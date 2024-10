Stärke von Hurrikan "Milton" nahm erneut zu

Tampa (Florida) - Der auf den US-Staat Florida zurasende Sturm "Milton" hat an Stärke zugenommen und ist erneut zu einem Hurrikan der höchsten Stufe fünf geworden. Das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) der USA teilte am Dienstag mit, "Milton" habe Windgeschwindigkeiten von bis zu 270 Stundenkilometern. Er könnte einer der gefährlichsten Stürme in der Geschichte Floridas werden. Das Außenministerium in Wien hat rund 600 Auslandsösterreicher in Florida kontaktiert, hieß es am Mittwoch zur APA.

Klopp wird neuer Fußball-Boss bei Red Bull

Fuschl - Jürgen Klopp heuert bei Red Bull an. Der deutsche Erfolgscoach wird "Head of Global Soccer". Mittwochfrüh bestätigte der Getränkekonzern aus Fuschl die Nachricht mit einem längeren Statement. "Ich möchte das unglaubliche fußballerische Talent, das wir haben, entwickeln, verbessern und fördern", sagte der 57-Jährige, der am 1. Jänner 2025 beginnen wird. "Nach fast 25 Jahren an der Seitenlinie könnte ich nicht aufgeregter sein, mich an einem Projekt wie diesem zu beteiligen."

Fritsch und Hirschl für Österreichischen Buchpreis nominiert

Wien - Überraschungen auf der Shortlist für den Österreichischen Buchpreis: Während die beiden prominenten Vorarlberger Autoren Michael Köhlmeier und Arno Geiger nicht mehr im Rennen sind, hat es die Salzburgerin Elke Laznia mit ihrem Buch "Fischgrätentage" ins Finale geschafft. Auch Katharina Winkler ("Siebenmeilenherz"), Valerie Fritsch ("Zitronen"), Elias Hirschl ("Content") und Reinhard Kaiser-Mühlecker ("Brennende Felder") dürfen bei der Preisverleihung am 18. November hoffen.

Eigentumswohnungen werden nicht mehr viel günstiger

Amstetten - Nach zwei Jahren mit sinkenden Wohnungspreisen zeichnet sich eine Änderung ab. Zwar wurden heuer in den ersten sechs Monaten österreichweit nur 15.974 Wohnungen für neue Eigentümer eingetragen, nach 19.999 im Vorjahreszeitraum und 26.262 in derselben Periode 2022. Allerdings sind die Durchschnittspreise für Eigentumswohnungen nominell um 1 Prozent gestiegen. Eine Durchschnittswohnung koste 256.335 Euro, teilte das Immobiliennetzwerk Remax am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Hisbollah wehrte zwei Bodenangriffe Israels im Libanon ab

Beirut - Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz hat nach eigenen Angaben im Süden des Libanon zwei Angriffe der israelischen Armee abgewehrt. Israelische Truppen hätten nahe Blida im Südosten und Labbouneh im Südwesten versucht, die Grenze zum Libanon zu überqueren, erklärte die Hisbollah. Die Soldaten seien aber zurückgedrängt worden.

Stark gefährdete Krickente ist Vogel des Jahres 2025

Wien - Bis in die frühen 1980er-Jahre war die Krickente (Anas crecca) nach der Stockente die verbreitetste Schwimmentenart in Österreich. Mit weniger als 100 Brutpaaren ist sie nun sehr stark gefährdet, wie Birdlife am Mittwoch informierte. Vermehrte Freizeitaktivitäten an Gewässern sowie Trockenlegung von Feuchtlebensräumen und Nutzungsänderungen von Fischteichen würden u.a. diese Entwicklung forcieren. Die Vogelschutzorganisation hat die Krickente zum Vogel des Jahres 2025 gekürt.

Großeinsatz wegen ausgedehnten Dachbrandes in Wien

Wien - Einen "sehr ausgedehnten Dachbrand" im Bezirk Liesing hat die Wiener Berufsfeuerwehr am Mittwoch in den Morgenstunden bekämpft, wie Feuerwehrsprecher Christian Feiler berichtete. Die Kräfte rückten "mit 25 Fahrzeugen und 100 Mann" aus. 35 Personen aus dem Gebäude in der Ketzergasse wurden evakuiert und der Wiener Berufsrettung übergeben. Eine Person erlitt offenbar eine Rauchgasvergiftung.

Ausbau erneuerbarer Energien macht große Fortschritte

Paris - Das auf der Weltklimakonferenz vereinbarte Ziel, die Kapazität der erneuerbaren Energien bis 2030 zu verdreifachen, rückt nach einer Analyse der Internationalen Energieagentur (IEA) in greifbare Nähe. Erwartet werde, dass die Kapazität bis 2030 um das 2,7-Fache ansteigt und fast die Hälfte des weltweiten Strombedarfs bis dahin mit erneuerbaren Energien abgedeckt wird, teilte die IEA in Paris mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red