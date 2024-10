Hisbollah setzt Beschuss Israels nach Drohnenangriff fort

Haifa/Tel Aviv - Nach dem tödlichen Drohnenangriff der libanesischen Hisbollah auf einen Ausbildungsstützpunkt des israelischen Militärs hat die vom Iran unterstützte Miliz ihre Angriffe auf Israel fortgesetzt. Israels Militär fing nach eigenen Angaben am Montag mehrere Geschosse aus dem Libanon ab, in mehreren israelischen Orten wurde Luftalarm ausgelöst. Bei einem israelischen Luftangriff im Libanon wurden laut Einsatzkräften indes mindestens 18 Menschen getötet.

Wirtschafts-Nobelpreis für Forschung über Wohlstandsgefälle

Stockholm/Wien - Wenn die wirtschaftlichen und politischen Institutionen möglichst viele Menschen in die Entscheidungsfindung einbinden, führt das zu nachhaltigem Wachstum und mehr Wohlstand. Der mit vielen Daten unterlegte Beweis dafür brachte den in den USA tätigen Ökonomen Daron Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson am Montag den Nobelpreis für Wirtschaft ein. Dazu befragte Ökonomen begrüßten die Entscheidung, insbesondere Acemoglu hatte vielen als heißer Anwärter dafür gegolten.

Junger Schweizer nach Serie von Bombendrohungen im Verdacht

Wien/Graz/Linz - Nach der Serie von Bombendrohungen gegen zahlreiche Einrichtungen in Österreich haben die Sicherheitsbehörden den mutmaßlichen Urheber der Droh-E-Mails in der Schweiz lokalisiert. Wie das Innenministerium am Montag bekannt gab, sei ein 20-jähriger Schweizer ausgeforscht worden, der als dringend tatverdächtig gilt. Gegen ihn wurde von der Staatsanwaltschaft Graz ein europäischer Haftbefehl erlassen. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) ermittelt.

Kickl erhöht nach Nationalratswahl Druck auf ÖVP

Wien - FPÖ-Chef Herbert Kickl hat am Montag noch vor den von Bundespräsident Alexander Van der Bellen geforderten Gesprächen zwischen den Parteispitzen von FPÖ, ÖVP und SPÖ den Druck auf die Volkspartei erhöht. Der Wählerwille, der die Freiheitlichen auf den ersten Platz gehievt hat, müsse respektiert werden, so Kickl. Eine Zusammenarbeit der von rund 55 Prozent der Wähler gewollten Mitte-Rechts-Mehrheit dürfe nicht aus persönlichen Gründen geopfert werden.

Junger Wiener nach Sex mit 15-Jähriger in Florida angeklagt

Wien/Orlando (Florida) - Gegen einen 24-jährigen Wiener, der sich nach intimem Kontakt mit einer 15-Jährigen seit fünfeinhalb Monaten im US-Bundesstaat Florida in Haft befindet, ist Anklage erhoben worden. Dem Mann wird Missbrauch bzw. Vergewaltigung einer unter 16-Jährigen sowie die Entführung bzw. die Beeinträchtigung des Sorgerechts einer Minderjährigen vorgeworfen. Wann die Verhandlung stattfinden wird, ist noch unklar.

Toter Mann in Tirol: 31-Jähriger muss lebenslang in Haft

Innsbruck/Itter - Ein 31-Jähriger ist am Montag am Landesgericht Innsbruck wegen des Verbrechens des Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Geschworenengericht sah es als erwiesen an, dass der Pole im Oktober 2023 einen 36-jährigen Tiroler Bekannten in dessen Wohnung in Itter (Bezirk Kitzbühel) durch massive Gewalteinwirkung mit einem Küchenmesser getötet hatte. Zudem ordnete das Gericht gemäß Anklage an, den 31-Jährigen in einem forensisch-therapeutischen Zentrum unterzubringen.

NATO startete Verteidigungsübung mit Atomwaffen

Brüssel/Moskau - Die NATO hat am Montag ihr jährliches Manöver zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen begonnen. An der Übung "Steadfast Noon" werden nach Angaben aus dem Hauptquartier in Brüssel in den kommenden zwei Wochen rund 2.000 Militärs von acht Luftwaffenstützpunkten beteiligt sein. Die Übung soll auch eine Botschaft an Russland sein. Moskau kritisierte die Manöver.

Italienisches Schiff bringt erste Migranten nach Albanien

Rom - Das italienische Marineschiff Libra ist auf dem Weg nach Albanien, um die erste Gruppe von Migranten zu den in Albanien neu eingerichteten Flüchtlingszentren zu bringen, wo sie ein beschleunigtes Asylverfahren durchlaufen sollen. Wie italienische Medien am Montag unter Berufung auf das italienische Innenministerium berichteten, wurden die im Mittelmeer geretteten Migranten an Bord einer ersten Überprüfung unterzogen, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen erfüllen.

Wiener Börse tendiert im Verlauf schwächer

Wien - Der heimische Leitindex ATX verlor am frühen Montagnachmittag 0,56 Prozent und notierte bei 3.594,45 Zählern. Das europäische Umfeld zeigte sich zu Wochenbeginn hingegen mehrheitlich etwas höher. Datenseitig blieb es sehr ruhig. Im weiteren Wochenverlauf rückt dann die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank in den Fokus. Auch die Meldungslage zu den Unternehmen gestaltete sich sehr dünn.

