Kickl sucht nach Wahl Gesprächstermine mit Parteichefs

Wien - Nach dem Auftrag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen für weitere Gespräche nach der Nationalratswahl suchen FPÖ, ÖVP und SPÖ nun nach Terminen. Diese sollen kommende Woche stattfinden, hieß es am Freitag aus mehreren Parteizentralen auf APA-Anfrage. Tags zuvor hatte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), der mit der FPÖ unter Parteichef Herbert Kickl nicht koalieren will, allgemein bekräftigt, seine vor der Wahl gegebenen Versprechen einzuhalten.

Erneut UNO-Blauhelme im Libanon beschossen

Naqoura/New York - Das israelische Militär hat nach Angaben eines Vertreters der Vereinten Nationen erneut einen Beobachtungsposten der UNO-Friedensmission UNIFIL bei deren Hauptquartier im südlibanesischen Naqoura beschossen. Dabei sind offenbar zwei Personen verletzt worden, erklärte der UNO-Beamte am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Friedensnobelpreisträger wird verkündet

Oslo - In Zeiten von Nahostkonflikt, Ukraine-Krieg und Dutzenden weiteren Konflikten in der Welt wird am Freitag bekanntgegeben, wer mit dem diesjährigen Friedensnobelpreis ausgezeichnet wird. Das norwegische Nobelkomitee verkündet seine Auswahl um 11.00 Uhr in Oslo. Im vergangenen Jahr war die prestigeträchtige Auszeichnung an die inhaftierte Frauenrechtsaktivistin Narges Mohammadi aus dem Iran gegangen.

SPÖ wählt Doskozil zum Spitzenkandidaten bei Burgenland-Wahl

Eisenstadt - Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wird am Freitag offiziell zum SPÖ-Spitzenkandidaten bei der burgenländischen Landtagswahl am 19. Jänner gekürt. Rund 300 Delegierte beschließen bei einem Landesparteitag in Eisenstadt die Landesliste und stellen damit die Weichen für die bevorstehende Wahlauseinandersetzung, bei der die Sozialdemokraten eine absolute Mehrheit zu verteidigen haben. Doskozil wird außerdem als Vorsitzender der SPÖ Burgenland wiedergewählt.

Mann in Deutschland vor Kino von Polizei angeschossen

Krefeld - Im Foyer eines Kinos in der deutschen Großstadt Krefeld hat die Polizei am Donnerstagabend einen Verdächtigen niedergeschossen. Nach mehreren Bränden in Krefeld und einer versuchten Brandstiftung in dem Kino ist weiter offen, was den tatverdächtigen 38-Jährigen angetrieben hat. Die Motivlage sei unklar, sagte ein Sprecher der Polizei Essen.

Straßenbahn kollidiert in Wien mit E-Scooter-Fahrer

Wien - Eine Straßenbahn der Linie 26 ist am Freitag in der Früh in Wien-Donaustadt mit einem E-Scooter-Fahrer kollidiert. Laut einer Aussendung der Wiener Linien wollte der E-Scooter-Fahrer bei Rot eine Kreuzung überqueren und übersah dabei die herannahende Straßenbahn. Der Lenker der Bim konnte trotz einer Notbremsung den Zusammenprall nicht verhindern.

Panne beim Wetterbericht bei der BBC

London - 404 Grad Celsius und Windgeschwindigkeiten von mehr als 20.000 Stundenkilometern: Der britische Sender BBC hat sich für eine Panne im Wetterbericht entschuldigt, wonach Großbritannien am Donnerstag Temperaturen und Stürme von gigantischen Ausmaßen bevorgestanden hätten. "Keine Sorge, Leute! Hurrikan 'Milton' hat es noch nicht bis zu uns in Großbritannien geschafft", versicherte der BBC-Meteorologe Matt Taylor im Onlinedienst X unter Bezug auf den Tropensturm in den USA.

20 Tote bei Angriff auf Bergarbeiter in Pakistan

Islamabad - Bei einem Angriff auf Bergarbeiter sind in Pakistan mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Sieben weitere wurden bei der Tat in der südwestlichen Provinz Baluchistan verletzt, wie ein örtlicher Polizeisprecher erklärte. Demnach stürmten bewaffnete Angreifer in der Nacht die Unterkunft der schlafenden Arbeiter im Distrikt Loralai nahe der Provinzhauptstadt Quetta und eröffneten das Feuer.

