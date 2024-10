Nehammer trifft Van der Bellen und schweigt

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Montag seinen Gesprächsmarathon mit den Vorsitzenden der Parlamentsparteien fortgesetzt. Gast in der Hofburg ist ÖVP-Obmann Karl Nehammer. Statements im Vorfeld gab es nicht, der Kanzler wird auch im Anschluss nicht mit den Medien sprechen. Eine Stellungnahme ist erst nach Abschluss der Gespräche des Bundespräsidenten geplant, also Dienstag oder Mittwoch.

Israel gedenkt der Opfer des Hamas-Überfalls vor einem Jahr

Jerusalem/Gaza - In Israel haben am Montag die Gedenkfeiern zum ersten Jahrestag des Hamas-Überfalls begonnen. Zum Auftakt hielt nahe dem Kibbuz Reim, wo vor einem Jahr mehr als 370 Teilnehmer des Nova-Musikfestivals getötet wurden, eine Menschenmenge um 06.29 Uhr Ortszeit - dem Beginn des beispiellosen Angriffs der militanten Palästinenserorganisation am 7. Oktober 2023 - eine Schweigeminute ab.

Israelische Armee verstärkt Truppen im Libanon

Jerusalem/Beirut - Die israelische Armee hat ihre Truppenstärke im Libanon nach eigenen Angaben erhöht. Wie die Armee am Montag mitteilte, wurde eine weitere Division zur Teilnahme an Einsätzen gegen Hisbollah-Ziele im Libanon entsandt. Die Soldaten der 91. Division begannen demnach "mit örtlich begrenzten und gezielten Einsätzen im Südlibanon". Es ist die dritte Truppengruppierung in Divisionsstärke, die gegen die Hisbollah eingesetzt wird.

WMO warnt vor Schwund der Süßwasser-Vorräte

Genf - Die Flüsse weltweit haben nach einem UN-Bericht 2023 insgesamt so wenig Wasser geführt wie seit mindestens 30 Jahren nicht mehr. So weit reichen die Daten zurück, die die WMO berücksichtigt. In jedem der vergangenen fünf Jahre hätten die Pegelstände zusammengenommen deutlich unter dem langjährigen Mittel gelegen, berichtete die Weltwetterorganisation (WMO) in Genf.

Medizin-Nobelpreis wird vergeben

Stockholm - Das Karolinska-Institut in Stockholm gibt am Montag den bzw. die Träger des diesjährigen Nobelpreises für Physiologie und Medizin bekannt. Die Auszeichnung ist heuer mit elf Millionen Schwedischen Kronen (969.000 Euro) dotiert und bildet den Auftakt für die Nobelpreis-Woche: Am Dienstag erfolgt die Bekanntgabe der Preisträger für Physik, Chemie folgt am Mittwoch, Literatur am Donnerstag, der Friedens-Nobelpreis am Freitag und am Montag darauf die Wirtschaftswissenschaften.

Ehefrau in Wien totgeprügelt: Verdächtiger in U-Haft

Wien - Ein 66-Jähriger, der seine Ehefrau vergangenen Freitag in Wien-Hernals totgeprügelt haben soll, schweigt weiterhin gegenüber den Behörden. Bereits am Samstag wurde über ihn die U-Haft verhängt. Begründet wurde dies mit Flucht- und Tatbegehungsgefahr, sagte Christina Salzborn, Sprecherin des Wiener Landesgerichts, am Montag auf APA-Anfrage. Der Mann hatte bereits bei den polizeilichen Einvernahmen die Aussage verweigert und nun auch bei der Justiz "keine Angaben gemacht".

Zuschauer von indischer Flugshow sterben an Hitzschlag

Neu-Delhi - In Indien sind bei einer Flugschau in sengender Hitze mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Wie indische Medien am Montag berichteten, hatten sich am Sonntag bei Temperaturen von bis zu 35 Grad Celsius hunderttausende Menschen an einem Strand in Chennai im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu versammelt, um sich eine Flugschau der indischen Luftwaffe anzuschauen. Die Veranstalter wollten einen Zuschauerrekord aufstellen.

Prozess wegen Tötung durch Fußtritt vor Grazer Lokal

Graz - Ein 29-Jähriger ist am Montag im Grazer Straflandesgericht wegen Mordes und wegen versuchter schwerer Körperverletzung vor einem Geschworenensenat (Vorsitz: Julia Riffel) gestanden. Er soll am 27. Jänner einem Mann vor einem Lokal so heftige Fußtritte versetzt haben, dass dieser an den Folgen einer Fettembolie gestorben ist. Zuvor soll er in dem Caf� noch einen anderen Mann durch einen Kopfstoß verletzt haben. Der Beschuldigte fühlte sich nur teilweise schuldig.

