flüchtlingslager in der nordlibanesischen Stadt Tripoli wurde ein Anführer der Al-Kassam-Brigaden, des militärischen Arms der Palästinenserorganisation Hamas, getötet. Saeed Atallah Ali sei zusammen mit drei Familienmitgliedern ums Leben gekommen, berichten der Hamas nahestehende Medien.

ÖVP und SPÖ reden am Dienstag miteinander

Wien - Schon vor dem offiziellen Auftrag zur Regierungsbildung treffen sich die Parteispitzen, um das weitere Vorgehen nach der Nationalratswahl zu besprechen. So ist für Dienstag ein Gespräch zwischen ÖVP-Obmann Karl Nehammer und Andreas Babler von der SPÖ geplant, berichteten "Krone" und "oe24.at". Beide Parteichefs sind am Montag - nach Herbert Kickl, Chef des Wahlsiegers FPÖ - bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Gesprächen geladen.

Bundesweite Sirenenprobe und Test für "AT-Alert" am Samstag

Wien - Mit der jährlichen Sirenenprobe wird erstmals am Samstag österreichweit auch das neue Katastrophen-Warnsystem "AT-Alert" probeweise ausgelöst. Die Testauslösungen werden von den Bundesländern und dem Innenministerium durchgeführt und erfolgen wie die Sirenenprobe ungefähr von 12.00 bis 13.00 Uhr via Mobiltelefon. Keinesfalls sollen sie als tatsächliche Katastrophenmeldungen missverstanden werden.

Nach tödlicher Prügelattacke auf Frau schweigt Verdächtiger

Wien - Nach der tödlichen Prügelattacke auf eine 62-jährige Frau in Wien-Hernals hat der tatverdächtige Ehemann bei der Polizei die Aussage verweigert, sagte Polizeisprecher Mattias Schuster am Samstag auf APA-Anfrage. Der Mann wurde bereits in eine Justizanstalt überstellt. Der Österreicher soll die Frau mit einem Ast auf dem Balkon einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus totgeprügelt haben. Mehrere Personen wurden Augen- bzw. Ohrenzeugen der Tat und alarmierten die Polizei.

Polizei sucht nach Home Invasion in Wien nach Tätern

Wien - Die beiden Männer, die Donnerstagabend eine 84-jährige Wienerin in ihrer Wohnung in Floridsdorf überfallen haben, sind immer noch auf der Flucht. Der eine Täter klopfte gegen 20.00 Uhr an die Tür der Frau und verwickelte die Frau in ein Gespräch. Er wollte wissen, ob in dem Haus noch eine Wohnung frei ist. Plötzlich trat der andere Mann, der sich im Stiegenhaus aufgehalten hatte, zum Vorschein, hielt der Pensionistin den Mund zu und drängte sie in die Wohnung, so die Polizei.

Erneut Tote bei Konflikt eines mexikanischen Drogenkartells

Culiac�n - Vor dem Hintergrund eines internen Konflikts des Sinaloa-Drogenkartells sind im Nordosten Mexikos fünf Leichen gefunden worden. Die Leichen seien mit nacktem Oberkörper am Donnerstag kurz vor Mitternacht auf einer Straße der Stadt Culiac�n im Bundesstaat Sinaloa gefunden worden, so das Sekretariat für Sicherheit des Staates am Freitag. Vor rund einem Monat war der Konflikt innerhalb des Kartells ausgebrochen, bei dem seither bereits 150 Menschen getötet wurden.

Suche nach vermisstem Bergsteiger in Tirol: Leiche entdeckt

Telfs - Im Zuge der Suchaktion nach einem seit Donnerstag vermissten 21-jährigen Bergsteiger im Bereich der Hohen Munde bei Telfs in Tirol (Innsbruck-Land) ist am späten Freitagnachmittag eine leblose Person gefunden worden. Eine Bergung durch den Polizeihubschrauber war wegen Schnee, Nebel und Wind vorerst nicht möglich und soll am Samstag erfolgen. Eine endgültige und offizielle Bestätigung, ob es sich um den gesuchten 21-jährigen Deutschen handelte, gab es somit vorerst nicht.

Drei Morde binnen drei Tagen: Frau in Kanada festgenommen

Ottawa - Nach drei Morden an drei verschiedenen kanadischen Orten binnen drei Tagen ist eine Frau wegen der Gewalttaten festgenommen worden. "Sie ist eine Serienmörderin", sagte der Polizeichef von Niagara Falls, Bill Fordy, am Freitag (Ortszeit) vor Journalisten. Die Frau soll demnach von Dienstag bis Donnerstag im Osten des Landes jeweils einen Menschen in der Metropole Toronto, in Niagara Falls sowie in einer weiteren Stadt in der Provinz Ontario getötet haben.

