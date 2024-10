Van der Bellen empfing NEOS-Chefin Meinl-Reisinger

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Dienstagvormittag die NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger zu einem Gespräch in der Hofburg empfangen. Diese zeigte sich vor dem Gespräch in "ausgezeichneter Stimmung". Nun seien alle miteinander in der Verantwortung, für die Zukunft des Landes zu sorgen, sagte sie gegenüber den wartenden Journalisten. Am frühen Nachmittag wird der Gesprächsreigen mit Grünen-Chef Werner Kogler beendet.

Große Kindesmissbrauchsplattform in Deutschland abgeschaltet

Duisburg - Eine große Darknet-Plattform mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern ist laut dem Innenminister des deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, nach einem Schlag gegen führende Hintermänner abgeschaltet worden. Die Zahl der User auf der Seite sei in die Hunderttausende gegangen. Der Fall sei "schwindelerrengend groß". In sechs deutschen Bundesländern hatte es im September Durchsuchungen gegeben. Die Ermittler stellten dabei umfangreiches Beweismaterial sicher.

Verdächtigeneinvernahme nach Leichenfund für heute geplant

Wien/Linz - Ein Verdächtiger im Fall um eine in einer Wohnung in Wien-Favoriten gefundene Männerleiche hat noch nicht befragt werden können. Wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion am Dienstag auf APA-Nachfrage erklärte, sei der 45-Jährige bisher nicht vernehmungsfähig gewesen. Für den Vormittag war ein neuer Anlauf für eine Vernehmung geplant. Der Mann hatte am Montag in einer Polizeiinspektion in Linz angegeben, dass sich eine Leiche in seiner Wohnung befinde.

Freispruch im Prozess gegen Maddie-Verdächtigen

Braunschweig - Der auch im Fall Maddie mordverdächtige Deutsche ist am Dienstag vom Landgericht Braunschweig vom Vorwurf mehrerer schwerer Sexualstraftaten freigesprochen worden. Der 47-Jährige bleibt aber im Gefängnis, weil er noch bis September 2025 eine Haftstrafe wegen Vergewaltigung absitzt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, eine Revision ist möglich.

Israel weitet Bodeneinsätze im Libanon aus

Jerusalem/Beirut - Israel weitet seine Bodenoffensive im Libanon aus. Man habe nun auch mit Bodeneinsätzen im Südwesten des Nachbarlandes begonnen, teilte das israelische Militär am Dienstag mit. Es handle sich um lokal begrenzte, gezielte Einsätze. Ähnlich hatte das Militär auch sein Vorgehen im südöstlichen Grenzgebiet beschrieben, der Umfang dort nahm aber kontinuierlich zu.

Warnungen vor Hurrikan "Milton" werden dramatischer

Tampa (Florida) - Auf Florida steuert erneut ein gefährlicher Hurrikan zu. Die Warnungen an die Bevölkerung werden unterdessen immer alarmierender: "Ich kann ohne jegliche Dramatisierung sagen: Wenn Sie sich dafür entscheiden, in einem der Evakuierungsgebiete zu bleiben, werden Sie sterben", sagte die Bürgermeisterin der Stadt Tampa, Jane Castor, im Sender CNN. In mehreren Teilen des US-Bundesstaates sind Menschen aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen.

Ökonomen schätzen Unwetter-Schäden auf 1,3 Mrd. Euro

Wien - Das Hochwasser Mitte September hat in Österreich enorme Schäden sowohl bei Privaten als auch bei Unternehmen verursacht. Auf 1,3 Mrd. Euro beläuft sich nun die erste Schätzung des Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII), des Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) und des Complexity Science Hub (CSH). Investitionen in den Hochwasserschutz verhinderten noch größere Schäden, insgesamt ist Österreich gut auf mögliche Überflutungen vorbereitet.

Russische Truppen dringen in ostukrainische Stadt Toresk ein

Kiew (Kyjiw) - Russische Streitkräfte sind nach Angaben des ukrainischen Militärs in die Außenbezirke der ostukrainischen Frontstadt Torezk vorgedrungen. "Die Lage ist instabil, Kämpfe finden buchstäblich an jedem Eingang zur Stadt statt", erklärt Anastasia Bobownikowa, Sprecherin der Operativen Taktischen Gruppe "Luhansk", dem ukrainischen Staatsfernsehen. Der Vorstoß erfolgt weniger als eine Woche nach dem Fall der nahegelegenen Stadt Wuhledar.

