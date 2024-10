Vorarlberg-Wahl: Die ersten Wahllokale haben offen

Bregenz - Die Stimmabgabe für die Vorarlberger Landtagswahl hat begonnen. Um 6.45 Uhr sperrte das Wahllokal in Meiningen (Bez. Feldkirch) auf, um 7.00 Uhr öffneten die Wahllokale in weiteren neun der 96 Gemeinden ihre Türen. Praktisch alle anderen folgen bis 8.00 Uhr - dann können Stimmzettel und Wahlkarten in 312 der 319 Sprengel abgegeben werden, der Rest folgt bis 10.00 Uhr. Wahlschluss ist um 13.00 Uhr, mit dem vorläufigen Endergebnis ist zwischen 17.00 und 18.00 Uhr zu rechnen.

Tojner warnt vor Deindustrialisierung in Europa

Wien - Der österreichische Industrielle und Varta-Großaktionär Michael Tojner warnt vor einer Deindustrialisierung in Europa. "Die Gefahr haben wir, dass wir zum Europa-Disneyland werden", sagte Tojner im APA-Gespräch. Auch um den Industriestandort Österreich macht sich der Investor Sorgen. "Die schleichende Verlagerung" von Teilen der heimischen Industrieproduktion ins Ausland sei ein Problem und die künftige Bundesregierung müsse gegensteuern, etwa mit Lohnnebenkostensenkungen.

USA besorgt über Beschuss von UN-Friedenstruppen

Washington/Tel Aviv - US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat dem israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant seine Besorgnis über Berichte mitgeteilt, dass israelische Streitkräfte auf Positionen der UN-Friedenstruppen im Libanon geschossen haben. In einem Gespräch mit seinem israelischen Amtskollegen fordert Austin die Sicherheit und den Schutz der UN-Friedensmission im Libanon, bekannt als UNIFIL, sowie der libanesischen Streitkräfte, teilt das US-Verteidigungsministerium mit.

Litauen wählt neues Parlament - Regierungswechsel erwartet

Vilnius - In Litauen haben die Parlamentswahlen begonnen. Umfragen deuteten zuletzt auf einen möglichen Regierungswechsel in dem baltischen EU-Staat hin, der an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad und Moskaus Kriegsverbündeten Belarus grenzt. Stärkste Kraft könnten den Umfragen zufolge die oppositionellen Sozialdemokraten werden, während die mit zwei liberalen Parteien regierende konservative Vaterlandsunion von Ministerpräsidentin Ingrida Simonyte zuletzt nur auf Platz drei kam.

Skipässe fast bei 80 Euro, vereinzelt flexible Preise

Wien/Innsbruck/Salzburg - Der österreichische Parade-Wintersport Skifahren wird auch heuer wieder teurer: Tagesskipässe in der Hauptsaison in den größeren Skigebieten kratzen beinahe an der 80-Euro-Marke. Die meisten Gebiete passen ihre Preise an die Inflation an, sagte Seilbahnen-Obmann Abg. Franz Hörl (ÖVP) zur APA. Relativ neu im Skigeschäft sind indes flexible Preise wie man es etwa vom Fliegen kennt, auch "Dynamic Pricing" genannt. Dies wird hierzulande bisher aber nur vereinzelt eingesetzt.

Verkehrsunfall in Hollabrunn: 31-Jähriger tot

Hollabrunn - Bei einem Verkehrsunfall auf der L43 in Hollabrunn ist in der Nacht auf Sonntag ein 31-Jähriger gestorben. Der Einheimische war laut Polizeiangaben mit seinem Pkw von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Das Kfz blieb auf dem Dach liegen. Der Notarzthubschrauber "Christophorus 2" wurde angefordert, der Niederösterreicher erlag jedoch an Ort und Stelle seinen Verletzungen.

Pilot erlitt Herzinfarkt: Ehefrau landete Flugzeug

Sacramento (Kalifornien) - Weil der Pilot wegen eines Herzinfarkts nicht mehr weiterfliegen konnte, hat dessen Ehefrau in den USA ein Kleinflugzeug sicher gelandet. Das Ehepaar war in einer zweimotorigen Turboprop-Maschine auf dem Weg von Henderson in Nevada nach Monterey in Kalifornien, als der 78-Jährige einen medizinischen Notfall erlitt, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten und die Luftfahrtbehörde FAA bestätigte.

Alter und Fitness wieder US-Wahlkampfthema

Washington - Ein medizinisches Gutachten über die "ausgezeichnete" Gesundheit der US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat Alter und Fitness am Samstag wieder zum Wahlkampfthema gemacht. Die Vizepräsidentin (59) verfüge über "die körperliche und geistige Belastbarkeit, um die Pflichten des Präsidentenamtes erfolgreich zu erfüllen", so Harris' Arzt Joshua Simmons. Das Wahlkampfteam ihres Rivalen Donald Trump erklärte umgehend, der 78-Jährige sei dem Amt ebenfalls vollauf gewachsen.

