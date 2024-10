Hisbollah setzt Beschuss Israels nach Drohnenangriff fort

Haifa/Tel Aviv - Nach dem tödlichen Drohnenangriff der libanesischen Hisbollah auf einen Ausbildungsstützpunkt des israelischen Militärs hat die vom Iran unterstützte Miliz ihre Angriffe auf Israel fortgesetzt. Bei einem israelischen Luftangriff im Libanon wurden laut Einsatzkräften indes mindestens 18 Menschen getötet. Vier weitere Bewohner des Ortes Aito im Norden des Landes seien bei der Attacke verletzt worden, teilte das libanesische Rote Kreuz mit. Die Rettungsarbeiten dauerten an.

Wirtschafts-Nobelpreis für Forschung über Wohlstandsgefälle

Stockholm/Wien - Wenn die wirtschaftlichen und politischen Institutionen möglichst viele Menschen in die Entscheidungsfindung einbinden, führt das zu nachhaltigem Wachstum und mehr Wohlstand. Der mit vielen Daten unterlegte Beweis dafür brachte den in den USA tätigen Ökonomen Daron Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson am Montag den Nobelpreis für Wirtschaft ein. Dazu befragte Ökonomen begrüßten die Entscheidung, insbesondere Acemoglu hatte vielen als heißer Anwärter dafür gegolten.

Junger Schweizer nach Serie von Bombendrohungen im Verdacht

Wien/Graz/Linz - Nach der Serie von Bombendrohungen gegen zahlreiche Einrichtungen in Österreich haben die Sicherheitsbehörden den mutmaßlichen Urheber der Droh-E-Mails in der Schweiz lokalisiert. Wie das Innenministerium am Montag bekannt gab, sei ein 20-jähriger Schweizer ausgeforscht worden, der als dringend tatverdächtig gilt. Gegen ihn wurde von der Staatsanwaltschaft Graz ein europäischer Haftbefehl erlassen. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) ermittelt.

Kickl erhöht nach Nationalratswahl Druck auf ÖVP

Wien - FPÖ-Chef Herbert Kickl hat am Montag noch vor den von Bundespräsident Alexander Van der Bellen geforderten Gesprächen zwischen den Parteispitzen von FPÖ, ÖVP und SPÖ den Druck auf die Volkspartei erhöht. Der Wählerwille, der die Freiheitlichen auf den ersten Platz gehievt hat, müsse respektiert werden, so Kickl. ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker ließ das nicht gelten. Kickl fehle nicht nur die Mehrheit im Parlament, sondern auch die Akzeptanz in der Bevölkerung.

Nepalese schafft als jüngster Bergsteiger alle Achttausender

Kathmandu - Der 18-jährige Nepalese Nima Rinji Sherpa hat als bisher jüngster Bergsteiger alle 14 Achttausender der Welt bestiegen und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Der junge Bergsteiger wurde am Montag bei seiner Rückkehr in Kathmandu von seiner Familie und Unterstützern als Held gefeiert. Er hatte den Gipfel des 8.027 Meter hohen Shisha Pangma in Tibet am 9. Oktober erklommen und damit sein Ziel erreicht, auf den Gipfeln der 14 höchsten Berge der Welt zu stehen.

Toter Mann in Tirol: 31-Jähriger muss lebenslang in Haft

Innsbruck/Itter - Ein 31-Jähriger ist am Montag am Landesgericht Innsbruck wegen des Verbrechens des Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Geschworenengericht sah es als erwiesen an, dass der Pole im Oktober 2023 einen 36-jährigen Tiroler Bekannten in dessen Wohnung in Itter (Bezirk Kitzbühel) durch massive Gewalteinwirkung mit einem Küchenmesser getötet hatte. Zudem ordnete das Gericht gemäß Anklage an, den 31-Jährigen in einem forensisch-therapeutischen Zentrum unterzubringen.

Junger Wiener nach Sex mit 15-Jähriger in Florida angeklagt

Wien/Orlando (Florida) - Gegen einen 24-jährigen Wiener, der sich nach intimem Kontakt mit einer 15-Jährigen seit fünfeinhalb Monaten im US-Bundesstaat Florida in Haft befindet, ist Anklage erhoben worden. Dem Mann wird Missbrauch bzw. Vergewaltigung einer unter 16-Jährigen sowie die Entführung bzw. die Beeinträchtigung des Sorgerechts einer Minderjährigen vorgeworfen. Wann die Verhandlung stattfinden wird, ist noch unklar.

Italienisches Schiff bringt erste Migranten nach Albanien

Rom - Das italienische Marineschiff Libra ist auf dem Weg nach Albanien, um die erste Gruppe von Migranten zu den in Albanien neu eingerichteten Flüchtlingszentren zu bringen, wo sie ein beschleunigtes Asylverfahren durchlaufen sollen. Wie italienische Medien am Montag unter Berufung auf das italienische Innenministerium berichteten, wurden die im Mittelmeer geretteten Migranten an Bord einer ersten Überprüfung unterzogen, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen erfüllen.

