Hamas-Militärführer im Libanon getötet

Beirut - Die Hamas hat am Samstag den Tod eines ihrer Kommandanten im Libanon bestätigt. Said Atallah Ali sei bei einem israelischen Drohnenangriff auf das Flüchtlingslager Beddawi nahe der Hafenstadt Tripoli getötet worden, teilte die Terrororganisation mit. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete, dass bei dem Angriff auch Alis Frau und seine beiden Kinder getötet wurden. Insgesamt seien am Freitag 25 Menschen bei israelischen Angriffen getötet und 127 verletzt worden.

Macron fordert Waffen-Lieferstopp für Gaza-Kämpfe an Israel

Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich am Samstag für einen Lieferstopp von Waffen an Israel ausgesprochen, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen. Heute sei es vorrangig, zu einer "politischen Lösung" zurückzukehren und Waffenlieferungen "für die Kämpfe im Gazastreifen zu beenden", erklärte Macron am Samstag im Radiosender France Inter. "Frankreich liefert keine", betonte er. Macron kündigte eine internationale Konferenz zur humanitären Unterstützung des Libanon an.

Greta Thunberg bei Sitzblockade in Brüssel festgenommen

Brüssel - Die schwedische Klimaschutz-Aktivistin Greta Thunberg und dutzende andere Protestierende sind bei einer Sitzblockade in Brüssel festgenommen worden. Thunberg wurde von Polizisten am Samstag fortgetragen, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP beobachtete. Zusammen mit anderen Klimaaktivisten hatte sie eine Straße in der belgischen Hauptstadt blockiert. Einer Aufforderung der Polizei, freiwillig die Sitzblockade zu beenden, kam sie nicht nach.

Kongo startet mit Mpox-Impfungen

Kinshasa - In der Demokratischen Republik Kongo (DRK) werden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) seit Samstag Menschen gegen das tödliche Mpox-Virus geimpft. Die Impfaktion begann demnach in der östlichen Provinz Nord-Kivu und soll vorrangig Gesundheitspersonal, Ersthelfer und die am stärksten gefährdeten Personen erreichen. Dann solle sie auf andere Gebiete ausgedehnt werden.

Pilzsammler in Slowakei von Bär getötet

Bratislava - Ein Braunbär hat in der Slowakei einen Pilzsammler angegriffen und tödlich verletzt. Der 55-Jährige war in Begleitung einer anderen Person in einem Waldgebiet in der Nähe des Dorfes Hybe unterwegs, als der Bär angriff, wie eine Sprecherin der Polizei der Onlineausgabe der Zeitung "Sme" sagte. Das Team eines herbeigerufenen Rettungshubschraubers konnte den Schwerverletzten in dem unwegsamen Gelände orten und ließ einen Sanitäter mit einer Seilwinde zu ihm hinab.

Täter nach Schüssen in deutscher Bar weiter auf der Flucht

Göppingen - Nach den tödlichen Schüssen in einer Bar in Göppingen in Deutschland ist der Täter weiter flüchtig. Dies sagte ein Polizeisprecher. Eine Gefahr für die Bevölkerung durch den Schützen schließt die Polizei bisher aus. Polizei und Staatsanwaltschaft kündigten eine Pressemitteilung zum Stand der Ermittlungen an. Bei den Opfern handelt es sich ersten Informationen zufolge aus Sicherheitskreisen um Syrer.

