Kickl erhöht nach Nationalratswahl Druck auf ÖVP

Wien - FPÖ-Chef Herbert Kickl hat am Montag noch vor den von Bundespräsident Alexander Van der Bellen geforderten Gesprächen zwischen den Parteispitzen von FPÖ, ÖVP und SPÖ den Druck auf die Volkspartei erhöht. Der Wählerwille, der die Freiheitlichen auf den ersten Platz gehievt hat, müsse respektiert werden, so Kickl. Eine Zusammenarbeit der von rund 55 Prozent der Wähler gewollten Mitte-Rechts-Mehrheit dürfe nicht aus persönlichen Gründen geopfert werden.

Israelische Soldaten bei Drohnenangriff aus Libanon getötet

Haifa/Tel Aviv - Bei einem Drohnenangriff der libanesischen Hisbollah-Miliz auf einen israelischen Armeestützpunkt nahe der Stadt Binyamina sind vier Soldaten getötet worden. Wie die Armee in der Nacht auf Montag bekanntgab, wurden sieben weitere Soldaten schwer verletzt. Insgesamt erlitten bei der Attacke am Sonntag laut Rettungsdiensten mehr als 60 Menschen Verletzungen. Damit ist es einer der blutigsten Angriffe auf Israel seit Beginn des Gaza-Kriegs vor gut einem Jahr.

Wirtschafts-Nobelpreis für drei US-Forscher

Stockholm/Wien - Die drei US-Forscher Daron Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson erhalten heuer den Wirtschafts-Nobelpreis für ihre Forschungen über die Gründe für unterschiedlichen Wohlstand unterschiedlicher Länder. Das gab das Nobelpreiskomitee am Montag in Stockholm bekannt. Die 20 Prozent reichsten Länder seien etwa 30 Mal reicher als die ärmsten 20 Prozent. Die Forscher hätten Erklärungen aufgezeigt, warum dies der Fall sei.

Zeichen in Vorarlberg stehen auf Schwarz-Blau

Bregenz - Vorarlbergs ÖVP-Chef Landeshauptmann Markus Wallner hat sich eigenen Angaben zufolge noch nicht auf einen neuen Regierungspartner festgelegt. Doch deuten viele Zeichen auf ein Comeback der Freiheitlichen in der Vorarlberger Landesregierung hin. Inhaltlich ist die Schnittmenge zwischen ÖVP und FPÖ größer als zwischen Volkspartei und Grünen, schwieriger könnten die Verhandlungen über die Verteilung der Landesratsitze werden.

Zwei weitere Länder in Afrika meldeten Mpox-Fälle

Genf - Der Kampf gegen die Ausbreitung von Mpox zeigt in Afrika noch keine großen Erfolge. Zwei weitere Länder haben innerhalb der vergangenen sechs Wochen Fälle gemeldet, berichtete die Weltgesundheitsorganisation WHO. Insgesamt sind es damit 16 Länder. Erstmals heuer wurden Fälle in Sambia und in Ghana entdeckt. Die Zahl der Verdachtsfälle in ganz Afrika stieg um 3,6 Prozent auf 36.787 (Stand 6. Oktober). Weiterhin am stärksten betroffen ist die Demokratische Republik Kongo.

Toter in Tirol: Mordprozess gegen 31-Jährigen

Innsbruck/Itter - Ein 31-Jähriger hat sich am Montag am Landesgericht Innsbruck wegen des Verbrechens des Mordes verantworten müssen. Der Pole soll einen 36-jährigen Tiroler Bekannten und Arbeitskollegen im Oktober 2023 in dessen Wohnung in Itter (Bezirk Kitzbühel) durch massive Gewalteinwirkung mit einem Messer getötet haben. Zu Beginn der Verhandlung bekannte er sich zwar schuldig: "Ich war es." Allerdings beteuerte der Mann: "Ich bin kein Mörder. Ich habe es nicht mit Absicht gemacht."

Ärztekammer hat Forderungsbündel an nächste Regierung

Wien - Die Ärztekammer hat am Montag ihre Forderungen an die kommende Bundesregierung vorgelegt. Es geht um Investitionen statt Einsparungen im Gesundheitssystem, Anreize anstelle von Zwängen für Ärztinnen und Ärzte, die Absicherung der Medikamentenversorgung und die Sorge um Künstliche Intelligenz. Einen Arzt als nächsten Gesundheitsminister wünscht sich Kammer-Chef Johannes Steinhart nicht unbedingt, auch Koalitionspräferenzen nannte er keine.

EU-Außenminister verhängen neue Iran-Sanktionen

Luxemburg - Im Zentrum des Ratstreffens der EU-Außenministerinnen und -minister am Montag in Luxemburg stehen die Lage in Nahost sowie in der Ukraine. Wegen Raketenlieferungen an Russland beschlossen die Außenminister neue Sanktionen gegen den Iran, wie Diplomaten mitteilten. Die israelischen Angriffe auf UNIFIL-Soldaten im Libanon wurden vor dem Start des Treffens von mehreren Teilnehmenden als "inakzeptabel" kritisiert, darunter von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP).

