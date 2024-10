Chemie-Nobelpreis 2024 für die Code-Knacker von Proteinen

Stockholm - Die diesjährigen Chemie-Nobelpreisträger haben maßgeblich dazu beigetragen, die dreidimensionale Struktur von Proteinen, den Bausteinen des Lebens, vorherzusagen und völlig neue Proteine zu bauen. Für das Nobelpreis-Komitee ist das eine "schwindelerregende Entwicklung zum Wohle der Menschheit", für die es zur einen Hälfte den US-Forscher David Baker (62) und zur anderen Hälfte den Briten Demis Hassabis (48) und seinen 1985 geborenen US-Kollegen John Jumper auszeichnet.

Schwierige Flucht vor Hurrikan "Milton" in Florida

Tampa (Florida) - In Sorge vor schwerer Zerstörung wappnet sich Florida für den herannahenden Hurrikan "Milton". Die Flucht aus der Region gestaltete sich laut CNN zuweilen schwierig - es gebe Staus und Treibstoffengpässe und Hotels seien ausgebucht. Zahlreiche Flughäfen der Region stellten den Betrieb ein. Das Außenministerium in Wien hat alle registrierten Österreicher in den USA kontaktiert. Die US-Katastrophenschutzbehörde Fema sieht sich mit einer Flut an Falschmeldungen konfrontiert.

Kein Regierungsbildungsauftrag von Van der Bellen

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird nach der Nationalratswahl vorerst keiner Partei einen Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Das machte er am Mittwoch in einem Statement in der Präsidentschaftskanzlei klar, nachdem er tags zuvor den Gesprächsreigen mit den Parteispitzen abgeschlossen hatte. Er erwartet sich nun, dass die Chefs der drei stimmenstärksten Parteien, FPÖ, ÖVP und SPÖ, "verlässlich klären, welche Zusammenarbeit vorstellbar wäre".

Weitere Fälle von Bombendrohungen in Österreich

Wien/Innsbruck/Klagenfurt - Auch am Mittwoch haben Bombendrohungen die Polizei in Österreich auf Trab gehalten. In Wien musste am Vormittag das Landesgericht für Strafsachen mit Sprengstoffhunden durchsucht werden. In Klagenfurt wurde eine Schule evakuiert. Unterdessen sorgt in Tirol eine Causa rund um eine übersehene Droh-E-Mail in einem Postfach der Tiroler Polizei für Aufsehen. Der dortige Landespolizeidirektor Helmut Tomac sprach zu Mittag von einem "individuellen menschlichen Fehler".

Selenskyj beim Ukraine-Südosteuropa-Gipfel in Dubrovnik

Brüssel/Dubrovnik - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu Gesprächen in der kroatischen Küstenstadt Dubrovnik eingetroffen. "Mit Ministerpräsident (Andrej) Plenkovic werden wir eine weitere Verteidigungszusammenarbeit, die Behandlung von unseren verwundeten Kämpfern und auch den Wiederaufbau der Ukraine diskutieren", schrieb der Staatschef auf X. Dazu werde er am Ukraine-Südosteuropa-Gipfel mit gut einem Dutzend südosteuropäischen Staaten teilnehmen.

UNO: Humanitäre Krise im Libanon spitzt sich zu

Beirut/Brüssel - Die humanitäre Krise im Libanon verschlimmert sich durch die Angriffe Israels nach Einschätzung der Vereinten Nationen auf dramatische Weise - "mit alarmierendem Tempo", teilte das UNO-Nothilfebüro (OCHA) am Mittwoch mit. Die EU-Kommission kündigte unterdessen eine Luftbrücke für den Libanon zwecks Lieferung von Hilfsgütern an. In Nordisrael wurden zwei Menschen durch Raketen aus dem Libanon getötet.

Schlagabtausch bei Orb�n-Rede im EU-Parlament

Straßburg/Budapest - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orb�n und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben sich einen Schlagabtausch im Europaparlament in Straßburg geliefert. Von der Leyen nahm Orb�ns Haltung gegenüber Russland sowie seine Wirtschafts- und Migrationspolitik mit ungewöhnlich scharfen Worten ins Visier. Orb�n zeigte sich überrascht und meinte, so etwas sei "nie zuvor passiert".

U-Haft im Fall des mit Axt getöteten Jugendlichen

Wien - Über den Verdächtigen, der in Wien-Favoriten einen Jugendlichen mit einer Axt erschlagen haben soll, ist am Mittwoch die Untersuchungshaft verhängt worden. Haftgründe sind Flucht- und Tatbegehungsgefahr, so Gerichtssprecherin Christina Salzborn. Das Opfer ist nach APA-Informationen erst 16 Jahre alt und stammt aus Bulgarien. Der tatverdächtige Mann kann sich an die Tötung nicht erinnern. Er räumte ein, vor dem Tatzeitpunkt Alkohol und Crystal Meth konsumiert zu haben.

Wiener Börse notiert etwas höher

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwochnachmittag mit einer freundlichen Tendenz gezeigt. Der ATX gewann 0,34 Prozent auf 3.589 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen leicht nach. Die Meldungslage am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich unverändert sehr mager. Klar aufwärts ging es mit den Aktienkursen der Energieversorger. EVN-Anteilsscheine steigerten sich um 1,7 Prozent und Verbund-Papiere gewannen 0,9 Prozent.

