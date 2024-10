Kein Regierungsbildungsauftrag von Van der Bellen

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird vorerst keiner Partei einen Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Das machte er am Mittwoch in einem Statement in der Präsidentschaftskanzlei klar. Er erwartet sich nun, dass die Chefs der drei stimmenstärksten Parteien, FPÖ, ÖVP und SPÖ, "verlässlich klären, welche Zusammenarbeit vorstellbar wäre". FPÖ-Chef Herbert Kickl will die Gespräche mit ÖVP und SPÖ koordinieren, die SPÖ dem Auftrag Van der Bellens folgen.

Fußi bewarb sich mit Grundsatzrede für Parteivorsitz

Wien - Mit einer Grundsatzrede hat sich der PR-Berater Rudolf Fußi am Mittwoch für den Vorsitz der SPÖ beworben. "Der Zustand meiner Partei ist noch erbärmlicher als der Zustand der Republik", beschrieb er in einer Pressekonferenz seine Motivation, Unterstützungserklärungen für eine Direktwahl zu sammeln. Dabei kandidiere er aber nicht gegen den derzeitigen Parteichef Andreas Babler, den er als "großen Sozialdemokraten" bezeichnete - "bei allen Fehlern, die er gemacht hat".

Chemie-Nobelpreis 2024 für die Code-Knacker von Proteinen

Stockholm - Die diesjährigen Chemie-Nobelpreisträger haben maßgeblich dazu beigetragen, die dreidimensionale Struktur von Proteinen, den Bausteinen des Lebens, vorherzusagen und völlig neue Proteine zu bauen. Für das Nobelpreis-Komitee ist das eine "schwindelerregende Entwicklung zum Wohle der Menschheit", für die es zur einen Hälfte den US-Forscher David Baker (62) und zur anderen Hälfte den Briten Demis Hassabis (48) und seinen 1985 geborenen US-Kollegen John Jumper auszeichnet.

Selenskyj beim Ukraine-Südosteuropa-Gipfel in Dubrovnik

Brüssel/Dubrovnik - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu Gesprächen in der kroatischen Küstenstadt Dubrovnik eingetroffen. "Mit Ministerpräsident (Andrej) Plenkovic werden wir eine weitere Verteidigungszusammenarbeit, die Behandlung von unseren verwundeten Kämpfern und auch den Wiederaufbau der Ukraine diskutieren", schrieb der Staatschef auf X. Dazu werde er am Ukraine-Südosteuropa-Gipfel mit gut einem Dutzend südosteuropäischen Staaten teilnehmen.

UNO: Humanitäre Krise im Libanon spitzt sich zu

Beirut/Brüssel - Die humanitäre Krise im Libanon verschlimmert sich durch die Angriffe Israels nach Einschätzung der Vereinten Nationen auf dramatische Weise - "mit alarmierendem Tempo", teilte das UNO-Nothilfebüro (OCHA) am Mittwoch mit. Die EU-Kommission kündigte unterdessen eine Luftbrücke für den Libanon zwecks Lieferung von Hilfsgütern an. In Nordisrael wurden zwei Menschen durch Raketen aus dem Libanon getötet.

Täterprofil laut Expertin bei Bombendrohungen oft spezifisch

Wien - Eine Serie von Bombendrohungen hält derzeit österreichweit die Polizei in Atem. Wie die Behavior-Profilerin und Kriminalanalytikerin Patricia Staniek am Mittwoch erklärte, seien gerade solche Delikte einem bestimmten Typ von Täter zuzuordnen. "Seriendroher, insbesondere Bombendroher, folgen oft einem bestimmten Täterprofil, obwohl individuelle Unterschiede bestehen", sagte sie am Nachmittag im Gespräch mit der APA. Vor allem Männer neigten zu solchen Taten.

Wieder Schüsse in Einkaufszentrum in Schweden

Stockholm - Wenige Tage nach einem ähnlichen Vorfall an einem anderen Ort im Land ist in Schweden erneut ein Mann bei Schüssen in einem Einkaufszentrum verletzt worden. Er sei bei der Tat in Sollentuna im Norden von Stockholm am Vormittag angeschossen und im Anschluss ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Es seien Ermittlungen wegen versuchten Mordes eingeleitet worden. Festgenommen worden sei noch niemand.

