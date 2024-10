Schwierige Flucht vor Hurrikan "Milton" in Florida

Tampa (Florida) - In Sorge vor schwerer Zerstörung wappnet sich Florida für den herannahenden Hurrikan "Milton". Die Flucht aus der Region gestaltete sich laut CNN zuweilen schwierig - es gebe Staus und Treibstoffengpässe und Hotels seien ausgebucht. Zahlreiche Flughäfen der Region stellten den Betrieb ein. Das Außenministerium in Wien hat alle registrierten Österreicher in den USA kontaktiert. Die US-Katastrophenschutzbehörde Fema sieht sich mit einer Flut an Falschmeldungen konfrontiert.

Chemie-Nobelpreis 2024 für die Code-Knacker von Proteinen

Stockholm - Der Chemie-Nobelpreis 2024 geht zur einen Hälfte an den US-Forscher David Baker von der University of Washington (USA) "für computergestütztes Proteindesign" und zur anderen Hälfte an den gebürtigen Briten Demis Hassabis und seinen US-Kollegen John M. Jumper, die beide bei Google DeepMind in London arbeiten, "für die Vorhersage von Proteinstrukturen". Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm bekannt.

Fünf Prozent der Gesundheitskosten durch Fettleibigkeit

Wien - Fast fünf Prozent aller Gesundheitsausgaben in Österreich fließen in die Behandlung von Adipositas und den Folgeerkrankungen. Fettleibigkeit fordert ca. 4.000 Menschenleben jährlich, das sind acht Prozent der Todesfälle hierzulande, zeigt eine am Mittwoch präsentierte Analyse des Instituts für Höhere Studien (IHS). Die Adipositas Allianz (ÖAA) aus mehreren Fachärztegesellschaften fordert von der Politik mehr Anstrengungen gegen die Krankheit, die nicht selbst verschuldet sei.

Wiener Landesgericht nach Bombendrohung durchsucht

Wien/Innsbruck - Ein Mail mit einer Bombendrohung gegen Innsbrucker Bahnhöfe ist am Donnerstag von der Tiroler Polizei stundenlang unbemerkt geblieben. Einen entsprechenden Bericht der "Tiroler Tageszeitung" (Mittwochs-Ausgabe) bestätigte Polizeisprecher Stefan Eder der APA. Ein Mail mit einer Bombendrohung ging auch gegen das Wiener Landesgericht für Strafsachen ein. Das Gerichtsgebäude wurde nach einer "polizeilichen Evaluierung" vorerst nicht geräumt. Gefunden wurde nichts Verdächtiges.

Hisbollah wehrte zwei Bodenangriffe Israels im Libanon ab

Beirut - Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz hat nach eigenen Angaben im Süden des Libanon zwei Angriffe der israelischen Armee abgewehrt. Israelische Truppen hätten nahe Blida im Südosten und Labbouneh im Südwesten versucht, die Grenze zum Libanon zu überqueren, erklärte die Hisbollah. Die Soldaten seien aber zurückgedrängt worden.

Großeinsatz wegen ausgedehnten Dachbrandes in Wien

Wien - Einen "sehr ausgedehnten Dachbrand" im Bezirk Liesing hat die Wiener Berufsfeuerwehr am Mittwoch in den Morgenstunden bekämpft, wie Feuerwehrsprecher Christian Feiler berichtete. Die Kräfte rückten "mit 25 Fahrzeugen und 100 Mann" aus. 35 Personen aus dem Gebäude in der Ketzergasse wurden evakuiert und der Wiener Berufsrettung übergeben. Eine Person (64) erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation.

KikaLeiner baute heuer schrittweise 500 Stellen ab

Wien/St. Pölten - Die Sanierung von kikaLeiner schreitet langsamer voran als geplant. Die heimische Möbelkette hat die Zahl der Beschäftigten im Laufe des Jahres von 1.900 auf 1.400 reduziert, wie die Oberösterreichischen Nachrichten (Mittwochausgabe) berichten. Der schrittweise Abbau der rund 500 Stellen habe Nicht-Nachbesetzungen, Pensionierungen und Kündigungen umfasst, sagte eine kikaLeiner-Sprecherin auf APA-Anfrage, ohne weitere Details zu nennen.

Fritsch und Hirschl für Österreichischen Buchpreis nominiert

Wien - Überraschungen auf der Shortlist für den Österreichischen Buchpreis: Während die beiden prominenten Vorarlberger Autoren Michael Köhlmeier und Arno Geiger nicht mehr im Rennen sind, hat es die Salzburgerin Elke Laznia mit ihrem Buch "Fischgrätentage" ins Finale geschafft. Auch Katharina Winkler ("Siebenmeilenherz"), Valerie Fritsch ("Zitronen"), Elias Hirschl ("Content") und Reinhard Kaiser-Mühlecker ("Brennende Felder") dürfen bei der Preisverleihung am 18. November hoffen.

