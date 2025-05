Freundliche Vorgaben für den ATX-Start -- Gewinne in Asien

Am heimischen Aktienmarkt könnten die US-Vorgaben nachwirken. In Asien dominieren die Käufer das Geschehen.

AUSTRIA

Der ATX zeigte sich am Vortag anfänglich mit Verlusten und blieb auch anschließend in rotem Terrain. Er verließ den Handel 0,42 Prozent niedriger bei 4.419,16 Zählern.

Angesichts einer freundlichen Entwicklung an den US-Börsen könnten Anleger auch hierzulande beim Start zugreifen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigte sich am Montag etwas höher.

So startete der DAX etwas tiefer und konnte im Verlauf ins Plus steigen. Er verließ den Tag letztlich 0,7 Prozent stärker bei 23.935,09 Zählern. Bei 23.935,09 Stellen erreichte er ein neues Rekordhoch.

Nach einer Gewinnsträhne von fünf Wochen in Folge war der deutsche Aktienmarkt verhalten in die neue Börsenwoche gestartet. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex mit seinem Rekordhoch bei 23.911 Punkten den Jahresgewinn auf rund 20 Prozent erhöht.

Die USA haben mit Moody's auch bei der letzten der drei großen Rating-Agentur die Spitzennote für die Bonität verloren. Die Agentur stufte ihre Bewertung um einen Schritt von "Aaa" auf "Aa1" ab. Auslöser ist die hohe Staatsverschuldung. Mit dem Schritt könnte es für die Vereinigten Staaten teurer werden, sich Geld auf dem Kapitalmarkt über Staatsanleihen zu besorgen.

Marktexperte Andreas Lipkow sprach in diesem Zusammenhang von einem Paukenschlag und glaubt, dass dies für die Renditeentwicklung der USA und den US-Dollar mittelfristig nicht wirkungslos bleibt. Ein schwacher Dollar könne aktuell aber der US-Exporttätigkeit helfen und damit die Zollthematik im Außenverhältnis etwas abschwächen, so Lipkow.

Uneinheitliche Nachrichten kamen aus China. Einerseits steigerte die dortige Wirtschaft im April inmitten des Zollchaos die Industrieproduktion mit 6,1 Prozent klarer als gedacht. Andererseits wuchs der Einzelhandel im April mit 5,1 Prozent etwas langsamer als erwartet.

Im Ukraine-Krieg will US-Präsident Donald Trump am Montagnachmittag (MESZ) erneut mit Kremlchef Wladimir Putin telefonieren. Im Vorfeld haben Deutschland, die USA und weitere Verbündete der Ukraine den Druck auf Russland erhöht.

WALL STREET

Die US-Börsen beendeten den Montagshandel mit - teils knapp - positivem Vorzeichen.

So ging der Dow Jones bei 42.792,07 Punkten um 0,32 Prozent höher aus der Sitzung. Zum Handelsbeginn hatte er noch leicht nachgegeben, konnte dann jedoch im Verlauf ins Plus drehen.

Daneben schloss der Techwerteindex NASDAQ Composite mit einem Mini-Gewinn von 0,02 Prozent bei 19.215,46 Zählern. Zum Börsenstart hatte er noch weit im Minus gelegen, dann wurde der Abschlag über die Handelszeit hinweg jedoch zunehmend kleiner.

Der US-Aktienmarkt zeigte sich am Montag wenig beeindruckt davon, dass die Ratingagentur Moody's den USA das Spitzenrating "AAA" entzogen hat. Am Anleihemarkt fiel die Reaktion ebenfalls verhalten aus, die Renditen zogen eher moderat an. Marktteilnehmer betonten, dass Moody's die letzte der drei großen Ratingagenturen sei, die den USA das begehrte "Tripple A" nun nicht mehr gebe. S&P Ratings zog seine Bestnote bereits 2011 zurück, Fitch 2023. Moody's begründete den Schritt mit dem wachsenden Haushaltsdefizit und immer wieder Blockaden bei Steuer- und Ausgabenfragen. Ein schlechteres Rating hat höhere Zinsen zur Folge, verteuert also die Kreditaufnahme des Staates.

Dessen ungeachtet genehmigte der Haushaltsausschuss des US-Repräsentantenhauses eine Gesetzesvorlage des US-Präsidenten, die umfangreiche Steuersenkungen und höhere Ausgaben vorsieht. Die Gesetzesvorlage muss allerdings noch durch das Repräsentantenhaus und den Senat.

ASIEN

Die Börsen in Fernost legen am Dienstag zu.

In Tokio zieht der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,26 Prozent auf 37.595,80 Punkte an.

Auf dem chinesischen Festland rückt der Shanghai Composite daneben um 0,38 Prozent auf 3.380,46 Indexpunkte vor.

In Hongkong geht es unterdessen für den Hang Seng um 1,29 Prozent auf 23.634,21 Zähler nach vorn.

