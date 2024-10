Chemie-Nobelpreis wird vergeben

Stockholm - Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften gibt am Mittwoch in Stockholm den bzw. die diesjährigen Gewinner des Nobelpreises für Chemie bekannt. Die Auszeichnung ist heuer mit elf Millionen Schwedischen Kronen (rund 969.000 Euro) dotiert. Übergeben wird der Preis traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Balkan-Ukraine-Gipfel in Kroatien mit Selenskyj

Zagreb/Brüssel - Die Staats- und Regierungschefs der Balkanländer kommen am Mittwoch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einem Gipfeltreffen im kroatischen Dubrovnik zusammen. Bei dem Treffen geht es nach den Worten des kroatischen Regierungschefs Andrej Plenkovic um die Unterstützung des ukrainischen "Freiheitskampfes" durch die gesamte Region. Es wird Selenskyjs zweite Reise auf den Balkan in diesem Jahr sein.

Biden telefoniert nach Reiseabsage mit Scholz

Berlin/Paris - US-Präsident Joe Biden wird nach der Absage seiner Deutschlandreise noch am Dienstag mit Bundeskanzler Olaf Scholz telefonieren. Um einen neuen Termin für seine Reise in Österreichs Nachbarland wird er sich später bemühen. Er könne gegenwärtig die USA nicht verlassen, sagte Biden am Dienstag mit Hinweis auf die jüngsten schweren Stürme. Der anrückende Hurrikan Milton könne einer der schlimmsten Wirbelstürme sein, die Florida seit 100 Jahren treffen, sagte Biden weiter.

Israel: Nasrallah-Nachfolger vermutlich tot

Beirut - Der aussichtsreichste Kandidat für die Nachfolge des getöteten Hisbollah-Generalsekretärs Hassan Nasrallah, Hashem Safieddine, ist laut dem israelischen Verteidigungsminister vermutlich ebenfalls tot. "Die Hisbollah ist eine kopflose Organisation - Nasrallah wurde ausgeschaltet, und sein Nachfolger wurde wahrscheinlich ebenfalls ausgeschaltet", sagte Yoav Gallant nach Angaben seines Büros. Der Minister erwähnte den Chef des Hisbollah-Exekutivrats dabei nicht namentlich.

"Frage von Leben und Tod": Hurrikan "Milton" bedroht Florida

Tampa (Florida) - Nur etwa eineinhalb Wochen nach einem schweren Sturm zieht erneut ein gefährlicher Hurrikan auf Teile der USA und Mexikos zu. Am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) befand sich das Zentrum von "Milton" nach Angaben des US-Hurrikanzentrums etwa 140 Kilometer nordöstlich der Stadt Progreso auf der mexikanischen Halbinsel Yucat�n. Mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometern pro Stunde lag er nur knapp unterhalb der Schwelle zur höchsten Hurrikan-Kategorie 5.

Immo-Deal am Traunsee: fünf Schuldsprüche, ein Freispruch

Wels - Im Prozess um einen fragwürdigen Grundstücksdeal am Traunsee sind am Dienstag in Wels eine Immobilienmaklerin, zwei Grundstücksentwickler und zwei Anwälte wegen schweren Betrugs zu teilbedingten Haftstrafen zwischen 18 und 36 Monaten verurteilt worden. Sie sollen eine betagte Frau dazu gebracht haben, ihr Grundstück deutlich unter Wert zu verkaufen. Ein Notar wurde freigesprochen. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Trump schickte heimlich Corona-Tests an Putin

Washington - Neue Erkenntnisse des US-Journalisten Bob Woodward über die Kontakte von Donald Trump nach Moskau: Als US-Präsident schickte der Republikaner trotz der Knappheit im eigenen Land heimlich Corona-Tests an den russischen Präsidenten Wladimir Putin und nach seiner Zeit im Weißen Haus hat er mit dem Kreml-Chef mehrere Gespräche geführt - dies geht aus Woodwards neuem Buch "War" (Krieg) hervor, aus dem die "Washington Post" am Dienstag Auszüge veröffentlichte.

14 Jahre Haft und Einweisung nach Asylquartier-Messerattacke

Wiener Neustadt - Nach einer Messerattacke in der Erstaufnahmestelle Ost in Traiskirchen (Bezirk Baden) im Februar ist ein Mann am Dienstag in einer Geschworenenverhandlung nicht rechtskräftig zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Zusätzlich wurde nach Angaben des Landesgerichts Wiener Neustadt eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum ausgesprochen. Ein 24-Jähriger hatte bei dem Angriff lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

