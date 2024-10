Israel gedenkt der Opfer des Hamas-Überfalls vor einem Jahr

Jerusalem/Gaza - In Israel haben am Montag die Gedenkfeiern zum ersten Jahrestag des Hamas-Überfalls begonnen. Zum Auftakt hielt nahe dem Kibbuz Reim, wo vor einem Jahr mehr als 370 Teilnehmer des Nova-Musikfestivals getötet wurden, eine Menschenmenge um 06.29 Uhr Ortszeit - dem Beginn des beispiellosen Angriffs der militanten Palästinenserorganisation am 7. Oktober 2023 - eine Schweigeminute ab.

Israelische Armee verstärkt Truppen im Libanon

Jerusalem/Beirut - Die israelische Armee hat ihre Truppenstärke im Libanon nach eigenen Angaben erhöht. Wie die Armee am Montag mitteilte, wurde eine weitere Division zur Teilnahme an Einsätzen gegen Hisbollah-Ziele im Libanon entsandt. Die Soldaten der 91. Division begannen demnach "mit örtlich begrenzten und gezielten Einsätzen im Südlibanon". Es ist die dritte Truppengruppierung in Divisionsstärke, die gegen die Hisbollah eingesetzt wird.

Medizin-Nobelpreis für Entdeckung der microRNA

Stockholm - Der Nobelpreis für Medizin oder Physiologie ist am Montag den US-Forschern Victor Ambros und Gary Ruvkun für die Entdeckung der microRNA und ihrer Rolle bei der posttranskriptionellen Genregulation zuerkannt worden. Es handle sich um die "Entdeckung eines grundlegenden Prinzips, für die Regulierung der Genaktivität", erläuterte das Karolinska-Institut in Stockholm. Die Verkündung der Auszeichnung für Medizin bildet traditionell den Auftakt für die Nobelpreis-Woche.

Nehammer trifft Van der Bellen und schweigt

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Montag seinen Gesprächsmarathon mit den Vorsitzenden der Parlamentsparteien fortgesetzt. Gast in der Hofburg war am Vormittag ÖVP-Obmann Karl Nehammer. Zu sagen hatte man sich in etwa genauso viel wie am Freitag FPÖ-Chef Herbert Kickl und das Staatsoberhaupt. Beide Unterhaltungen dauerten etwa eineinhalb Stunden. Nächster Gesprächspartner am Nachmittag war SP-Vorsitzender Andreas Babler.

Sobotka sieht Vorschlagsrecht für seine Nachfolge bei FPÖ

Wien - Der scheidende Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) sieht das Vorschlagsrecht für seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin "selbstverständlich" bei der stimmenstärksten Partei - und damit bei der FPÖ. Der Rest werde in geheimer Abstimmung entschieden, betonte er am Montag in einem Pressegespräch. Wichtig ist für Sobotka aber auch, dass die Person zu den demokratischen Grundsätzen steht. Für die ÖVP-Nachfolge im Präsidium wünscht sich Sobotka Einstimmigkeit.

Mordalarm nach Leichenfund in Wiener Wohnung

Wien - Eine tote Person ist laut ersten Informationen am Montagvormittag in einer Wohnung in Wien-Favoriten gefunden worden. Die Landespolizeidirektion bestätigte der APA vorerst nur den Fund der Leiche, nachdem zuvor die "Kronen Zeitung" online darüber berichtet hatte. Bei der Person soll es sich laut dem Bericht um einen Mann handeln. Die Spuren deuteten dabei auf ein Fremdverschulden hin, auch ein Verdächtiger soll sich bereits in Niederösterreich gestellt haben, hieß es.

Schüsse in schwedischem Einkaufszentrum: Teenager verdächtig

Stockholm - Nach Schüssen in einem schwedischen Einkaufszentrum steht ein Bursche im Alter von unter 15 Jahren unter Tatverdacht. Bei ihm handelt es sich um den mutmaßlichen Täter, dem schwere Waffendelikte und zweifacher Mordversuch vorgeworfen werden, wie die zuständige Polizei mitteilte. Er befinde sich in Gewahrsam und sei derzeit in einem Heim untergebracht.

Herbstlohnrunde - vida will mehr als Teuerungsausgleich

Wien - Für die im Oktober und November startenden KV-Verhandlungen in den Branchen Eisenbahn, Straße, Handel-Lagerwesen und Reinigung fordert die Gewerkschaft vida eine Abgeltung der rollierenden Teuerung und die Abgeltung "von gesteigerten Arbeitsbelastungen". "Die Lohnerhöhungen können sich keinesfalls an der aktuellen monatlichen Teuerungsrate allein oder am prognostizierten Konjunkturrückgang orientieren", sagte vida-Chef Roman Hebenstreit am Montag vor Journalisten.

