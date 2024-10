Iran verhängte erneut landesweites Flugverbot

Teheran - Der Iran verhängt nach Angaben der zivilen Luftfahrtbehörde kurzfristig ein landesweites Flugverbot im Land. "Ab 21.00 Uhr Ortszeit (19.30 Uhr MESZ) heute Abend bis 06.00 Uhr (04.30 Uhr MESZ) wurden alle Flüge im Land gestrichen", sagte ein Behördensprecher laut einer Meldung der Nachrichtenagentur ISNA am Sonntag. Beobachter befürchten, dass die jüngste Entscheidung wegen eines bevorstehenden israelischen Gegenangriffs getroffen wurde.

Sturm Graz demütigt Salzburg mit 5:0 im Gipfeltreffen

Wien - Fußball-Meister Sturm Graz hat im Gipfeltreffen mit Red Bull Salzburg einen 5:0-Kantersieg gefeiert und die Horror-Woche der Salzburger nach dem 0:4-Debakel gegen Brest in der Champions League perfekt gemacht. Die Bullen sind mit 13 Punkten nach der 9. Bundesliga-Runde nur Fünfter, haben aber zwei Spiele weniger als die Konkurrenz. Erster Verfolger von Leader Sturm (19) bleibt Rapid (18) nach einem 1:0 in Altach. Der LASK ist nach einem 4:0-Heimsieg gegen Klagenfurt Neunter.

Schüsse in schwedischem Einkaufszentrum

Göteborg - In einem schwedischen Einkaufszentrum ist ein Mann durch Schüsse verletzt worden. Das Gebäude in Kungsbacka wurde am Nachmittag evakuiert, wie die schwedische Nachrichtenagentur TT meldete. Eine Person wurde festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags beziehungsweise Mordes.

Steirischer FPÖ-Wahlkampfauftakt mit Kickl in Hartberg

Hartberg - Die steirische FPÖ ist am Sonntag beim Frühschoppen im oststeirischen Hartberg mit den Klängen von "Sierra Madre" in den Wahlkampf für die Landtagswahl am 24. November gestartet. Nach dem Wahlerfolg der Freiheitlichen bei der Nationalratswahl vor einer Woche strömten schon eine Stunde vor dem offiziellen Beginn viele Besucherinnen und Besucher auf das Oktoberfestgelände, um Wahlsieger Herbert Kickl zu sehen. Er gab sich auf der Bühne entspannt und gelassen.

Vermisster 21-jähriger Bergsteiger in Tirol tot geborgen

Telfs - Ein vermisster 21-jähriger Bergsteiger aus Deutschland ist am Sonntagvormittag tot von der Hohen Munde in Telfs in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) geborgen worden. Die Identität des Mannes wurde zweifelsfrei bestätigt, sagte ein Polizeisprecher der APA am Nachmittag. Nach dem Mann war seit Donnerstag gesucht worden, nachdem er im Zuge einer Wanderung abgestürzt war und einen Notruf veranlasst hatte. Der Mann war bereits am Freitag leblos entdeckt, jedoch nicht geborgen worden.

Oktoberfest in München geht zu Ende

München - Das Oktoberfest in München geht am Sonntag zu Ende. Nach einer ersten Schätzung der Festleitung kamen dieses Jahr rund 6,7 Millionen Gäste zur Wiesn. Das teils nasse und kühle Wetter in der zweiten Festhälfte konnte die Stimmung kaum trüben. Die Menschen flanierten gemütlich über das Gelände, verteilten sich auf Zelte, Biergärten und Straßen. Es gab trotz der hohen Besucherzahl weniger Straftaten, und die Wiesn-Sanitätswache musste weniger Patienten behandeln.

Versuchsimpfungen gegen Marburg-Virus in Ruanda gestartet

Kigali - In Ruanda sind am Sonntag Versuchsimpfungen gegen das oft tödliche Marburg-Virus angelaufen. "Die Impfung beginnt heute sofort", sagte Gesundheitsminister Sabin Nsanzimana auf einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Kigali. Zunächst würden das besonders gefährdete medizinische Personal und die engen Kontakte der bestätigten Fälle geimpft, erläuterte er. Bisher gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff für die Virus-Krankheit, die in Ruanda zwölf Todesopfer gefordert hat.

