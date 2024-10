Trump schwört Anhänger am Attentatsort auf Wahlsieg ein

Butler (Pennsylvania)/Washington - US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist knapp drei Monate nach dem Attentat auf ihn an den Ort des Geschehens im US-Staat Pennsylvania zurückgekehrt, um Wahlkampf zu machen. Bei einer großen Kundgebung in Butler schwor der Republikaner seine Anhänger auf einen Sieg bei der Präsidentenwahl am 5. November ein. Unterstützung erhielt der 78-Jährige auch von Tech-Milliardär Elon Musk, der die Menge mit drastischen Worten dazu aufrief, Trump zu wählen.

Nehammer traf in Rom "Freundin" Meloni

Rom/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist am Samstag nach Rom gereist, wo er die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni getroffen hat. "Mit (Georgia Meloni) verbindet mich mittlerweile eine Freundschaft. Bei meinem Kurzaufenthalt in Rom haben wir uns spontan zum Abendessen getroffen. Ich schätze ihre Konsequenz im Kampf gegen illegale Einwanderung und für einen soliden Schutz der EU-Außengrenzen", schrieb der Bundeskanzler auf X unter ein Foto mit Meloni.

Wieder heftige israelische Angriffe im Süden Beiruts

Tel Aviv/Beirut - Die israelische Armee hat nach libanesischen Angaben Samstagabend erneut heftige Luftangriffe im Süden von Beirut ausgeführt. Es seien vier "sehr gewaltsame" Angriffe gegen die südlichen Vororte der libanesischen Hauptstadt geflogen worden, meldete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA. AFP-Korrespondenten hörten mehrere Explosionen im Süden Beiruts und sahen dort Rauchwolken aufsteigen, Krankenwagen eilten zum Ort des Geschehens.

21 Tote bei israelischem Luftangriff im Gazastreifen

Gaza - Bei einem israelischen Luftangriff auf eine als Notunterkunft genutzte Moschee im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben 21 Menschen getötet worden. Außerdem sei bei dem Angriff in Deir al-Balah im Zentrum des Palästinensergebietes "eine große Anzahl" von Menschen verletzt worden, erklärte ein Sprecher des Zivilschutzes im Gazastreifen am Sonntag. In der Moschee vor dem Tor zum Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus hatten demnach Geflüchtete Unterkunft gefunden.

Zwei Millionen Kinder weltweit sind blind

Wien - Zwei Millionen Kinder weltweit sind blind, die meisten von ihnen wegen eines Grauen Stars. Doch bei 40 Prozent wäre das Augenlicht bei rechtzeitiger medizinischer Hilfe zu retten gewesen. Darauf macht "Licht für die Welt", Fachorganisation für Menschen mit Behinderungen, im Vorfeld des Welttags des Augenlichtes am kommenden Donnerstag aufmerksam. Dabei steht für die NGO zum Welttag die Augengesundheit bei Kindern besonders im Fokus, 450 Millionen Kinder haben Augenprobleme.

Lehrer nehmen bei Kinderschutz Behörden in die Pflicht

Wien - In diesem Schuljahr muss in Österreich jede Schule ein Kinderschutzkonzept samt Risikoanalyse erstellen, diese Woche hat das Bildungsressort die von der Lehrergewerkschaft eingeforderte Handreichung dazu ausgeschickt. Ob das Konzept wirklich zur Verbesserung des Kinderschutzes an den Schulen taugt, wird sich laut dem obersten Lehrergewerkschafter Paul Kimberger (FCG) erst im Lauf des Jahres zeigen. Die Schulen würden aber jedenfalls mehr Unterstützung der Behörden brauchen.

