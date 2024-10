Van der Bellen empfing Meinl-Reisinger und Kogler

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Dienstag mit NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und Grünen-Chef Werner Kogler seinen Gesprächsreigen mit den Parteispitzen nach der Nationalratswahl beendet. Meinl-Reisinger wurde am Vormittag in der Hofburg empfangen, Kogler folgte am Nachmittag. Die Gespräche würden bisher "sehr gut" laufen, meinte Van der Bellen. Wie er nach dem Ende der Gesprächsrunde weiter vorzugehen gedenkt, verriet der Bundespräsident vorerst nicht.

Nehammer und Babler testen Atmosphäre aus

Wien - Die beiden Spitzenkandidaten und Parteivorsitzenden der Wahlzweiten ÖVP, und -dritten SPÖ, Karl Nehammer und Andreas Babler, haben sich am Dienstag zu einem "atmosphärischen Austausch" getroffen. Das teilten die beiden in wortgleichen Statements der APA mit. "Es gehört zu den politischen Gepflogenheiten, nach einer Wahl auf Ebene der Parteichefs miteinander zu reden", betonten sowohl Babler als auch Nehammer.

Ungarn will G7-Milliardenkredit für Kiew verzögern

Budapest/Washington - Ungarn will einen von den G7-Staaten vereinbarten Kredit an die Ukraine im Volumen von 50 Milliarden Dollar bis nach der US-Präsidentschaftswahl Anfang November hinauszögern. Erst nach der US-Wahl wolle Ungarn über eine für den Kredit notwendige Verlängerung der EU-Sanktionen gegen Russland entscheiden, erklärte Finanzminister Mihaly Varga. "Wir müssen abwarten, in welche Richtung die künftige US-Regierung in dieser Frage gehen wird", sagte er am Dienstag.

Ablehnung für EU-Empfehlung zu rauchfreien Zonen

EU-weit/Brüssel/Straßburg - Eine Empfehlung der EU-Kommission an die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) zur Ausweitung rauchfreier Zonen stößt in Österreich auf Ablehnung. Wie die Brüsseler Behörde bereits Mitte September mitteilte, solle das Rauchen vor allem an Orten, an denen sich Kinder aufhalten, verboten werden - darunter Spielplätze, Bäder, Schulen, aber auch zum Beispiel die Außenbereiche von Gastronomiestätten. Ein Artikel der "Kronen Zeitung" dazu brachte nun die Politik auf den Plan.

Israel weitet Bodeneinsätze im Libanon aus

Jerusalem/Beirut - Die israelische Armee hat ihren Einsatz gegen die Hisbollah-Miliz auf den Südwesten des Libanon ausgeweitet. Die 146. Division der Armee habe bereits am Montag "gezielte" Angriffe auf "Terrorziele" und "Infrastruktur" der Hisbollah im Südwesten des Libanon ausgeführt, erklärte die israelische Armee am Dienstag im Onlinedienst Telegram. Demnach sollen die Angriffe der israelischen Armee nun auch Stellungen der pro-iranischen Miliz an der libanesischen Mittelmeerküste treffen.

Hurrikan "Milton" bedroht Mexiko und Florida

Tampa (Florida) - Nur etwa eineinhalb Wochen nach einem schweren Sturm zieht erneut ein gefährlicher Hurrikan auf Teile der USA und Mexikos zu. Am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) befand sich das Zentrum von "Milton" nach Angaben des US-Hurrikanzentrums etwa 140 Kilometer nordöstlich der Stadt Progreso auf der mexikanischen Halbinsel Yucat�n. Mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometern pro Stunde lag er nur knapp unterhalb der Schwelle zur höchsten Hurrikan-Kategorie 5.

Räumungen in drei Bundesländern nach Bedrohungen

Linz/Graz - Erneut ist es in drei Bundesländern zu Polizeieinsätzen aufgrund von Drohungen gekommen. In der Stadt Salzburg musste das Einkaufszentrum Europark geräumt werden. In Graz war die Keplerstraße im Bezirk Lend betroffen. Und in Linz musste erneut eine Schule evakuiert werden. Erst in der vergangenen Woche hatte es eine Reihe von Bombendrohungen gegen mehrere österreichische Bahnhöfe gegeben. Die Landesämter für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) ermitteln.

Verdächtiger nach Axtmord in Wien ohne Erinnerungen

Wien/Linz - Im Fall um einen offensichtlich mit einer Axt in Wien-Favoriten erschlagenen Mann hat der Verdächtige im Zuge seiner Einvernahme angegeben, dass es sich beim Opfer um einen Bekannten handelt. Gegenüber den Ermittlern räumte er ein, vor dem Tatzeitpunkt Alkohol und Crystal Meth konsumiert zu haben, sich ansonsten aber an nichts erinnern zu können, berichtete die Polizei. Der 45-Jährige hatte die Exekutive am Montag selbst über die Leiche in seiner Wohnung verständigt.

Wiener Börse tendiert im Verlauf weiterhin schwächer

Wien - Der heimische Leitindex ATX verlor am frühen Dienstagnachmittag um 0,54 Prozent und notierte bei 3.593,05 Zählern. Auch das europäische Umfeld zeigte sich nach negativen Übersee-Vorgaben im roten Bereich. Aktien der OMV zählten mit einem Minus von gut zwei Prozent zu den größeren Verlierern. Der teilstaatliche Öl-, Gas- und Chemiekonzern hat im 3. Quartal 2024 weniger Öl und Gas gefördert als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

