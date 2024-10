Vorarlberg wählt einen neuen Landtag

Bregenz - Zwei Wochen nach der Nationalratswahl wählt am Sonntag Vorarlberg seinen Landtag. 271.882 Vorarlberger sind wahlberechtigt. Die letzten Wahllokale schließen um 13.00 Uhr. Das vorläufige Endergebnis wird gegen 18.00 Uhr erwartet, es enthält bereits den Großteil der Briefwahlstimmen. Um die 36 Sitze im Landesparlament kämpfen neun Parteien. Der Abstand zwischen Platz eins und zwei dürfte so knapp ausfallen wie noch nie zuvor.

Mindestens 15 Tote bei israelischen Angriffen im Libanon

Gaza/Beirut - Bei israelischen Luftangriffen auf Dörfer im Libanon, die außerhalb der Hochburgen der Hisbollah-Miliz liegen, sind nach libanesischen Angaben am Samstag mindestens 15 Menschen getötet worden. Das Gesundheitsministerium in Beirut erklärte, allein bei einem Angriff auf das mehrheitlich von Schiiten bewohnte Dorf Maaysra in einer christlich dominierten Bergregion nördlich der Hauptstadt habe es neun Tote und 15 Verletzte gegeben. Zuvor war von fünf Toten die Rede gewesen.

Skipässe fast bei 80 Euro, vereinzelt flexible Preise

Wien/Innsbruck/Salzburg - Der österreichische Parade-Wintersport Skifahren wird auch heuer wieder teurer: Tagesskipässe in der Hauptsaison in den größeren Skigebieten kratzen beinahe an der 80-Euro-Marke. Die meisten Gebiete passen ihre Preise an die Inflation an, sagte Seilbahnen-Obmann Abg. Franz Hörl (ÖVP) zur APA. Relativ neu im Skigeschäft sind indes flexible Preise wie man es etwa vom Fliegen kennt, auch "Dynamic Pricing" genannt. Dies wird hierzulande bisher aber nur vereinzelt eingesetzt.

Litauen wählt neues Parlament - Regierungswechsel erwartet

Vilnius - In Litauen wählen die Menschen am Sonntag ein neues Parlament. Es ist die erste Runde der Wahl der 141 Abgeordneten, die zweite Runde findet zwei Wochen später statt. Es wird erwartet, dass die Sozialdemokraten die derzeit regierende konservative Heimatunion als stärkste Kraft ablösen. Zudem könnte mit der "Morgenröte von Nemunas" erstmals eine populistische Partei ins Parlament einziehen, deren Vorsitzender wegen mutmaßlich antisemitischer Kommentare vor Gericht steht.

Polen setzt Asylrecht vorübergehend aus

Warschau - Polen will die illegale Migration begrenzen und dafür das Recht auf Asyl zumindest vorübergehend aussetzen. Das sei eines der Elemente seiner neuen Migrationsstrategie, sagte der liberalkonservative Regierungschef Donald Tusk der Nachrichtenagentur PAP zufolge in Warschau. "Ich werde die Anerkennung dieser Entscheidung in Europa einfordern." Details nannte er nicht.

Fünfter Teststart von Raketensystem "Starship" geplant

Washington - Das größte jemals gebaute Raketensystem der Raumfahrtgeschichte soll zu einem fünften Testflug aufbrechen. Unbemannt soll das Raumschiff "Starship" am Sonntag zwischen 14.00-14.30 Uhr (MESZ) vom Weltraumbahnhof des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk im US-Bundesstaat Texas abheben. Die amerikanische Bundesluftfahrtbehörde (FAA) gab am Samstag die Erlaubnis für den Start.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red