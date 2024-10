Mindestens neun Tote bei israelischen Angriffen im Libanon

Gaza/Beirut - Die Hisbollah hat im Verlauf des höchsten jüdischen Feiertags Yom Kippur laut Israel über 300 Geschosse auf israelisches Staatsgebiet abgefeuert. Bei israelischen Luftangriffen auf zwei Dörfer im Libanon wurden nach libanesischen Angaben am Samstag mindestens neun Menschen getötet. Der Versöhnungstag, der traditionell mit Beten und Fasten begangen wird, und an dem überall in Israel das öffentliche Leben ruht, hatte am Freitagabend begonnen und endete am Samstagabend.

Steirische SPÖ startete mit Parteitag in den Wahlkampf

Leoben - Die steirische SPÖ ist am Samstag mit einem außerordentlichen Landesparteitag in den Wahlkampf für die Landtagswahl am 24. November gestartet. "Es ist Zeit für Anton Lang: Landeshauptmann" wurde auf der Bühne des Live Congress in Langs Heimatstadt Leoben plakatiert. Rund 500 Gäste, darunter etwa 350 Delegierte, waren dabei. Lang versprach nicht zu hetzen oder zu polarisieren: "Das bin ich nicht." Er wurde von den Delegierten mit 96,09 Prozent als Spitzenkandidat bestätigt.

Mann mit Stichverletzung in Wiener Stiegenhaus verblutet

Wien - Ein 43-Jähriger ist Samstagfrüh in einem Stiegenhaus in Wien-Leopoldstadt an einer Stichverletzung gestorben. Die Situation deutet auf Fremdverschulden hin, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich. Eine Frau hatte um 7.30 Uhr die Polizei verständigt, weil sich der Mann im Stiegenhaus ungewöhnlich verhalten hatte. Die alarmierten Polizisten bemerkten die stark blutende Wunde und leisteten Erste Hilfe, auch die Rettung traf ein, der Mann erlag aber seiner Verletzung.

100 Tage im Amt: Holpriger Start für Premier Keir Starmer

London - Der britische Premierminister Keir Starmer zieht nach 100 Tagen im Amt eine gemischte Bilanz. Es habe holprige Tage gegeben, gestand der Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei in einem BBC-Interview ein. Starmer und andere Kabinettsmitglieder sind in den vergangenen Wochen unter anderem wegen teurer Geschenke in die Kritik geraten. Der Premier hatte Kleider, Brillen sowie Tickets für Konzerte, Fußballspiele und andere Events im Wert von Zehntausenden Pfund angenommen.

Kiew und Moskau melden Abwehr Dutzender Drohnenangriffe

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland und die Ukraine haben eigenen Angaben zufolge am Samstag Dutzende Drohnen der jeweils anderen Seite abgewehrt. Die ukrainische Luftwaffe erklärte, Russland habe die Ukraine mit 28 Drohnen angegriffen, von denen 24 zerstört worden seien. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, seine Streitkräfte hätten über Nacht 47 ukrainische Drohnen abgeschossen. Bei einer ukrainischen Attacke in russischen Grenzregion Belgorod starb nach Behördenangaben ein Mensch.

Vorarlberg-Wahlkampf ist abgeschlossen

Wien/Bregenz - Der Wahlkampf zur Vorarlberger Landtagswahl ist abgeschlossen. Wie üblich nützten die Spitzenkandidaten die Wochenmärkte des Landes, um sich Samstagvormittag noch einmal ins Getümmel zu stürzen. Der größte Markt ist jener in Dornbirn und der bekam heuer auch Besuch von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Sein chancenreichster Herausforderer, FP-Spitzenkandidat Christof Bitschi, bewarb die Freiheitlichen in Feldkirch.

Polen setzt Asylrecht vorübergehend aus

Warschau - Polen will die illegale Migration begrenzen und dafür das Recht auf Asyl zumindest vorübergehend aussetzen. Das sei eines der Elemente seiner neuen Migrationsstrategie, sagte der liberalkonservative Regierungschef Donald Tusk der Nachrichtenagentur PAP zufolge in Warschau. "Ich werde die Anerkennung dieser Entscheidung in Europa einfordern." Details nannte er nicht.

Norwegen führt wegen Terrorgefahr Grenzkontrollen ein

Oslo - Norwegen führt vorübergehend Kontrollen an seinen Schengen-Grenzen ein. Hintergrund ist nach Angaben der Polizei eine herausfordernde Bedrohungslage und die Entscheidung des Inlandsnachrichtendiensts PST, die Terrorwarnstufe zu erhöhen. Die Maßnahme gebe der Polizei mehr Möglichkeiten zur Sicherung der Grenzen, hieß es in einer Mitteilung. Der Inlandsnachrichtendienst hatte die Erhöhung der Terrorwarnstufe mit der Eskalation des Nahostkonflikts begründet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red