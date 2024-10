Vorarlberg-Wahl bringt FPÖ Gewinne, ÖVP Platz eins

Bregenz - Ausgerufene Duelle finden nicht immer statt. Trotz deutlicher Verluste hat die ÖVP die Vorarlberger Landtagswahl klar auf Platz eins abgeschlossen und kann nun zwischen den Freiheitlichen und den Grünen einen Koalitionspartner aussuchen. Die FPÖ würde in eine Regierungszusammenarbeit deutlich gestärkt gehen, während der bisherige Partner eine herbe Niederlage hinnehmen musste. SPÖ und NEOS stagnierten.

UNO-Friedenstruppe UNIFIL meldet neuen Angriff Israels

Beirut/New York - Die UNO-Beobachtermission UNIFIL im Süden des Libanon hat einen weiteren schweren Zwischenfall mit der israelischen Armee gemeldet. Israelische Panzer durchbrachen demnach am Sonntag das Tor eines Stützpunktes der Blauhelme. UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres erklärte nach Angaben seines Sprechers, dass jeder Angriff auf die Friedenstruppen "ein Kriegsverbrechen darstellen könnte". Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu forderte den Abzug der UNIFIL-Soldaten.

Dutzende Verletzte bei Drohnenangriff in Israel

Tel Aviv - Bei einem Drohnenangriff auf die israelische Stadt Binyamina sind nach Angaben von Rettungsdiensten mindestens 67 Menschen verletzt worden. Vier der Verletzten schwebten demnach am Sonntagabend in Lebensgefahr, 19 weitere erlitten bei der Attacke 60 Kilometer nördlich von Tel Aviv mittelschwere bis schwere Verletzungen. Die islamistische Hisbollah-Miliz im Libanon reklamierte den Angriff für sich.

Umwelt- und Energieminister der EU tagen in Luxemburg

EU-weit/Brüssel - Die Umwelt- und Energieminister der 27 EU-Staaten kommen am Montag bzw. Dienstag in Luxemburg zusammen. Dabei werden sie unter anderem die EU-Position für die Klimakonferenz in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku vorbereiten. Am Dienstag werden die Energieminister dann zur Energiesituation im kommenden Winter reden. Für Österreich nimmt an beiden Ratstreffen Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) teil.

Biden macht sich in Florida Bild von Hurrikan-Schäden

Washington - US-Präsident Joe Biden hat sich bei einem Besuch im US-Staat Florida ein Bild von den Schäden durch Hurrikan "Milton" gemacht. Der Demokrat überflog verwüstete Gebiete bei Tampa an der westlichen Küste Floridas und traf sich mit betroffenen Anwohnern und Einsatzkräften. "Glücklicherweise waren die Auswirkungen des Sturms nicht so katastrophal, wie wir vorhergesagt hatten", sagte Biden. Für einige Menschen sei es dennoch eine Katastrophe gewesen, sagte der US-Präsident.

Prozess in Steyr um gefälschte Abnehmspritzen

Steyr - Zwei Unternehmer stehen am Montag in Steyr vor Gericht, weil sie die Lieferung und den Verkauf von gefälschten Medikamenten an einen Schönheitschirurgen organisiert haben sollen. Statt den Abnehmspritzen, den "Ozempic"-Pens mit dem Wirkstoff Semaglutid, bezogen sie von einem Deutschen, der keine Berechtigung für den Vertrieb von Arzneimitteln besessen habe, Injektionen mit Insulin, heißt es in der Anklageschrift.

Toter im Tiroler Unterland: Mordprozess gegen 31-Jährigen

Innsbruck/Itter - Ein 31-Jähriger muss sich am Montag am Landesgericht Innsbruck wegen Mordes verantworten. Dem Polen wurde vorgeworfen, einen 36-jährigen Tiroler Bekannten im Oktober 2023 in dessen Wohnung in Itter (Bezirk Kitzbühel) durch "massive Gewalteinwirkung" mit einem Messer getötet zu haben. Über Motiv und genauen Tathergang war im Vorfeld des Prozesses nichts bekannt geworden.

