Israel gedenkt der Opfer des Hamas-Überfalls vor einem Jahr

Jerusalem/Gaza - Auch am ersten Jahrestag des Massakers der radikalislamischen Hamas in Israel und des dadurch ausgelösten Krieges im Gazastreifen haben die Kämpfe in Nahost angedauert. Die mit der militanten Palästinenserorganisation verbündete libanesische Hisbollah-Miliz beschoss laut Polizei am Montag den Norden Israels mit Raketen, darunter auch die drittgrößte israelische Stadt Haifa. Der bewaffnete Arm der Hamas feuerte zudem nach eigenen Angaben eine Raketensalve auf Tel Aviv ab.

Medizin-Nobelpreis für microRNA-Entdecker

Stockholm/Wien - Der Nobelpreis für Medizin oder Physiologie ist am Montag den US-Forschern Victor Ambros und Gary Ruvkun für die Entdeckung der microRNA (miRNA) zuerkannt worden. Dabei handle es sich um die "Entdeckung eines grundlegenden Prinzips, für die Regulierung der Genaktivität", dessen Potenzial auch in der Therapieentwicklung ausgelotet wird, so das Karolinska-Institut in Stockholm. Die Verkündung der Medizin-Auszeichnung bildet traditionell den Auftakt für die Nobelpreis-Woche.

ÖVP-Obmann Nehammer und SPÖ-Chef Babler bei Van der Bellen

Wien - Die Hofburg-Gespräche nach der Nationalratswahl sind am Montag fortgesetzt worden. Viel schlauer war man nach den Unterredungen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit ÖVP-Obmann Karl Nehammer und SPÖ-Chef Andreas Babler aber nicht. Keiner der Gesprächsteilnehmer äußerte sich im Anschluss inhaltlich relevant.

Mordalarm nach von Fund von Männerleiche in Wiener Wohnung

Wien - Eine tote Person ist am Montagvormittag in Wien-Favoriten gefunden worden. Wie die Landespolizeidirektion Wien berichtete, habe zuvor ein Mann auf einer Polizeiinspektion in Oberösterreich erklärt, dass eine Leiche in seiner Wohnung im Favoritner Sonnwendviertel liege. Beamte der WEGA eilten daraufhin zu der genannten Wohnadresse und öffneten die Tür. Dort fand die Polizei dann eine von massiven Verletzungen gezeichnete Leiche eines Mannes.

Auf Florida zurasender Hurrikan "Milton" hochgestuft

Miami (Florida) - Der Hurrikan "Milton", der sich auf die Westküste Floridas zubewegt, ist am Montag auf die gefährliche Stärke 4 hochgestuft worden. Das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) der USA warnte vor Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h. Es sei zu erwarten, dass "Milton" in den kommenden Tagen diese Stärke, die zweithöchste auf der Hurrikan-Skala, beibehalten werde, teilte das NHC weiter mit.

Afghaninnen: Österreich bleibt bei Asyl-Einzelfallprüfungen

Wien - Die österreichischen Behörden werden auch nach einem EuGH-Urteil an Einzelfallprüfungen bei Asylanträgen von Afghaninnen festhalten. Dies teilte ein Sprecher von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) der APA am Montag mit. Laut dem Urteil muss nicht festgestellt werden, ob einer Afghanin bei einer Rückkehr in ihr Herkunftsland tatsächlich und spezifisch Verfolgungshandlungen drohen. Es genüge daher, lediglich Staatsangehörigkeit und Geschlecht zu berücksichtigen.

SPD-Generalsekretär Kühnert tritt zurück

Berlin - Gut ein Jahr vor der Bundestagswahl tritt Kevin Kühnert als Generalsekretär der deutsche Sozialdemokraten (SPD) zurück. Der 35-Jährige begründete diesen Schritt in einem Brief an Parteimitglieder und Öffentlichkeit mit gesundheitlichen Problemen. "Die Energie, die für mein Amt und einen Wahlkampf nötig ist, brauche ich auf absehbare Zeit, um wieder gesund zu werden. Deshalb ziehe ich die Konsequenzen", schrieb er am Montag.

Burgenland wählt am 19. Jänner neuen Landtag

Eisenstadt - Die Burgenländerinnen und Burgenländer wählen am 19. Jänner einen neuen Landtag. Der Wahltermin wurde am Montag von der Landesregierung beschlossen. Der Wahlkampf soll möglichst kurz ausfallen, betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) vor Journalisten. Die SPÖ startet deshalb erst am 6. Jänner hinein - vier Tage vor dem vorgezogenen Wahltag am 10. Jänner.

