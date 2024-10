Erste Tote durch Hurrikan "Milton" in Florida

Tampa (Florida) - Hurrikan "Milton" ist am Donnerstag mit einer Spur der Verwüstung über das Zentrum Floridas gezogen, hat aber an Heftigkeit deutlich verloren. Stunden zuvor hatte er als Hurrikan der Kategorie drei von insgesamt fünf Stufen die Westküste des US-Bundesstaates erreicht, Tornados niedergehen lassen, Häuser zerstört und die Stromversorgung von mehr als zwei Millionen Haushalten und Unternehmen lahmgelegt. Tornados im Vorfeld töteten zwei Menschen.

Sieben Tote nach russischem Raketenangriff im Gebiet Odessa

Krasnodar - Nach dem russischen Raketenangriff auf Hafeninfrastruktur im Gebiet Odessa ist die Zahl der Toten nach Behördenangaben auf sieben gestiegen. "Heute früh starb ein 46-jähriger Hafenarbeiter im Krankenhaus", teilte Gouverneur Oleh Kiper bei Telegram mit. Am Vorabend war zunächst von sechs Toten die Rede gewesen. Gut ein Dutzend Menschen wurde verletzt. Zum genauen Ort des Angriffs machte Kiper keine Angaben.

Besuchstour in Europa: Selenskyj von Starmer empfangen

Berlin - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Donnerstag eine Tour durch die Hauptstädte der größten wichtigsten europäischen Staaten Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland begonnen. Am Vormittag wurde er am Londoner Regierungssitz in der Downing Street von Premierminister Keir Starmer mit einer Umarmung begrüßt. An der Unterredung sollte auch der neue NATO-Generalsekretär Mark Rutte teilnehmen.

Israel meldet Tötung von 2 Hisbollah-Kommandanten im Libanon

Damaskus/Beirut - Die israelische Armee hat offenbar zwei Hisbollah-Kommandanten im Südlibanon getötet. Die beiden seien "eliminiert" worden, teilte das Militär am Donnerstag mit. Israels Armee hat in der vergangenen Nacht nach eigenen Angaben außerdem wieder Ziele sowohl in den Vororten südlich von Beirut als auch im Südlibanon aus der Luft angegriffen. Im Südlibanon wird auch am Boden weitergekämpft.

Über 370 Millionen Mädchen Opfer von sexualisierter Gewalt

New York - Mehr als 370 Millionen Mädchen und junge Frauen weltweit sind UNICEF zufolge vor ihrem 18. Lebensjahr vergewaltigt worden oder haben einen sexuellen Übergriff erlebt. Anlässlich des Weltmädchentags am Freitag veröffentlichte das Kinderhilfswerk die erste globale Schätzung zu dem Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Betroffen von dieser Form der Gewalt sei damit jedes achte Mädchen.

Knappe Mehrheit laut Umfrage für "Zuckerl"-Koalition

Wien - Die Österreicherinnen und Österreicher stehen einer Dreierkoalition von ÖVP, SPÖ und NEOS offen gegenüber. In einer am Donnerstag veröffentlichten Gallup-Umfrage findet die sogenannte "Zuckerl"-Koalition mit 26 Prozent die meiste Zustimmung. Die zweitbeliebteste Variante wäre eine Zusammenarbeit zwischen der FPÖ mit Herbert Kickl und ÖVP, die 24 Prozent befürworten. Deutlich geringer ist der Wunsch nach Türkis-Rot-Grün (14 Prozent) oder Blau-Türkis ohne Kickl (12 Prozent).

