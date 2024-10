Trump schwört Anhänger am Attentatsort auf Wahlsieg ein

Butler (Pennsylvania)/Washington - US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist knapp drei Monate nach dem Attentat auf ihn an den Ort des Geschehens im US-Staat Pennsylvania zurückgekehrt, um Wahlkampf zu machen. Bei einer großen Kundgebung in Butler schwor der Republikaner seine Anhänger auf einen Sieg bei der Präsidentenwahl am 5. November ein. Unterstützung erhielt der 78-Jährige auch von Tech-Milliardär Elon Musk, der die Menge mit drastischen Worten dazu aufrief, Trump zu wählen.

Tunnellösung bei Luegbrücke für Asfinag technisches "No-Go"

Gries am Brenner/Innsbruck/Wien - Die Asfinag bleibt dabei: Eine Tunnelvariante statt der Erneuerung der Tiroler Luegbrücke auf der Brennerautobahn (A13) ist nicht drin. Das sei aus "technischer, fachlicher und sachlicher Einschätzung ausgeschlossen", das Zeitfenster dafür längst geschlossen, sagte Geschäftsführer Stefan Siegele im APA-Interview. Der schlechte Zustand der Brücke sei in Österreich einzigartig. Ab 2040 muss auch die Europabrücke saniert werden.

Israels Armee attackierte Hamas-Kommandozentrale in Gaza

Gaza - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben im umkämpften Gazastreifen erneut Kommandozentralen der islamistischen Hamas aus der Luft angegriffen. Eine habe sich im Zentrum des abgeriegelten Küstenstreifens in einem Gebäude befunden, in dem früher eine Schule gewesen sei, hieß es. Eine andere Kommandozentrale habe sich in demselben Gebiet in einem Gebäude befunden, das früher als Moschee gedient habe. Arabischen Berichten zufolge gab es 15 Tote und Dutzende Verletzte.

Wieder heftige israelische Angriffe im Süden Beiruts

Tel Aviv/Beirut - Die israelische Armee hat nach libanesischen Angaben Samstagabend erneut heftige Luftangriffe im Süden von Beirut ausgeführt. Es seien vier "sehr gewaltsame" Angriffe gegen die südlichen Vororte der libanesischen Hauptstadt geflogen worden, meldete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA. AFP-Korrespondenten hörten mehrere Explosionen im Süden Beiruts und sahen dort Rauchwolken aufsteigen, Krankenwagen eilten zum Ort des Geschehens.

Macron fordert Waffen-Lieferstopp für Gaza-Kämpfe an Israel

Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich am Samstag für einen Lieferstopp von Waffen an Israel ausgesprochen, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen. Heute sei es vorrangig, zu einer "politischen Lösung" zurückzukehren und Waffenlieferungen "für die Kämpfe im Gazastreifen zu beenden", erklärte Macron am Samstag im Radiosender France Inter. "Frankreich liefert keine", betonte er. Macron kündigte eine internationale Konferenz zur humanitären Unterstützung des Libanon an.

Greta Thunberg bei Sitzblockade in Brüssel festgenommen

Brüssel - Die schwedische Klimaschutz-Aktivistin Greta Thunberg und dutzende andere Protestierende sind bei einer Sitzblockade in Brüssel festgenommen worden. Thunberg wurde von Polizisten am Samstag fortgetragen, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP beobachtete. Zusammen mit anderen Klimaaktivisten hatte sie eine Straße in der belgischen Hauptstadt blockiert. Einer Aufforderung der Polizei, freiwillig die Sitzblockade zu beenden, kam sie nicht nach.

