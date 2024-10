Van der Bellen empfing NEOS-Chefin Meinl-Reisinger

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Dienstagvormittag die NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger zu einem Gespräch in der Hofburg empfangen. Sie habe dabei ihre grundsätzliche Bereitschaft bekräftigt, "zukunftsorientiert und mit Tatkraft an Reformen zu arbeiten und in entsprechende Gespräche mit SPÖ und ÖVP zu gehen", sagte Meinl-Reisinger nach dem Treffen. Darüber hinaus will sie auch Reformgespräche mit allen Parteien führen.

Physik-Nobelpreis für Forschungen zu maschinellem Lernen

Stockholm - Der Physik-Nobelpreis 2024 geht an den US-Forscher John J. Hopfield von der Princeton University (USA) und den gebürtigen Briten Geoffrey E. Hinton von der University of Toronto (Kanada). Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm bekannt. Sie werden "für bahnbrechende Entdeckungen und Erfindungen, die maschinelles Lernen mit künstlichen neuronalen Netzen ermöglichen" geehrt.

Laut Israel 20 palästinensische Kämpfer in Gaza getötet

Tel Aviv - Die israelische Armee hat im Norden des Gazastreifens nach eigener Darstellung mindestens 20 bewaffnete palästinensische Kämpfer getötet. Im Bereich von Jabalia, wo die Truppen am Sonntag eine neue Bodenoffensive gestartet hatten, seien zudem Waffenlager ausgehoben worden. Die Luftwaffe habe die Bodentruppen unterstützt. Auch aus dem Zentrum und dem Süden des Küstenstreifens berichtete die Armee von Kämpfen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Israel weitet Bodeneinsätze im Libanon aus

Jerusalem/Beirut - Israel weitet seine Bodenoffensive im Libanon aus. Man habe nun auch mit Bodeneinsätzen im Südwesten des Nachbarlandes begonnen, teilte das israelische Militär am Dienstag mit. Es handle sich um lokal begrenzte, gezielte Einsätze. Ähnlich hatte das Militär auch sein Vorgehen im südöstlichen Grenzgebiet beschrieben, der Umfang dort nahm aber kontinuierlich zu.

Räumungen in drei Bundesländern nach Bedrohungen

Salzburg/Linz/Graz - Erneut ist es in drei Bundesländern zu Einsätzen aufgrund von Bedrohungen gekommen. In der Stadt Salzburg musste das Einkaufszentrum Europark geräumt werden. In Graz war die Keplerstraße im Bezirk Lend betroffen. Und in Linz musste erneut eine Schule evakuiert werden. Erst in der vergangenen Woche hatte es eine Reihe von Bombendrohungen gegen mehrere österreichische Bahnhöfe gegeben. Die Landesämter für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) ermitteln.

Warnungen vor Hurrikan "Milton" werden dramatischer

Tampa (Florida) - Auf Florida steuert erneut ein gefährlicher Hurrikan zu. Die Warnungen an die Bevölkerung werden unterdessen immer alarmierender: "Ich kann ohne jegliche Dramatisierung sagen: Wenn Sie sich dafür entscheiden, in einem der Evakuierungsgebiete zu bleiben, werden Sie sterben", sagte die Bürgermeisterin der Stadt Tampa, Jane Castor, im Sender CNN. In mehreren Teilen des US-Bundesstaates sind Menschen aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen.

Ökonomen schätzen Unwetter-Schäden auf 1,3 Mrd. Euro

Wien - Das Hochwasser Mitte September hat in Österreich enorme Schäden sowohl bei Privaten als auch bei Unternehmen verursacht. Auf 1,3 Mrd. Euro beläuft sich nun die erste Schätzung des Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII), des Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) und des Complexity Science Hub (CSH). Investitionen in den Hochwasserschutz verhinderten noch größere Schäden, insgesamt ist Österreich gut auf mögliche Überflutungen vorbereitet.

Verdächtigeneinvernahme nach Leichenfund für heute geplant

Wien/Linz - Ein Verdächtiger im Fall um eine in einer Wohnung in Wien-Favoriten gefundene Männerleiche hat noch nicht befragt werden können. Wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion am Dienstag auf APA-Nachfrage erklärte, sei der 45-Jährige bisher nicht vernehmungsfähig gewesen. Für den Vormittag war ein neuer Anlauf für eine Vernehmung geplant. Der Mann hatte am Montag in einer Polizeiinspektion in Linz angegeben, dass sich eine Leiche in seiner Wohnung befinde.

