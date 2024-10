Vorarlberg wählt einen neuen Landtag

Bregenz - Zwei Wochen nach der Nationalratswahl wählt am Sonntag Vorarlberg seinen Landtag. 271.882 Vorarlberger sind wahlberechtigt. Die letzten Wahllokale schließen um 13.00 Uhr. Das vorläufige Endergebnis wird gegen 18.00 Uhr erwartet, es enthält bereits den Großteil der Briefwahlstimmen. Um die 36 Sitze im Landesparlament kämpfen neun Parteien. Der Abstand zwischen Platz eins und zwei dürfte so knapp ausfallen wie noch nie zuvor.

Mindestens neun Tote bei israelischen Angriffen im Libanon

Gaza/Beirut - Die Hisbollah hat im Verlauf des höchsten jüdischen Feiertags Yom Kippur laut Israel über 300 Geschosse auf israelisches Staatsgebiet abgefeuert. Bei israelischen Luftangriffen auf zwei Dörfer im Libanon wurden nach libanesischen Angaben am Samstag mindestens neun Menschen getötet. Der Versöhnungstag, der traditionell mit Beten und Fasten begangen wird, und an dem überall in Israel das öffentliche Leben ruht, hatte am Freitagabend begonnen und endete am Samstagabend.

Polen setzt Asylrecht vorübergehend aus

Warschau - Polen will die illegale Migration begrenzen und dafür das Recht auf Asyl zumindest vorübergehend aussetzen. Das sei eines der Elemente seiner neuen Migrationsstrategie, sagte der liberalkonservative Regierungschef Donald Tusk der Nachrichtenagentur PAP zufolge in Warschau. "Ich werde die Anerkennung dieser Entscheidung in Europa einfordern." Details nannte er nicht.

Kiew und Moskau melden Abwehr Dutzender Drohnenangriffe

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland und die Ukraine haben eigenen Angaben zufolge am Samstag Dutzende Drohnen der jeweils anderen Seite abgewehrt. Die ukrainische Luftwaffe erklärte, Russland habe die Ukraine mit 28 Drohnen angegriffen, von denen 24 zerstört worden seien. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, seine Streitkräfte hätten über Nacht 47 ukrainische Drohnen abgeschossen. Bei einer ukrainischen Attacke in russischen Grenzregion Belgorod starb nach Behördenangaben ein Mensch.

Komet "Tsuchinshan-Atlas" zeigte sich kurz

Wien/Österreich-weit - "Komet mit freiem Auge sichtbar" tönte es kurz nach 19.15 Uhr auf der Sophienalpe in Wien-Penzing. Ein paar Dutzend Amateurastronomen und Interessierte hatten sich auf dem beliebten Beobachtungspunkt am Rande Wiens versammelt, um einen Blick auf den Kometen "C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas" zu erhaschen. Lange verwehrte eine hartnäckige Wolkenbank die Aussicht, doch am Ende hatte sich das Warten gelohnt, auch wenn sich der Schweifstern nur kurz und relativ diffus zeigte.

Hauptpreis für "Des Teufels Bad" bei Filmfestival in Spanien

Wien/Barcelona - Österreichs Oscar-Kandidat "Des Teufels Bad" hat beim Internationalen Festival des fantastischen Films in Spanien groß abgeräumt. Der Film von Veronika Franz und Severin Fiala erhielt beim 57. Sitges Film Festival in Katalonien nicht nur den Hauptpreis (bester Spielfilm), sondern darüber hinaus noch den Kritikerpreis und den Preis der Jugendjury. 33 Filme waren im Rennen um die Trophäen.

Fünfter Teststart von Raketensystem "Starship" geplant

Washington - Das größte jemals gebaute Raketensystem der Raumfahrtgeschichte soll zu einem fünften Testflug aufbrechen. Unbemannt soll das Raumschiff "Starship" am Sonntag zwischen 14.00-14.30 Uhr (MESZ) vom Weltraumbahnhof des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk im US-Bundesstaat Texas abheben. Die amerikanische Bundesluftfahrtbehörde (FAA) gab am Samstag die Erlaubnis für den Start.

Schottischer Ex-Regierungschef Alex Salmond ist tot

Edinburgh - Der schottische Ex-Regierungschef Alex Salmond ist tot. Das meldete unter anderem die Nachrichtenagentur PA. Auch die BBC und Sky News berichteten über den Tod des 69-Jährigen, der als einer der prominentesten Befürworter eines unabhängigen Schottlands galt. Premierminister Keir Starmer würdigte ihn als "monumentale Figur in der schottischen und britischen Politik". Die Polizei in Schottland habe Salmonds Tod bestätigt, sagte eine britische Regierungssprecherin.

