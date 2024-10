50 Milliarden Dollar Schaden durch Hurrikan "Milton"

Washington/Tampa (Florida) - US-Präsident Joe Biden hat den Schaden in Florida durch Hurrikan "Milton" mit 50 Milliarden US-Dollar angegeben, umgerechnet fast 46 Milliarden Euro. Biden sprach bei einer Pressekonferenz von ersten Schätzungen. Der Präsident plant, am Sonntag die verwüstete Region zu besuchen. Rund 1,8 Millionen Haushalte in Florida waren am Samstag weiter ohne Strom, wie aus Daten der US-Website PowerOutage hervorging. Nach Zählungen mehrerer US-Medien stieg die Zahl der Toten auf 17.

Vorarlberg-Wahlkampf ist abgeschlossen

Wien/Bregenz - Der Wahlkampf zur Vorarlberger Landtagswahl ist abgeschlossen. Wie üblich nützten die Spitzenkandidaten die Wochenmärkte des Landes, um sich Samstagvormittag noch einmal ins Getümmel zu stürzen. Der größte Markt ist jener in Dornbirn und der bekam heuer auch Besuch von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Sein chancenreichster Herausforderer, FP-Spitzenkandidat Christof Bitschi, bewarb die Freiheitlichen in Feldkirch.

Suche nach Brandursache nach Feuer auf Tanker in der Ostsee

Rostock - Am Tag nach dem Feuer auf dem mit Öl beladenen Tankschiff "Annika" in der Ostsee vor Deutschland ist die Suche nach der Ursache in den Vordergrund gerückt. Sobald es möglich ist, sollen Brandermittler an Bord gehen, Taucher sollen den Schiffsrumpf kontrollieren. Das Schiff wurde in der Nacht auf Samstag in den Rostocker Hafen geschleppt, wo es um 1.00 Uhr festmachte und mit Ölsperren umlegt wurde. In den frühen Morgenstunden war der Brand dann gelöscht.

49-Jährige starb bei Autounfall in Niederösterreich

Schwarzenbach - Eine 49-Jährige ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Schwarzenbach (Bezirk Wiener Neustadt) ums Leben gekommen. Die Lenkerin war Polizeiangaben vom Samstag zufolge mit ihrem Pkw von der L148 abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Feuerwehrleute befreiten die Frau aus dem Kfz, umgehend eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben aber erfolglos.

Dutzende Tote im Gazastreifen - Hisbollah feuert auf Israel

Gaza/Beirut - Die Hisbollah-Miliz im Libanon hat nach eigenen Angaben mehrere Raketen auf einen israelischen Militärstützpunkt nahe der Küstenstadt Haifa abgefeuert. In Israel wird seit Freitagabend der höchste jüdische Feiertag Yom Kippur, auch bekannt als Versöhnungsfest, begangen. Bei israelischen Angriffen im Norden des Gazastreifens wurden nach Angaben der Zivilschutzbehörde in dem Palästinenser-Gebiet im Laufe des Freitags insgesamt mindestens 30 Menschen getötet.

Weiterhin zweitbestes Rating von Scope für Österreich

Berlin/Wien - Die europäische Ratingagentur Scope hat das österreichische Rating von "AA+" bestätigt. Damit behält Österreich weiterhin das zweitbeste Rating, teilte das Finanzministerium am Samstag mit. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) sah das "sehr gute Rating als ein Zeichen für das hohe Vertrauen der Finanzmärkte in den österreichischen Standort". Scope hatte Österreich die Bestnote Ende April entzogen und die langfristige Bonitätsbewertung von zuvor "AAA" auf "AA+" gesenkt.

Steirische SPÖ startete mit Parteitag in den Wahlkampf

Leoben - Die steirische SPÖ ist am Samstag mit einem außerordentlichen Landesparteitag offiziell in den Wahlkampf für die Landtagswahl am 24. November gestartet. "Es ist Zeit für Anton Lang: Landeshauptmann" wurde auf der Bühne des Live Congress in Langs Heimatstadt Leoben plakatiert. Rund 500 Gäste, darunter etwa 350 Delegierte, folgten der Einladung. Lang versprach nicht zu hetzen und nicht zu polarisieren: "Das bin ich nicht."

Dealer wollte Wiener Zivilpolizisten Drogen verkaufen

Wien - Ein 29-Jähriger hat am Freitagabend in Wien-Alsergrund Zivilpolizisten Drogen zum Kauf angeboten. Mit den Worten "Leute, braucht ihr was? Ich habe beste Ware" sprach er die Beamten an. Als sich diese auswiesen, versetzte der Mann einem Polizisten einen Stoß gegen den Oberkörper und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Danach schlug und trat er um sich und verletzte zwei der Beamten, einer konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

