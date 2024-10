50 Milliarden Dollar Schaden durch Hurrikan "Milton"

Washington/Tampa (Florida) - US-Präsident Joe Biden hat den Schaden in Florida durch Hurrikan "Milton" mit 50 Milliarden US-Dollar angegeben, umgerechnet fast 46 Milliarden Euro. Biden sprach bei einer Pressekonferenz von ersten Schätzungen. Der Präsident plant, am Sonntag die verwüstete Region zu besuchen. Rund 1,8 Millionen Haushalte in Florida waren am Samstag weiter ohne Strom, wie aus Daten der US-Website PowerOutage hervorging. Nach Zählungen mehrerer US-Medien stieg die Zahl der Toten auf 17.

Steirische SPÖ startete mit Parteitag in den Wahlkampf

Leoben - Die steirische SPÖ ist am Samstag mit einem außerordentlichen Landesparteitag offiziell in den Wahlkampf für die Landtagswahl am 24. November gestartet. "Es ist Zeit für Anton Lang: Landeshauptmann" wurde auf der Bühne des Live Congress in Langs Heimatstadt Leoben plakatiert. Rund 500 Gäste, darunter etwa 350 Delegierte, folgten der Einladung. Lang versprach nicht zu hetzen und nicht zu polarisieren: "Das bin ich nicht."

Suche nach Brandursache nach Feuer auf Tanker in der Ostsee

Rostock - Am Tag nach dem Feuer auf dem mit Öl beladenen Tankschiff "Annika" in der Ostsee vor Deutschland ist die Suche nach der Ursache in den Vordergrund gerückt. Sobald es möglich ist, sollen Brandermittler an Bord gehen, Taucher sollen den Schiffsrumpf kontrollieren. Das Schiff wurde in der Nacht auf Samstag in den Rostocker Hafen geschleppt, wo es um 1.00 Uhr festmachte und mit Ölsperren umlegt wurde. In den frühen Morgenstunden war der Brand dann gelöscht.

49-Jährige starb bei Autounfall in Niederösterreich

Schwarzenbach - Eine 49-Jährige ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Schwarzenbach (Bezirk Wiener Neustadt) ums Leben gekommen. Die Lenkerin war Polizeiangaben vom Samstag zufolge mit ihrem Pkw von der L148 abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Feuerwehrleute befreiten die Frau aus dem Kfz, umgehend eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben aber erfolglos.

Dutzende Tote im Gazastreifen - Hisbollah feuert auf Israel

Gaza/Beirut - Die Hisbollah-Miliz im Libanon hat nach eigenen Angaben mehrere Raketen auf einen israelischen Militärstützpunkt nahe der Küstenstadt Haifa abgefeuert. In Israel wird seit Freitagabend der höchste jüdische Feiertag Yom Kippur, auch bekannt als Versöhnungsfest, begangen. Bei israelischen Angriffen im Norden des Gazastreifens wurden nach Angaben der Zivilschutzbehörde in dem Palästinenser-Gebiet im Laufe des Freitags insgesamt mindestens 30 Menschen getötet.

Nahost - US-Sanktionen gegen Iran nach Angriff auf Israel

Washington - Die US-Regierung verhängt als Reaktion auf den iranischen Angriff auf Israel vom 1. Oktober neue Sanktionen. Außenminister Antony Blinken erklärte, dass diese Maßnahmen darauf abzielen, die Einnahmen der iranischen Regierung für ihr Atomprogramm, die Raketenentwicklung und die Unterstützung von Terrororganisationen zu unterbrechen.

Slowakei: Ministerwechsel nach umstrittenem Covid-Bericht

Bratislava/Wien - Die Slowakei hat einen neuen Gesundheitsminister. Der Sozialdemokrat Kamil Šaško (Hlas) wurde am Freitag von Präsident Peter Pellegrini angelobt, nachdem Ministerin Zuzana Dolinkov� zurückgetreten war. Dolinkov� hatte erklärt, sie gehe aufgrund des beschlossenen Konsolidierungspakets, das auch Gehaltskürzungen im Gesundheitswesen vorsieht. Ausschlaggebend dürfte aber ein Bericht des Regierungsbeauftragten für die Untersuchung der Covid-Pandemie gewesen sein, berichten Medien.

Alkolenkerin mit Kind im Auto in Tirol gestoppt

Reith im Alpbachtal - Eine 37-jährige, stark alkoholisierte Autofahrerin ist Freitagabend auf der Tiroler Straße (B171) in Radfeld im Bezirk Kufstein aus dem Verkehr gezogen worden. Auf dem Rücksitz saß ihr achtjähriger Neffe, es wurde bei der Alkofahrt jedoch niemand verletzt. Die Frau hatte den Pkw sehr langsam und in Schlangenlinie gelenkt, daraufhin verständigte ein Zeuge die Polizei. In Reith im Alpbachtal wurde sie schließlich angehalten, ihr wurde der Führerschein abgenommen.

