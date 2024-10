Van der Bellen empfängt Meinl-Reisinger und Kogler

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen beendet am Dienstag seinen Gesprächsreigen mit den Spitzen der Parlamentsparteien nach der Nationalratswahl. Als letzte an der Reihe sind nach FPÖ, ÖVP und SPÖ nun die Vorsitzenden der kleineren Parteien: NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger wird am Vormittag in der Hofburg erwartet, Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) folgt um 13.30 Uhr. Offen ist, wann sich Van der Bellen zum weiteren Vorgehen nach Abschluss der Gespräche äußern wird.

Israel gedenkt der Opfer des Hamas-Überfalls vor einem Jahr

Jerusalem/Gaza - Auch am ersten Jahrestag des Massakers der radikalislamischen Hamas in Israel und des dadurch ausgelösten Krieges im Gazastreifen haben die Kämpfe in Nahost angedauert. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu bekräftigte in einer Videobotschaft bei der offiziellen Gedenkveranstaltung zum Jahrestag des Massakers vom 7. Oktober den Kampfwillen seines Landes.

Harris will keine Gespräche mit Putin ohne Ukraine-Vertreter

Washington - Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris will Kremlchef Wladimir Putin im Falle eines Wahlsiegs nicht ohne Vertreter aus Kiew treffen. Auf die Frage, ob sie mit Putin zusammenkommen würde, um eine Lösung für den Krieg in der Ukraine auszuhandeln, sagte sie in der TV-Sendung "60 Minutes": "Nicht bilateral, ohne die Ukraine. Nein, die Ukraine muss ein Mitspracherecht bei der Zukunft der Ukraine haben."

Trump spricht von "schlechten Genen" bei Migranten

Washington - US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat seine feindliche Rhetorik gegen Migranten noch einmal erweitert und den rassistischen Vorwurf erhoben, diese brächten "schlechte Gene" ins Land. In einem am Montag geführten Radiointerview sagte der Präsidentschaftskandidat der Republikaner, seine demokratische Rivalin Kamala Harris habe als Vizepräsidentin durch ihre Einwanderungspolitik tausende "Mörder" ins Land gelassen. Viele von ihnen lebten heute "in aller Ruhe" in den USA.

Rund 50 Verletzte bei Busunfall in Bayern

Regensburg - Bei einem schweren Unfall zwischen zwei Linienbussen sind auf einer Brücke in Regensburg etwa 50 Menschen verletzt worden, 13 davon schwer. Die Schwerverletzten wurden einem Polizeisprecher zufolge in Krankenhäuser gebracht. Zur Unfallursache machte die Polizei zunächst keine Angaben. Den Angaben nach waren die beiden Busse gegen 17.15 Uhr hintereinander in südlicher Fahrtrichtung auf der Nibelungenbrücke über die Donau unterwegs, als es zu dem Auffahrunfall kam.

Google muss auf seinem App-Marktplatz Konkurrenz zulassen

Mountain View - Die US-Justiz hat dem Internetriesen Google zur Auflage gemacht, dass er auf seinem App-Marktplatz Google Play künftig Konkurrenz zulassen muss. In seiner am Montag in San Francisco veröffentlichten Anordnung gab der Richter James Donato dem Konzern vom 1. November an acht Monate Zeit, um diese Vorgabe umzusetzen. Google kündigte Berufung gegen die Entscheidung an.

Auf Florida zurasender Hurrikan "Milton" auf Höchststufe

Miami (Florida) - Rund eineinhalb Wochen nach "Helene" rüstet sich der US-Bundesstaat Florida für den nächsten gefährlichen Hurrikan. "Milton" hat vor der Westküste Floridas im Golf von Mexiko an Stärke gewonnen und ist nun ein Hurrikan der höchsten Kategorie 5 mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 285 Kilometern pro Stunde. Am Mittwoch soll "Milton" auf Land treffen. Der Sturm stelle eine "extrem ernsthafte" Bedrohung für Florida dar und sei lebensbedrohlich, so die Behörden.

Physik-Nobelpreis wird vergeben

Stockholm - Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften gibt am Dienstag in Stockholm den bzw. die diesjährigen Gewinner des Nobelpreises für Physik bekannt. Die Auszeichnung ist heuer mit elf Millionen Schwedischen Kronen (rund 969.000 Euro) dotiert. Übergeben wird der Preis alljährlich am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red